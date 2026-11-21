'ईठा' (Eetha) बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर मशहूर मराठी तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं. साल की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक, 'ईठा' 4 दिसंबर को सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी.

और पढ़ें

दर्शक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों का प्रदर्शन कैसा रहता है. फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और फैंस ने तो इसे श्रद्धा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन तक बता दिया है. अब, एक्ट्रेस और राजनेता कंगना रनौत ने भी इस फिल्म की तारीफ की है.

कंगना ने किया 'ईठा' का जिक्र

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर रिएक्शन दिया. इस पोस्ट में भारत की सबसे मशहूर हस्तियों का एक AI-जनरेटेड मैप दिखाया गया था, जिसमें उनका नाम भी शामिल था.

इस पर रिएक्शन देते हुए, एक्ट्रेस ने अपने बचपन की एक याद शेयर की. उन्होंने बताया कि उनकी दादी-नानी उन्हें स्थानीय हिमाचली बोली में "बडू" (Badu) कहकर बुलाती थीं, क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन के बाद परिवार में दूसरी बेटी थीं. उन्होंने बताया कि इस शब्द का अर्थ है 'अनचाही' (unwanted one), जो उस समय कुछ परिवारों में बेटों को अधिक प्राथमिकता दिए जाने की ओर इशारा करता है.

Advertisement

उन्होंने लिखा, 'बड़ी बहन के बाद दूसरी बेटी होने पर दादी-नानी उसे स्थानीय भाषा में 'बडू' कहती थीं, जिसका मतलब है - अनचाही.' इसी पोस्ट में उन्होंने 'ईठा' का भी जिक्र किया और लिखा, 'साथ ही, श्रद्धा कपूर की फिल्म अच्छी लग रही है.' कंगना की यह इंस्टाग्राम स्टोरी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

फिल्म 'ईठा' के बारे में

लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान द्वारा निर्मित, 'ईथा' एक बायोपिक ड्रामा है. कुछ देरी के बाद, अब यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर दिग्गज कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभाएंगी. फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इसमें अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता और अन्य कलाकार भी शामिल हैं.

ट्रेलर में श्रद्धा पारंपरिक नौवारी साड़ी पहने हुए नजर आती हैं और अपने परफॉरमेंस से स्टेज पर छा जाती हैं. उनके हाव-भाव, डांस मूव्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने कई लोगों को प्रभावित किया है. उनके डायलॉग बोलने के अंदाज़ ने भी सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है. फिल्म में अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता और अन्य कलाकार भी हैं.

---- समाप्त ----