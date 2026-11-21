ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद किए जाने को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल की सालाना रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं. वहीं, अमेरिका ने 5 देशों को एडवांस्ड AI चिप एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है. इन खबरों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली में 9.76 किलोमीटर लंबे 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन किया. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

और पढ़ें

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा था चीन? अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल की सालाना रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए गए हैं. इसके मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी मदद देकर भारत का बढ़ता प्रभाव रोकने की कोशिश की. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन LAC के पास सैन्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी भारत पर दबाव बना रहा है.

‘बातचीत जारी, जीत ही होगा सीट बंटवारे का आधार’, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है. सीटों के बंटवारे में सिर्फ जीत ही आधार होगी. यानी सपा सीटों का फैसला जीतने की संभावना को देखकर करेगी.

Advertisement

US-चीन के बीच अब छिड़ा चिप वॉर, 5 देशों पर बैन... संकट में AI इंडस्‍ट्री!

अमेरिका ने विदेशी डेटा सेंटर के जरिए चीन की पहुंच रोकने को 5 देशों को एडवांस्ड AI चिप एक्सपोर्ट पर रोक लगाई. SEC की संभावित अकाउंटिंग जांच की खबरों के बीच 20 नवंबर को Nvidia के शेयर 11.5% गिरे. जेफरीज की रिपोर्ट बताया गया है कि इससे दक्षिण-पूर्व एशिया में AI निवेश रुक सकता है और चीन में आत्मनिर्भरता तेज हो सकती है.

पंचतत्व में विलीन हुईं CM योगी की मां सावित्री देवी, छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, भावुक दिखे मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी का हरिद्वार के चंडीघाट स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया. उनके सबसे छोटे बेटे महेंद्र सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी. महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सावित्री देवी करीब एक साल से बोल नहीं पा रही थीं. इसलिए उनसे फोन पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी.

'सेतु' की सौगात, नीतीश की तारीफ और कांग्रेस पर निशाना... बिहार में PM मोदी ने गिनाईं उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली में 9.76 किलोमीटर लंबे 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर की तारीफ की. साथ ही रामविलास पासवान को याद करते हुए उनके सपनों का जिक्र किया. पीएम मोदी शनिवार को बिहार पहुंचे थे. पटना एयरपोर्ट पर पूर्व CM नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

Advertisement

NEET UG 2026 पेपर लीक केस, 14 आरोपियों पर आरोप तय, 25 नवंबर से ट्रायल, जानें क्या है पूरा विवाद

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. इनमें NTA के तीन विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं. आरोप है कि परीक्षा से जुड़े गोपनीय सवालों को बाहर निकालकर छात्रों तक पहुंचाया गया और इसके बदले पैसों का लेनदेन भी हुआ.

ब्लाइंड एशिया कप फाइनल में भारत के साथ हुई साजिश, पाकिस्तान की नापाक चाल आई सामने, कप्तान ने खोल दी पोल

ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप फाइनल बारिश से धुलने के बावजूद पाकिस्तान को विजेता घोषित किया गया. भारतीय कप्तान दुर्गा राव ने इसे भारत के साथ धोखा बताया. उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से इंतजार के बाद शाम 4 बजे यह फैसला सुनाया गया, जबकि नियमों में बिना खेल रन रेट से चैंपियन चुनने का प्रावधान नहीं है और संयुक्त विजेता माना जाना चाहिए था.

पन्नू केस में 19 साल की जेल...अब क्या करेंगे निखिल गुप्ता? सजा से बचने के लिए ये हैं 4 रास्ते

अमेरिका की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने जेल की सजा सुनाई है. उन्हें अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया. निखिल ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए पैसे देने (मर्डर-फॉर-हायर), ऐसी हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप कबूल कर लिए थे.

Advertisement

Anubhav Sinha Father Death: '95 साल काफी नहीं होते', पिता के निधन से टूटे अनुभव सिन्हा, सूना हुआ घर

फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा के पिता प्रेम गोविंद सिन्हा का 19 नवंबर को 95 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. 20 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ. अनुभव ने भावुक पोस्ट में लिखा कि अब घर बड़ा व खाली लगने लगा है, नई तस्वीरें व मिठाइयों की तलाश थम जाएगी, और 95 साल कम नहीं होते पर काफी भी नहीं होते.

फ्लाइट में सोनू निगम को देख यात्रियों ने गाए उनके गाने, फिर सिंगर ने छेड़ा सुर

रायपुर से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्रियों ने सिंगर सोनू निगम के गाने गाकर उन्हें सरप्राइज दिया, जिसके बाद सिंगर ने भी उनका दिल नहीं तोड़ा और फ्लाइट में ही मिनी कॉन्सर्ट कर दिया. उन्होंने यात्रियों का वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड किया और इस खास पल को कैमरे में कैद किया. इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----