सोचिए, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हों और अचानक सामने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम बैठे नजर आएं. रायपुर से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्रियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. यात्रियों ने सोनू निगम के गाने गाकर उन्हें सरप्राइज दिया, जिसके बाद सिंगर ने भी उनका दिल नहीं तोड़ा और फ्लाइट में ही मिनी कॉन्सर्ट कर दिया. इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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दरअसल, 20 नवंबर को रायपुर से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट में सोनू निगम भी सफर कर रहे थे. यात्रियों को जब पता चला कि उनके बीच सोनू निगम मौजूद हैं, तो उन्होंने उनके लोकप्रिय गाने गाना शुरू कर दिया. यात्रियों ने 'कल हो ना हो' और 'मैं अगर कहूं' जैसे गाने गाए. सोनू निगम इस सरप्राइज से काफी खुश नजर आए. उन्होंने यात्रियों का वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड किया और इस खास पल को कैमरे में कैद किया.

लेकिन यात्रियों का उत्साह यहीं खत्म नहीं हुआ. फ्लाइट के मुंबई पहुंचने के बाद सीट बेल्ट साइन भी बंद हो गया, लेकिन कई यात्री अपनी सीटों पर बैठे रहे. उन्हें उम्मीद थी कि सोनू निगम उनके लिए भी कुछ गाएंगे. सोनू निगम ने भी उनकी उम्मीद पूरी की.

सोनू निगम ने माइक संभाला और यात्रियों के लिए वहीं मिनी कॉन्सर्ट शुरू कर दिया. उन्होंने 'किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना', 'तुझे लगे ना नजरिया' और 'कल हो ना हो' जैसे गाने सुनाए. फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने इस अचानक हुए परफॉर्मेंस का जमकर आनंद लिया.

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सोनू निगम ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि इस तरह का प्यार सिर्फ सपनों में होता है. उन्होंने यात्रियों का शुक्रिया भी अदा किया.

सोनू निगम करीब चार दशक से अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं. उन्होंने हिंदी के अलावा कई दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए हैं और उनके नाम 1,000 से ज्यादा गाने दर्ज हैं.

फ्लाइट में हुआ सोनू निगम का यह अचानक मिनी कॉन्सर्ट यात्रियों के लिए यादगार बन गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भी यात्रियों का उत्साह साफ नजर आ रहा है.

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