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Recap – दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने इस कहानी में आपको बताया कि फैसल नाम का एक बच्चा है जिसे एक अजीब नफ्सियाती यानि साइकलोजिकल बीमारी है कि वो सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता... वो जो सोचता है उसे लगता है वो सच है... और ये तब से है जब से उसने अपनी मां का कत्ल देखा था... जब कुछ डकैतों ने घर में लूटपाट के बाद उसकी मां की हत्या कर दी थी... पर अब जब उसका ख्याल रखने के लिए एक शख्स घर में रखा जाता है तो वो उस शख्स से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने पापा को मां का कत्ल करते देखा था.... अब सवाल ये है कि वो बच्चा जो कह रहा था वो सच है या उसकी कल्पना सुनते हैं आगे...

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मैं और फैसल अब अगली यात्रा पर निकल गए थे, अब हम गोवाहटी जा रहे थे लेकिन ट्रेन में बैठे हुए मेरे मन में बार बार फैसल के कहे वही लफ्ज़ याद आ रहे थे जो उसने मुझसे कहे थे... कहीं वो सच तो नहीं कह रहा था.... शक इसलिए हो रहा था कि मैंने जब बाद में फैसल से उस रात के बारे में फिर से पूछा तो उसने जो बातें बताईं वो बहुत डीटेल में बताईं थी... कि कैसे पापा ने मम्मी को धक्का दिया... वो उस चिनार के पत्ते वाली पेंटिंग से टकराईं फिर पेंटिंग गिरी... मम्मी भी गिरीं... फिर पापा ने चाकू निकाला और लगातार मम्मी पर 11 वार किये।

मुझे यकीन हो जाता लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब फैसल उस खाली कुर्सी से बातें करता था और मैं उस से पूछता था कि वहां कौन है.. तब भी वो बहुत डीटेल में जवाब देता था। कि लड़के कोई पंद्रह साल का लड़का है, बाल घुंघराले हैं, मुस्कुरा रहा है, गुलाबी टीशर्ट पहनी है... वगैरह वगैरह... लिहाज़ा मैंने बात छोड़ थी। और वैसे भी मुझे याद आया कि मैंने उस दिन देखा था कि महमूद आलम अपनी गुज़र चुकी बीवी का कमरा खुद साफ कर रहे थे... इससे पता चलता है कि वो उन्हें प्यार करते थे... भला वो क्यों मारेंगे अपनी बीवी को.... ख़ैर... बात आई गई हो गई।

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एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार ट्रेन गुवाहटी जक्शन पहुंच गई। हम रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो फैसल के चेहरे पर भी थकान थी लेकिन वो आसमान देखकर खुश होते हुए बोला – “वाह, यहां आसमान कितना साफ है”

एक अजीब सा रिश्ता बन गया था मेरा फैसल से ... वो खुश होता था तो मुझे खुशी होती थी... मैं कैब का इंतज़ार करते हुए उसे गोवाहटी के बारे में बता ही रहा था कि उसके मोबाइल पर पापा का कॉल आ गया “हां, पापा हम अभी पहुंचे हैं गोवाहटी... जी, दवा खा ली है... हां वो साथ ही हैं”



कुछ देर बाद नाश्ता वगैरह करके हम लोग एक कैब में बैठे शिलांग जा रहे थे, गुवाहटी से शिलांग का रास्ता डेढ़ दो घंटे का ही था। इत्तिफाक से हमें जो कैब ड्राइवर मिला वो बड़ा बातूनी थी... वो गारो जनजाति का था... और वो हमें गारो जनजाति की लोककथाओं के बारे में कुछ बड़ी इंट्रेसिटिंह बातें बता रहा था... जैसे उसने बताया मछाड़ूं के बारे में... ये यहां की लोककथाओं का एक डरावना किरदार है Matchadu के बारे में मान्यता है कि वो दिन में सामान्य इंसान रहता है, लेकिन रात होते ही शेर बन जाता है.... उसने बताया कि जुनून फिल्म इसी लोककथा से इंसपायर्ड है.... कुछ कहानियों में ऐसे लोगों का पूरा समूह बताया गया है। यानी रात के वक्त इंसान शेर बन जाते हैं और उनमें जादूई ताकत आ जाती हैं... फैसल हैरानी से ये सब सुन रहा था... उसे बड़ा मज़ा आ रहा था... कि तभी उसका फोन बजा....

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“हैलो दादा, हम लोग ना, शिलांग जा रहे हैं, वहां की लोकल कहानियों में एक कैरेक्टर है मछाड़ू... वो दिन में इंसान होता है लेकिन रात होते ही... शेर बन जाता है...” मुझे हंसी आ गयी। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन मुझे पकड़ाते हुए कहा, “दादा, आप इनसे बात कीजिए, मुझे मछाड़ू के बारे में सुनना है” कहते हुए उसने मोबाइल मुझे पकड़ा दिया... और फिर ड्राइवर से बोला “हां आप आगे बताइये”

मैं हड़बड़ा गया... कि क्या बता करूं... कभी बात हुई नहीं थी... पर कुछ तो बोलना ही था...

