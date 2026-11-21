फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा अपने पिता, प्रेम गोविंद सिन्हा के निधन से शोक में हैं. उनका निधन 19 नवंबर को रात करीब 9 बजे मुंबई में हुआ. शुक्रवार, 20 नवंबर को सुबह 10 बजे वर्सोवा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. प्रेम गोविंद सिन्हा की मृत्यु का कारण अभी तक नहीं बताया गया है.

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पिता के निधन के कुछ दिनों बाद, अनुभव ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि उनके न होने से घर अचानक बड़ा और खाली लगने लगा है.

इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक तस्वीर शेयर करते हुए, फिल्म निर्माता ने हिंदी में एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने उन छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया जिन्हें वे बहुत याद करेंगे.

उन्होंने शनिवार, 21 नवंबर को लिखा, 'अचानक यूं हुआ कि घर बड़ा लगने लगा, और खाली. अचानक यूं हुआ कि अब उनके साथ कोई नई तस्वीरें नहीं होंगी. अचानक यूं हुआ कि अब उनके लिए नई-नई मिठाइयां ढूंढना बंद हो जाएगा. बाकी सब यथावत रहेगा. उनसे प्यार। उनसे बातचीत. सब वैसा ही रहेगा. ना. सब तो नहीं. 95 साल कम नहीं होते, पर काफी भी नहीं होते.'

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अचानक यूँ हुआ कि घर बड़ा लगने लगा, और ख़ाली। अचानक यूँ हुआ कि अब उनके साथ कोई नई तस्वीरें नहीं होंगी। अचानक यूँ हुआ कि अब उनके लिए नई नई मिठाई ढूँढना बंद हो जाएगा। बाक़ी सब यथावत रहेगा। उनसे प्यार। उनसे बात चीत। सब वैसा ही रहेगा। ना। सब तो नहीं। ९५ साल कम नहीं होते पर काफ़ी भी नहीं होते। माँ बताती थी, जब पापा उनको देखने गए थे, शादी के लिए तो इसरार हुआ कि वो गाना सुनायें। उन्होंने अपना प्रिय गाना सुनाया था ‘छोटी सी ये ज़िंदगानी रे’। फिर हम भी उनसे अक्सर ये गाना सुनते थे। — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) November 21, 2026

अनुभव सिन्हा ने पिता के पसंदीदा गाने को याद करते हुए दी भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

अपने माता-पिता से जुड़ा एक मार्मिक किस्सा याद करते हुए, अनुभव ने अपनी मां द्वारा अक्सर सुनाई जाने वाली एक कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि जब उनके पिता शादी से पहले उनकी मां से मिलने गए थे, तो उनसे कोई गाना सुनाने के लिए कहा गया था. तब उनके पिता ने अपना पसंदीदा गाना, 'छोटी सी ये जिंदगानी रे' चुना था.

सेलेब्रिटीज ने दी श्रद्धांजलि

दीया मिर्जा, नीना गुप्ता, इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकदर, मानव विज और फिल्म निर्माता शूजित सरकार समेत कई सेलेब्रिटीज ने अनुभव की पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दुख की इस घड़ी में फिल्म निर्माता को सपोर्ट किया.

अनुभव सिन्हा का काम

अनुभव के निर्देशन में बनी पिछली फिल्म 'अस्सी' थी, जिसमें तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में थीं. अनुभव सिन्हा ने मनोरंजन उद्योग में तीन दशकों से अधिक लंबा करियर बनाया है. 22 जून 1965 को इलाहाबाद में जन्मे अनुभव ने फिल्म निर्माण की ओर आने से पहले मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर ट्रेनिंग ली थी. उन्होंने शुरुआत में टेलीविजन में काम किया और बाद में म्यूजिक वीडियो किए. इसके बाद 2001 में 'तुम बिन' फिल्म के साथ उन्होंने फीचर फिल्म निर्देशन में कदम रखा.

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'तुम बिन' एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई और इसने उन्हें एक फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित कर दिया. इसके बाद उन्होंने 'आपको पहले भी कहीं देखा है', 'दस', 'तथास्तु', 'कैश', 'रा.वन' और 'तुम बिन 2' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. 2011 में आई उनकी सुपरहीरो फिल्म 'रा.वन' - जिसमें शाहरुख खान, करीना कपूर खान और अर्जुन रामपाल ने काम किया था - उनके सबसे मचअवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक थी.

2018 में 'मुल्क' फिल्म के साथ उनके निर्देशन में एक यथार्थवादी (रियलिस्टिक) बदलाव आया, जिसके बाद 2019 में 'आर्टिकल 15' और 2020 में 'थप्पड़' जैसी फिल्में आईं. बाद में उन्होंने 'अनेक' और 'भीड़' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया, साथ ही 'फराज' और 'अफवाह' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया.

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