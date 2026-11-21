अमेरिका की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने (235 महीने) जेल की सजा सुनाई है. उन्हें अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया. निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए पैसे देने (मर्डर-फॉर-हायर), ऐसी हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप कबूल कर लिए थे. रविवार को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो ने उन्हें सजा सुनाई.

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जज ने संकेत दिया है कि जेल की सजा पूरी होने के बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है.

अब निखिल गुप्ता के पास क्या विकल्प

सजा के बाद भी निखिल गुप्ता के पास अभी कुछ विक्लप हैं, जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं.

डायरेक्ट अपील: निखिल गुप्ता कुछ सीमित आधारों पर सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. इसके लिए आमतौर पर 14 दिनों के अंदर उन्हें आवेदन करना होगा. दरअसल, जो आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, वे आमतौर पर अपील करने के कई अधिकार खो देते हैं. हालांकि, गुप्ता 'यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकेंड सर्किट' में अपील कर सकते हैं. अगर वे कोर्ट में कह दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से आरोप नहीं कबूले थे, या अगर सजा कानूनी सीमाओं या प्ली एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रक्रिया या दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो ऐसे में वे अपील कर सकते हैं. हालांकि, जज विक्टर मारेरो ने उन्हें 235 से 293 महीने की संभावित सजा की रेंज में सबसे कम अवधि (235 महीने) की सजा सुनाई है.

निखिल गुप्ता कुछ सीमित आधारों पर सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. इसके लिए आमतौर पर 14 दिनों के अंदर उन्हें आवेदन करना होगा. दरअसल, जो आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं, वे आमतौर पर अपील करने के कई अधिकार खो देते हैं. हालांकि, गुप्ता 'यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकेंड सर्किट' में अपील कर सकते हैं. अगर वे कोर्ट में कह दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से आरोप नहीं कबूले थे, या अगर सजा कानूनी सीमाओं या प्ली एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रक्रिया या दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो ऐसे में वे अपील कर सकते हैं. हालांकि, जज विक्टर मारेरो ने उन्हें 235 से 293 महीने की संभावित सजा की रेंज में सबसे कम अवधि (235 महीने) की सजा सुनाई है. सजा रद्द करने की मांग: निखिल गुप्ता संवैधानिक या अधिकार क्षेत्र के आधार पर अपनी सजा रद्द करने, हटाने या सजा में सुधार की मांग कर सकते हैं. या फिर, वे वकील द्वारा सही कानूनी मदद न मिलने का आधार देते हुए भी अपील कर सकते हैं.

निखिल गुप्ता संवैधानिक या अधिकार क्षेत्र के आधार पर अपनी सजा रद्द करने, हटाने या सजा में सुधार की मांग कर सकते हैं. या फिर, वे वकील द्वारा सही कानूनी मदद न मिलने का आधार देते हुए भी अपील कर सकते हैं. सजा कम कराने की मांग: 'ब्यूरो ऑफ प्रिज़न्स' के माध्यम से सभी प्रशासनिक उपाय पूरे करने के बाद वे सजा सुनाने वाली अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं. इसमें वे गंभीर बीमारी या परिवार से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों के आधार पर सदा कम कराने की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे अपराध की जांच या उस पर मुकदमा चलाने में सहयोग करता है, तो सरकार की ओर से दायर याचिका पर बाद में भी सजा में बदलाव किया जा सकता है.

'ब्यूरो ऑफ प्रिज़न्स' के माध्यम से सभी प्रशासनिक उपाय पूरे करने के बाद वे सजा सुनाने वाली अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं. इसमें वे गंभीर बीमारी या परिवार से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों के आधार पर सदा कम कराने की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे अपराध की जांच या उस पर मुकदमा चलाने में सहयोग करता है, तो सरकार की ओर से दायर याचिका पर बाद में भी सजा में बदलाव किया जा सकता है. राष्ट्रपति से माफी: निखिल गुप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति से सजा कम करने या माफी देने की अपील कर सकते हैं. हालांकि, विदेशी साजिशों से जुड़े गंभीर संघीय मामलों में ऐसी माफी शायद ही कभी दी जाती है.

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निखिल गुप्ता के वकील ने क्या कहा

निखिल गुप्ता की वकील इसाबेल किर्शनेर ने कहा कि निखिल गुप्ता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे और उन्हें उनके अपने काम के आधार पर सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने अदालत में उनका पक्ष रखने के लिए और समय मांगा. उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े कई दस्तावेज और सबूत अभी देखने बाकी हैं. चूंकि उन्होंने तब केस संभाला जब गुप्ता अपना अपराध स्वीकार चुके थे इसलिए उन्हें उनसे मिलने और सभी दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए और समय चाहिए था, ताकि अदालत के सामने मजबूती से पक्ष रख सकें.

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