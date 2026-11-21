लग्जरी कार मेकर बेंटले (Bentley) ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी टोरकल का एक खास एडिशन पेश किया है. इस कार को जापानी स्ट्रीटवियर डिजाइनर हिरोशी फुजिवारा के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इस कार की सिर्फ 20 यूनिट्स ही दुनियाभर में मिलेगी. ये कार टोरकल एफआरजीएमटी कमिशन के नाम से आएगी.

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खास बात ये है कि इस कार के स्पेशल एडिशन को कंपनी टोरकल के पहले बैज की डिलीवरी से पहले ही पेश किया है. ये एसयूवी पूरी तरह से ब्लैक एक्सटीरियर, खास डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स और एक्सक्लूसिव कैबिन डिटेल्स के साथ आती है.

मिलती है गजब की पावर

परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये कार काफी दमदार है. इसके टॉप वेरिएंट में 876 एचपी की पावर और 1350 एनएम का टॉर्क मिलता है. बेंटले टोरकल का ये स्पेशल एडिशन को बेलुगा ब्लैक कलर में तैयार किया गया है. कार में ब्लैक बैजिंग, ब्लैक ग्रिल और 22 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं.

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इन व्हील्स को फोर्ज्ड डिजाइन में बनाया गया है और इनमें कार्बन फाइबर इंसर्ट्स भी मिलते हैं. बेंटले की इस खास टोरकल का इंटीरियर भी डार्क थीम पर बेस्ड है. इसमें इंपीरियल ब्लू और बेलुगा ब्लैक कलर दिए गए हैं. इसके अलावा क्रॉस-स्टिचिंग और पियानो ब्लैक फिनिशिंग के जरिए कैबिन को खास लुक दिया गया है.

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बेंटले टोरकल के सभी मॉडल्स में 113kWh की बैटरी और 800 वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर दिया गया है. इसके स्टैंडर्ड वर्जन में 810 एचपी की पावर और 1194 एनएम का टॉर्क मिलता है. टोरकल एस वर्जन में कार ज्यादा आउटपुट और टॉर्क के साथ आती है.

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सिर्फ 20 मिनट में होगी चार्ज

इस कार का वजन 2700 किलोग्राम है. ये कार 2.8 सेकंड में सिर्फ 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है. कार 400kW की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी की मानें, तो इसे 10 से 80 परसेंट तक सिर्फ 20 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.

अभी इस कार की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है. कंपनी ने ये भी नहीं बताया है कि कार के इस एडिशन को किन देशों में बेचा जाएगा. अमेरिका में स्टैंडर्ड टोरकल 2028 मॉडल के तौर पर लॉन्च होगी. कंपनी ने बताया है कि कार के फर्स्ड ईयर मॉडल पहले ही बिक चुके हैं.

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