“नमस्ते”

“ओह नमस्ते बेटा...” दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन चुस्त आवाज़ आई, बोलीं, “काफी ज़िक्र करता है फैसल तुम्हारा… तुम अच्छा ख्याल रखते हो उसका”

- जी, शुक्रिया... मेरे छोटे भाई जैसा है फैसल... वैसे आपको भी खूब याद करता है... और आपका बेटे यानि महमूद साहब भी आपकी तारीफ...



इतना कहकर मैं खामोश हो गया... समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं... फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने कहा,

“वैसे एक बार मैंने आपसे बात करने का सोचा भी था, वो कहना ये था कि जो किताबें आप भेजते हैं फैसल को, वो क्राइम थ्रिलर वगैरह... वो सब.. आ...आई थिंक... उसके दिमाग पर गलत असर डाल रही है.... मैंने कई बार उसे...”

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- “कौन सी किताबें” दूसरी तरफ से आवाज़ आई “मैंने तो फैसल को आजतक कोई किताब नहीं भेजी”

अचानक से उन्होंने कहा तो मैं हैरान रह गया। उस वक्त तो मैंने बात बना ली... पर बाद में मैं सोचता रहा कि महमूद आलम ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि किताबें फैसल के दादा भेजते थे...वो क्या छिपा रहे थे... और क्यों...

कुछ तो था जो इस पूरी कहानी में बहुत खतरनाक था... जो मुझसे छुपाया जा रहा था, फैसल की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन था... अब मुझे ये पता लगाने में दिलचस्पी हो गयी थी।

दो रोज़ के बाद हम लोग गोवाहटी लौट आए... हम गोवाहटी के एक होटल में थे। एक रात कुछ बहुत अजीब हुआ.... रात के वक्त सोते सोते अचानक फैसल चीखने लगा... और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि यहां कमरे में हर तरफ आग है... हम जल जाएंगे... हम मर जाएंगे.... उसे फिर से दौरा पड़ा था... इस बार उसे कमरे में आग दिख रही थी। मैं हड़बड़ा गया लेकिन फिर मुझे याद आया कि महमूज आलम ने मुझे एक इमेरजेंसी किट दी थी... और कहा था कि अगर इसे दौरा पड़े तो ये इंजेक्शन लगा देना।

मैंने झट से वो पैकेट खोला और इंजेक्शन बनाया... फैसल के करीब आया... वो और चीखने लगा... होटल के दरवाज़े पर भीड़ जमा हो गयी... मैंने सबकुछ मैनेज किया, सबको बताया उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में और फिर आहिस्ता से उसे आधा इंजेक्शन लगाया। फैसल को उतने में ही आराम आ गया।

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लेकिन ठीक उसी वक्त मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि फैसल को दिया जाने वाला ये इंजेक्शन था क्या... और इस पर कुछ लिखा क्यों नहीं है। मैंने वो इंजेक्शन संभाल कर रख लिया।

कुछ दिन के बाद हम वापस आ गए। मैंने शहर वापस आकर लैब में काम करने वाले अपने दोस्त को वो आधा इंजेक्शन दिया और उससे कहा कि वो पता करे कि ये कौन सी दवा है। मुझे शाम तक पता चल गया कि उसमें कोई दवा नहीं थी.... उस इंजेक्शन में नशे का कैमिकल था। जो अक्सर नशा करने वाले लोग इंजेक्शन लगाते हैं। मेरा तो गला सूख गया।

यानि फैसल को इंजेक्शन बीमारी से बचाने के लिए नहीं, उसे बीमार बनाने के लिए दिये जा रेह थे। वो एक ऐसा कैमिकल था जो उसके ज़हम में एक भ्रम पैदा करता है, दिमाग अजीब ओ गरीब कल्पनाएं करने लगता है।

मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे या डर से, मुझे नहीं पता। मैं फैसल के पास ही था.... मैंने देखा कि उसका जिस्म अजीब तरह से ऐंठ रहा था। उसे देखकर मेरे आंसू टपकने लगे। मैं कभी उसकी हथेलियां रगड़ता, कभी तलवे... “फैसल.. फैसल.. देखो... मैं... हूं, देखो” कहते-कहते मेरी आंखें छलकती जा रही थी, और उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी।

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वो रात जितनी लंबी थी उतनी ही डरावनी भी।

थोड़ी देर बाद कमरे में महमूद आलम आए....

“कैसे हो फैसल अब.. ठीक हो?”

