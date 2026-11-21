उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी का हरिद्वार के चंडीघाट स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया. उनके सबसे छोटे बेटे महेंद्र सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी. महेंद्र ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के बड़े भाई और भाभी मौजूद थे, जबकि सेना में तैनात एक भाई को फोन के जरिए इसकी सूचना दी गई. बहनों को भी फोन के माध्यम से जानकारी दी गई.

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महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सावित्री देवी करीब एक साल से बोल नहीं पा रही थीं. इसलिए उनसे फोन पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी. उन्होंने कहा कि परिवार के लोग ही उनके आसपास ज्यादा रहते थे.

इससे पहले शनिवार को पंचूर गांव में सीएम योगी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान वह काफी भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. इसके बाद सीएम योगी ने अपनी मां को कंधा दिया और अंतिम यात्रा चंडीघाट के लिए रवाना हुई.

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प्रभु श्री राम के श्री चरणों में माँ को परम विश्राम प्राप्त हो। यही प्रार्थना है। ॐ शांति 🙏 https://t.co/G7vN5b2Xc8 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 21, 2026

इन चीजों को ध्यान में रखा गया

महेंद्र ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के गांव पहुंचने के बाद आज के कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई थी. गांव में शादी का कार्यक्रम भी था, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम तय किए गए थे. उन्होंने बताया कि मुखाग्नि के बाद क्रिया में बैठने की प्रक्रिया होगी और इसके बाद तेरहवीं की रस्म होगी. आगे के संस्कारों के लिए दोबारा आने को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है. महेंद्र के मुताबिक, अस्थियां आज विसर्जित नहीं की जाएंगी, बल्कि परिवार के लोग इसके लिए कल या परसों आएंगे.

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