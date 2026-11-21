आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बदलते दौर में करियर के भविष्य से लेकर सिविल सेवा की तैयारी, असफलता के डर और नई पीढ़ी के धैर्य तक... आजतक मास्टरक्लास के मंच पर दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने TVTN के मैनेजिंग एडिटर पाणिनि आनंद के साथ बातचीत के दौरान युवाओं के हर सवाल का बेहद सहज और विश्लेषणात्मक जवाब दिया.

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शुरुआत में जहां चर्चा करियर और तकनीक के भविष्य को लेकर केंद्रित थी, वहीं सत्र के दौरान उनके शुरुआती जीवन, 1996 के सिविल सेवा चयन, सरकारी नौकरी छोड़ने के फैसले और दृष्टि IAS की शुरुआत पर भी विस्तार से बात हुई.

1996 का चयन, नौकरी छोड़ने का फैसला फिर 'दृष्टि' की शुरुआत

अपने शुरुआती सफर और 1996 की सिविल सेवा परीक्षा में चयन के बाद नौकरी छोड़ने के प्रसंग पर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि उनका यह कदम कोई 'अंधा खतरा' नहीं था. उन्होंने बताया कि 1997 में परिणाम आने के समय वे दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में एडहॉक पर पढ़ा रहे थे, एमए में सेकंड रैंक के साथ सिल्वर मेडलिस्ट थे, एमफिल कर चुके थे, जेआरएफ मिल रहा था और पीएचडी शुरू होने वाली थी. विश्वविद्यालय की दोनों विचारधाराओं के प्रोफेसरों से उन्हें शैक्षणिक रूप से अच्छा समर्थन था, जिससे लेक्चरर बनने की संभावना स्पष्ट थी.

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उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मनचाही रैंक या ड्रीम सर्विस मिलती, तो शायद वे जॉइन करते, लेकिन उस समय उन्हें पढ़ने-पढ़ाने में गहरा लगाव हो चुका था और उन्होंने एकेडमिक्स को प्राथमिकता दी. हालांकि, परिणाम वाले दिन परिवार में कुछ लोगों की बातों से घबराहट और दबाव बना, जिसके चलते उन्होंने अगले दिन यह कहकर जॉइन किया कि परिवार के सहमत होने पर वे इस्तीफा दे देंगे. 6-8 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन रिलीविंग मिलने में करीब 19-20 महीने लग गए.

इसी बीच शिवाजी कॉलेज में इंटरव्यू और अन्य परिस्थितियों के चलते, और एक जगह इस्तीफा देने के बाद दूसरी जगह तुरंत जॉइन न कर पाने की स्थिति में परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दृष्टि IAS की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर एक बड़े सफर में बदल गई.

AI के दौर में करियर कैसे चुनें

20 से 25 वर्ष के युवाओं को करियर चुनने की सलाह देते हुए डॉ. दिव्यकीर्ति ने कहा कि कोई भी क्षेत्र चुनने से पहले यह देखना चाहिए कि पांच साल बाद वह करियर मौजूद रहेगा भी या नहीं, कौन-से क्षेत्र आगे बढ़ेंगे और कौन-से सिमट या खत्म हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि युवाओं को यह भी परखना चाहिए कि वे उस करियर के लायक हैं या नहीं यानी इंटरेस्ट (रुचि) और एप्टीट्यूड (क्षमता) के बीच संतुलन होना जरूरी है. अपने जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वे शिक्षक, वकील, खिलाड़ी या सिविल सेवा में जा सकते थे, लेकिन पढ़ना-पढ़ाना उनके स्वभाव के सबसे करीब था, इसलिए उन्होंने वही रास्ता चुना.

