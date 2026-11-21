NEET UG पेपर लीक मामले में अब आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इनमें NTA के तीन विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं. आरोप है कि परीक्षा से जुड़े गोपनीय सवालों को बाहर निकालकर छात्रों तक पहुंचाया गया और इसके बदले पैसों का लेनदेन भी हुआ. सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है. अब 25 नवंबर से अदालत में ट्रायल शुरू होगा, जहां यह तय होगा कि पेपर लीक की इस कथित साजिश में किसकी क्या भूमिका थी.

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इस मामले में सीबीआई ने करीब 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. आरोपियों पर पेपर लीक की साजिश रचने,धोखाधड़ी करने, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, अभी ये आरोप हैं और अदालत में ट्रायल के दौरान इनकी जांच होगी. आइए समझते हैं कि NEET UG पेपर लीक का पूरा विवाद क्या है और जांच में अब तक क्या सामने आया है.

क्या है NEET UG 2026 पेपर लीक का पूरा विवाद?

NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई को देशभर के 5,432 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे.परीक्षा के बाद पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भी इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद 12 मई को सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पेपर लीक की गंभीरता को देखते हुए NTA ने 2026 की परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई.

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NTA के तीन विषय विशेषज्ञों पर पेपर लीक का आरोप

सीबीआई की जांच में सामने आया कि पेपर लीक की कथित साजिश में NTA के लिए काम करने वाले तीन विषय विशेषज्ञ शामिल थे. ये विशेषज्ञ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्नपत्रों से जुड़े काम में लगाए गए थे. आरोप है कि प्रश्नपत्र तैयार करने, उनका अनुवाद करने और जांचने के दौरान उन्हें गोपनीय सवालों तक पहुंच मिली थी. इसी पहुंच का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करके सवाल परीक्षा से पहले बाहर पहुंचाए गए.

NTA की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल

इस मामले में सिर्फ आरोपियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे. सीबीआई का आरोप है कि NTA के गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की ठीक से तलाशी नहीं ली गई. इससे कथित तौर पर सवालों को पर्चियों के जरिए बाहर ले जाना संभव हुआ. जांच में CCTV निगरानी व्यवस्था से जुड़ी कमियों का भी जिक्र किया गया.

20 हजार पन्नों की चार्जशीट, 14 आरोपी

इस मामले में सीबीआई ने करीब 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. शुरुआत में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. बाद में जांच के दौरान एक और आरोपी का नाम जुड़ा, जिससे कुल आरोपियों की संख्या 14 हो गई. अदालत के रिकॉर्ड में इन आरोपियों में पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवालदार, मनीषा वाघमारे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, डॉ. मनोज शिरुरे और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी समेत अन्य नाम शामिल हैं.

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आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसके अलावा कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 भी लगाई गई है.

25 नवंबर से रोजाना होगी सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है. सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और मुकदमे का सामना करने की बात कही है. अब 25 नवंबर से मामले में रोजाना सुनवाई होगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

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