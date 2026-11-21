US-चीन चिप वॉर और तेज हो गया है, क्‍योंकि अमेरिका ने पांच देशों को एडवांस्ड AI चिप एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, ताकि विदेशी डेटा सेंटर के ज़रिए चीन की पहुंच को रोका जा सके. यह कदम NVIDIA पर नए रेगुलेटरी दबाव के बीच आया है, जिसमें अमेरिकी सिक्‍योरिटीज एंड एक्‍सचेंज कमीशन (SEC) की ओर से संभावित अकाउंटिंग मुद्दों की जांच की रिपोर्ट है.

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इन रिपोर्टों के बाद 20 नवंबर को Nvidia के शेयर 11.5% गिर गए. जेफ़रीज़ की 19 नवंबर की GREED & fear रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपोर्ट पर रोक से पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में रुकावट आ सकती है और चीन की सेमीकंडक्टर पर आत्मनिर्भरता की कोशिशों में तेजी आ सकती है.

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की होड़ एक नए दौर में आ गई है, जिसमें वॉशिंगटन ने एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं, ताकि चीनी कंपनियां विदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी तक न पहुंच पाएं.

जेफरीज की 19 नवंबर की GREED & fear रिपोर्ट के अनुसार, US ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने US कंपनियों को क्वालिफाइंग एक्सपोर्ट को छोड़कर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्राजील को भेजे जाने वाले AI चिप्स के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग की ज़रूरतें शुरू की हैं. ये रोक ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को नया आकार दे सकती हैं और AI इन्वेस्टमेंट बूम की सस्टेनेबिलिटी पर नए सवाल खड़े कर सकती हैं.

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अमेरिकी चिप पर पाबंदियों को क्यों सख्त कर रहा है?

नए उपाय मौजूदा एक्सपोर्ट कंट्रोल में संभावित कमी को टारगेट करते हैं. हालांकि चीनी कंपनियों को एडवांस्ड अमेरिकन AI चिप्स खरीदने पर रोक का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे विदेशी डेटा सेंटर के जरिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी तक पहुंच पाई हैं. जेफरीज का अनुमान है कि 2024 में प्रतिबंध लगने के बाद से 240,000 Nvidia AI चिप्स चीन भेजे गए होंगे.

रिपोर्ट में इंस्टिट्यूट फॉर प्रोग्रेस के अनुमानों का भी जिक है, जिसमें बताया गया है कि सिंगापुर की मेगास्पीड अलीबाबा और दूसरे चीनी कस्टमर्स को लगभग 86,000 ग्राफिक्‍स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) किराए पर दे रही है. ये रोक ऐसे इनडायरेक्ट एक्सेस को रोकने के लिए हैं.

एनवीडिया और AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर इसका क्या असर हो सकता है?

अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट और विदेशी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निगरानी सख्त करने से Nvidia को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जेफ़रीज ने AI इकोसिस्टम में Nvidia के बड़े फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट पर जोर दिया है, जिसमें $61 बिलियन का इक्विटी इन्वेस्टमेंट और $164.5 बिलियन का लीज़ गारंटी और क्लाउड कैपेसिटी बैकस्टॉप शामिल हैं. AI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में कमी से छोटे क्लाउड प्रोवाइडर्स पर असर पड़ सकता है जो एडवांस्ड चिप्स पर बहुत ज्‍यादा निर्भर हैं.

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रिपोर्ट के अनुसार, AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी CoreWeave के शेयर प्राइस में Nvidia से जुड़े डेवलपमेंट के बाद पहले ही 25% की गिरावट आ चुकी है, जबकि इसकी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 15.7% हो गई है.

क्या चीन अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना सकता है?

चीन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट और मटीरियल में घरेलू क्षमताएं डेवलप करके अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिशें तेज़ कर रहा है. गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के एक सेमीकंडक्टर सप्लाई-चेन मैप में इन सेगमेंट में काम करने वाली चीनी कंपनियों के बारे में बताया है. चिप डिज़ाइन में, हाईसिलिकॉन, कैम्ब्रिकॉन और लूंगसन जैसी कंपनियां घरेलू क्षमताओं को दिखाती हैं, जबकि SMIC और हुआ होंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं. इक्विपमेंट सप्लायर्स में नौरा और AMEC शामिल हैं, जबकि NSIG और झोंगहुआन सेमीकंडक्टर मटीरियल्स में हैं.

एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 में चीन का सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मार्केट $49 बिलियन और मटीरियल मार्केट $16 बिलियन का होगा, जो घरेलू सप्लाई-चेन के मौके के पैमाने को दिखाता है.



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