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AI के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि दोहराव वाले (रिपिटिटिव) और मध्यम स्तर के कामों पर तकनीक का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा. उन्होंने ट्रांसलेशन और कानूनी क्षेत्र के उदाहरण दिए कि जहां पहले अनुवादक या रिसर्च-ड्राफ्टिंग में बड़ी भूमिका थी, वहीं अब AI और मशीनों की क्षमता से कामकाज का तरीका बदल रहा है. उन्होंने अपनी टीम का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जहां रिसर्च की टीम में आठ लोग काम करते थे, वहीं AI टूल्स आने के बाद काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है.

उनके अनुसार, भविष्य में वकालत के क्षेत्र में भी केवल पढ़ने के बजाय प्रभावी ढंग से बोलने, बहस करने और अदालत में बात रखने की कला अधिक मायने रखेगी. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे ऐसे क्षेत्रों को चुनें जहां मानवीय समझ और इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत बनी रहे, और वहां सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें.

सिविल सेवा में 28 साल की उम्र सीमा का सुझाव

यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा और कोचिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या दौर के हिसाब से बदलती रही है. उनके समय में शुरुआती अटेम्प्ट में करीब 700 सीटें थीं और बाद में घटकर 300 के आसपास भी आईं, जबकि आज औसतन 1000 के करीब सीटें रहती हैं. उनके मुताबिक, फॉर्म भले ही 10-12 लाख भरें और प्रीलिम्स में 5-5.5 लाख बैठें, लेकिन गंभीर अभ्यर्थियों की संख्या सीमित ही होती है.

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कोचिंग को लेकर उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत पसंद है. मेहनती और स्पष्ट समझ वाले अभ्यर्थी स्वयं भी तैयारी कर सकते हैं, जबकि जिन्हें स्ट्रक्चर और मार्गदर्शन की जरूरत हो, वे ग्रेजुएशन के शुरुआती वर्षों के बाद सोच सकते हैं. साथ ही, उन्होंने कहा कि सिविल सेवा की तैयारी अधिकतम दो वर्ष पूरी ताकत से करनी चाहिए और यूपीएससी की उम्र सीमा 32 के बजाय 28 साल होनी चाहिए, ताकि 32 की उम्र तक असफलता की स्थिति में अभ्यर्थियों को सीमित विकल्पों और कम होती ऊर्जा के बीच न जूझना पड़े.

धैर्य की कमी, आइसोलेशन, सेल्फ डाउट और 'IAS' का सफर

11 के छात्र हिमांशु प्रजापति के सवाल पर कि नई पीढ़ी में धैर्य (पेशेंस) क्यों कम है, डॉ. दिव्यकीर्ति ने कहा कि नई पीढ़ी में धैर्य कम होने की शिकायत हर दौर में रही है. उन्होंने 1936 के प्रेमचंद के उपन्यास गोदान (होरी और गोबर) का जिक्र किया. साथ ही, उन्होंने माना कि आज 1.5x-2x स्पीड पर वीडियो देखने, हर सेकंड नई रील और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार संस्कृति ने धैर्य को प्रभावित किया है.

परीक्षा में असफलता के बाद आइसोलेशन और सेल्फ डाउट पर उन्होंने कहा कि लोगों के तानों या जजमेंट से डरने के बजाय अपनी स्थिति सहजता से स्वीकार करें और खुलकर बाहर आएं. उन्होंने कहा कि अपनी पराजय को भी 'तमगे' (मेडल) की तरह पहनना चाहिए, क्योंकि आपने संघर्ष किया है. हालांकि, यदि कटऑफ से बड़ा अंतर दिखे, तो वस्तुनिष्ठ आधार पर वैकल्पिक रास्ते या नौकरी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए.

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मेन्स न निकल पाने के बाद आइसोलेट हुई एक पूर्व एस्पिरेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि व्यावहारिक बाधाएं न हों और रुचि हो, तो नौकरी करते हुए रोज एक-दो घंटे पढ़कर प्रयास किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि तमाम कमियों के बावजूद IAS से अच्छी कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि मेहनत के दम पर जीवन में बड़ा बदलाव लाने का यह सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन यह फैसला अपनी रुचि और आत्मविश्वास के साथ ही होना चाहिए.

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