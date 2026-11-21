आजतक मास्टरक्लास के सेशन 'कैसे बने कामयाब बिजनेसमैन' में Kent RO Systems के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. महेश गुप्ता शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपनी कारोबारी यात्रा, नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने के फैसले और Kent RO की सफलता के पीछे की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों की बीमारी से शुरू हुआ एक विचार आगे चलकर बड़े बिजनेस में बदल गया. डॉ. गुप्ता ने युवाओं को यह भी समझाया कि बिजनेस में सफल होने के लिए केवल अच्छा आइडिया ही नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का विजन और हिम्मत भी जरूरी है.

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Kent RO की शुरुआत के पीछे एक निजी अनुभव था. डॉ. महेश गुप्ता ने बताया कि साल 1990 में IIT में पढ़ने वाले उनके दोनों बच्चों को पीलिया हो गया था. डॉक्टर ने उन्हें पानी को शुद्ध करके पीने की सलाह दी, इसके बाद वह बाजार में वाटर प्यूरीफायर खरीदने पहुंचे. मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते उन्होंने बाजार में मौजूद वाटर प्यूरीफायर की तकनीक को समझने की कोशिश की, उस समय ज्यादातर प्यूरीफायर UV तकनीक पर आधारित थे, जो बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर सकते थे, लेकिन पानी में घुली अशुद्धियों, जैसे नमक, आर्सेनिक और फ्लोराइड को निकालने में सक्षम नहीं थे.

डॉ. गुप्ता को लगा कि ऐसा वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए, जो पानी में मौजूद घुली हुई अशुद्धियों को भी निकाले और बैक्टीरिया-वायरस से भी सुरक्षा दे, उन्हें पता था कि इसके लिए RO तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए एक वाटर प्यूरीफायर तैयार किया, इसके लिए कुछ प्रोडक्ट विदेश से मंगवाने पड़े और काफी पैसे भी खर्च हुए. जब परिवार और घर आने वाले दोस्तों-रिश्तेदारों को इसका पानी पसंद आया तो उन्होंने भी ऐसा प्यूरीफायर बनाने की मांग की.

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डॉ. गुप्ता ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में ऐसे चार-पांच प्यूरीफायर बनाए. इसके बाद उन्हें लगा कि जब देश में इस तरह का प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है और लोगों को भी पसंद आ रहा है तो क्यों न इसे बिजनेस के रूप में शुरू किया जाए। इसी तरह Kent RO की शुरुआत हुई.

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IIT से पढ़ाई के बाद शुरू किया था अपना बिजनेस

डॉ. महेश गुप्ता ने साल 1975 में IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम से पेट्रोलियम में मास्टर्स किया। फिर वह इंडियन ऑयल में नौकरी करने लगे. उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल में उनका करियर अच्छा चल रहा था. उन्हें प्रमोशन मिले और वह अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए थे, लेकिन उनके मन में देश के लिए कुछ अलग करने का विचार था, वह तेल की बचत के क्षेत्र में काम करना चाहते थे.

डॉ. गुप्ता ने बताया कि साल 1988 में उन्होंने इंडियन ऑयल की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया. उनका उद्देश्य देश में तेल की खपत कम करने और ऊर्जा बचाने के लिए काम करना था, उन्होंने कहा कि यह कारोबार आज भी जारी है. इसके बाद साल 1990 में वाटर प्यूरीफायर का विचार आया और उन्होंने इस दिशा में काम शुरू किया.

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परिवार में कोई बिजनेसमैन नहीं था, फिर भी लिया जोखिम

डॉ. गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार में पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया था, उनके पिता वित्त मंत्रालय में सरकारी नौकरी करते थे. वह अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कारोबार शुरू करने का फैसला लिया. जब उन्होंने नौकरी छोड़ने की बात अपने पिता को बताई तो वह इससे खुश नहीं थे, उनके पिता चाहते थे कि वह एक सुरक्षित नौकरी करें और रिटायरमेंट तक उसी में आगे बढ़ते रहें. डॉ. गुप्ता ने बताया कि उनके पिता को लगता था कि जब अच्छी नौकरी है, तरक्की हो रही है और भविष्य सुरक्षित है तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन उनके मन में देश के लिए कुछ करने का विजन था.

उन्होंने कहा, मैं कुछ अलग करना चाहता था। देश के लिए ईंधन बचाना चाहता था, क्योंकि ऊर्जा दुनिया के सबसे कीमती संसाधनों में से एक है, मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी-सी भी ऊर्जा बचाने में योगदान दे सकता हूं तो मुझे यह काम करना चाहिए. उन्होंने बताया कि शुरुआत में पिता को उनका फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया. डॉ. गुप्ता ने खुद भी यह सोचकर जोखिम लिया था कि अगर बिजनेस सफल नहीं हुआ तो वह दोबारा नौकरी तलाश लेंगे, हालांकि, उन्हें शुरुआत से ही सफलता मिलने लगी.

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प्रतिस्पर्धा के बीच Kent RO ने कैसे बनाई अपनी पहचान?

मास्टरक्लास के दौरान एक छात्र ने उनसे सवाल किया कि बाजार में Aquaguard, Eureka Forbes और AO Smith जैसे कई बड़े ब्रांड मौजूद हैं, लगभग सभी कंपनियां RO और UV जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं, ऐसे में Kent RO ने प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी अलग पहचान कैसे बनाई? इस पर डॉ. गुप्ता ने बताया कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत उसकी तकनीक और पेटेंट हैं, कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट से जुड़े 13 पेटेंट हैं.

उन्होंने कहा कि सामान्य RO प्रक्रिया में पानी के साथ जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं, Kent ने ऐसी तकनीक विकसित की, जिससे पानी को शुद्ध करने के साथ जरूरी मिनरल्स को भी बनाए रखा जा सके.

उन्होंने बताया कि कंपनी केवल पानी को शुद्ध करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी शुद्धता को लंबे समय तक बनाए रखने पर भी ध्यान देती है, इसके लिए उनके प्रोडक्ट में UV लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो हर दो घंटे में पानी को दोबारा ट्रीट करती है. डॉ. गुप्ता के मुताबिक, इससे टैंक में रखे पानी की शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि कंपनी केवल शुद्ध पानी देने का दावा नहीं करती, बल्कि अपने प्रोडक्ट की तकनीक और विशेषताओं के जरिए इसे साबित भी करती है. उनके मुताबिक, एक तरफ बेहतर प्रोडक्ट तैयार करना और दूसरी तरफ उसकी खूबियों को ग्राहकों तक पहुंचाना, दोनों ही किसी ब्रांड की सफलता के लिए जरूरी हैं.

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