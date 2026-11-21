उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है. सीटों के बंटवारे में सिर्फ जीत ही आधार होगी. यानी सपा सीटों का फैसला जीतने की संभावना को देखकर करेगी.

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अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी कई आरोप लगाए. उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए. साथ ही सरकारी अधिकारियों और वोटर लिस्ट को लेकर भी अपनी बात रखी.

कांग्रेस से गठबंधन पर क्या बोले अखिलेश?

कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है. सीटों के बंटवारे का आधार सिर्फ जीत होगी. उन्होंने सीटों की संख्या या किसी तय फॉर्मूले का खुलासा नहीं किया.

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 21/11/2026 https://t.co/bconvwlnlA — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2026

अखिलेश के इस बयान को यूपी चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत के लिहाज से अहम माना जा रहा है. फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर चर्चा जारी है.

PC के दौरान, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि आयोग पर भरोसा करने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है. अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी की नीयत बेईमानी की है.

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"जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं उनकी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/GgnrJ3YOOb — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2026

उन्होंने अधिकारियों को लेकर भी शिकायत करने की बात कही. अखिलेश ने कहा कि कुछ अधिकारी बीजेपी के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं. ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी. इस लिस्ट को सपा अपने विधायकों और सांसदों के हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को सौंपेगी.

अखिलेश ने दावा किया कि कुछ अधिकारी पिछले 10 साल से एक ही जगह तैनात हैं. उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कही.

'बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में माहिर'

अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए. उन्होंने 30 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बीजेपी की बैठक का जिक्र किया. अखिलेश के मुताबिक, उस बैठक में कहा गया था कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कट गए हैं.

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी की बैठक में ऐसी बात कही गई थी तो इसके पीछे क्या वजह है. अखिलेश ने इसे बड़ी साजिश बताया.

अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए. उन्होंने पानी की योजना में घोटाले का दावा किया. कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार करने में माहिर है.उन्होंने कहा कि आज देश में न्याय पाना और सम्मान बचाना सबसे बड़ा संकट बन गया है. BJP के हटने से यह संकट खत्म होगा. उन्होंने दावा किया कि इस बार यूपी की जनता बीजेपी को सत्ता से विदा करने जा रही है.

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"आज न्याय मिलना और सम्मान पाना, सबसे बड़ा संकट का विषय बन गया है, भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो संकट मिटेगा।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/18SIFLGh0k — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 21, 2026

अखिलेश ने PDA को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि PDA की ताकत अब जमीन तक पहुंच रही है. यह सिर्फ एक नारा नहीं रह गया है. लोगों के बीच यह भावनात्मक रिश्ता बनता जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इस बार जनता भाईचारे और आपसी अपनापन को मजबूत करेगी. अखिलेश ने यह भी दोहराया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा.

युवाओं से जुड़ने के लिए सपा ने लॉन्च की वेबसाइट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने युवाओं से जुड़ने के लिए नई पहल की जानकारी दी. समाजवादी पार्टी ने 'अखिलेश सुन रहे हैं' नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है. इसका पता www.akhileshsunrahehain.com है.

इस वेबसाइट के जरिए पार्टी युवाओं से जुड़ना चाहती है. लोग इसके माध्यम से अपने सुझाव और शिकायतें भेज सकेंगे. अखिलेश ने कहा कि पार्टी लोगों की बात सुनेगी और उनके मुद्दों को समझेगी.

इस दौरान मऊ और गाजीपुर क्षेत्र के बीजेपी नेता उत्पल राय के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का भी जिक्र हुआ. वहीं, अखिलेश ने गोरखपुर की घटना पर विस्तार से बात करने के लिए दो दिन बाद का समय तय करने की बात कही. उन्होंने कहा कि फिलहाल इस घटना पर शोक के चलते वह विस्तार से कुछ नहीं कहेंगे.

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