“जी पापा.. पापा इस बार मुझे कमरे में आग दिख रही थी...मुझे पता है वो सच में नहीं थी”

- “हां बेटा फिक्र मत करो...जो तुमने देखा वो सच नहीं था”



फिर मेरी तरफ देखकर बोले, “तुम भी फिक्र मत करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, फैसल के साथ होता है ऐसा” कहते हुए उन्होंने फैसल के सर पर हाथ फेरा.. और कमरे से बाहर जाने लगे। मैं उनके पीछे गया। कमरे से निकलकर गैलरी में पहुंचने के बाद महमूद मुझे पीछे आता देखकर रुके.... “क्या हुआ” उन्होंने मुझसे पूछा



मैंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, “फैसल को लगाने के लिए जो इजेक्शन दिया था आपने, उसमें क्या था”

इतना कहते ही जैसे महमूद आलम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गयी। चेहरा का रंग बदल गया। वो हड़बड़ा कर पलटे और अपने कमरे में जाने लगे... मैं पीछे हो गया।

“रुकिये, जवाब दीजिए, क्या था उसमें” वो कमरे में गए, मैं भी दाखिल हो गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने जेब से एक कागज़ निकाला और वो इंजेक्शन का लैब टेस्ट था।

“दवा के नाम पर ये इंजेक्शन... कब से लगा रहे हैं आप फैसल को” मैंने कहा तो उनके गले में कुछ अटकने लगा। भवें तन गई और हड़बड़ाते हुए बोले, “ये क्या है?”

- “ये उस इंजेक्शन की रिपोर्ट है.... और ये साफ बता रहा है कि वो इंजेक्शन दवा नहीं था। बताइये ये आप फैसल को क्यों लगाते हैं... बताइये”

वो खामोश रहे। लेकिन मैंने उनकी आंखों में आंसू के कतरे देखे। वो किनारे रखे सोफे पर सर पकड़कर बैठ गए। मैं करीब आया और पूछा, “फैसल की नसों में ये ज़हर चुभो-चुभो कर खोखला कर दिया है आपने उसे...” मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ होने लगी थी और उनके चेहरे पर घबराहट। अचानक झुंझलाकर जाते हुए बोले, “हटो मेरे रास्ते से.. तुम कुछ नहीं जानते”



-“मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने अपनी पत्नी का खून क्यों किया?”

मैंने ये सवाल सिर्फ अंदाज़े से किया लेकिन कमरे में फैली खामोशी बता रही थी कि तीर निशाने पर लगा है।

“मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त, नौकरी से निकालता हूं... और हां... मैंने मारा फैसल की मां को...अब जाओ...जो करते बने.. कर लो”



इतना कहकर महमूद उठे और जाने के लिए दरवाज़ा खोला... दरवाज़े खोलते ही सामने फैसल खड़ा था... उसने सब सुन लिया था।

“”फैसल... बेटा मैं... महमूद आलम का जिस्म कांपने लगा”

“क्यों मारा आपने मम्मी को” फैसल ने पूछा तो महमूद आलम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए...और उसके दोनों कंधे पकड़कर रोते हुए बोले... “माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो...” कहते-कहते उन्होंने सर झुका लिया... फिर उन्होंने सर उठाया और बोले... “तुम्हें खोना नहीं चाहता बस और कोई वजह नहीं थी बेटा... मैं... बुरा आदमी नहीं हूं... बस बस उस रात आवेश में न जाने कैसे... तुम्हारी मां पर हाथ उठ गया... फिर तूतूमैंमैं बढ़ी... मैं शराब के नशे में था... पास में फलों की टोकरी के साथ चाकू रखा था... वो मेरे हाथ में आ गया... और...मुझे इसका ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा” कहते हुए उनके और फैसल, दोनों के गालों से आंसू लुढ़क रहे थे।

उन्होंने आगे कहा, “उस रात, शबीना की पीठ पर 11 वार करने के बाद मैंने देखा कि तुमने ये सब देख लिया... मैं इस कशमकश में था कि तुमने जो दृश्य देख लिया है उसे कैसे तुम्हारे मन से हटाऊं... काश कोई तरीका होता कि मैं वो एक याद तुम्हारे दिमाग से निकाल सकता.... लेकिन तुम जो देख चुके थे वो तुम्हारे ज़हन में हमेशा के लिए तस्वीर बनकर बस गया था। और तुम बड़े होकर अपनी मां के कातिल के साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारते। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला... तुम्हें इंजेक्शन्स दिए और तुम्हें वो किताबें पढ़ने को दी... ताकि तुम्हारा दिमाग इस तरह की कल्पनाएं करने लगे... और तुम ये यकीन कर लो कि जो तुम देखते हो... वो सच नहीं होता… मैंने तुम्हें ये यकीन दिला भी दिया था कि उस रात तुमने जो मुझे अपनी मां का कत्ल करते देखा था वो तुम्हारी कल्पना थी... जैसे वो कमरे में आग... जैसे वो कुर्सी पर अदृश्य लड़का... तुम मान गए थे... लेकिन अब... अब सब बर्बाद हो गया... “(गुस्सा) औऱ ये सब तुमने किया” महमूद आलम ने मेरी तरफ पलटकर गुस्से में कहा

मैं आगे आया... और कहा, “अपनी चाहत के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी नर्क बना दी आपने.. और कहते हैं ये सब मैंने किया। फैसल हो सकता है आपको माफ कर दे लेकिन अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा”

फैसल ने अचानक अपने कंधे से महमूद आलम का हाथ नीचे सरका दिया। वो मेरी तरफ आया औऱ गले लग गया। महमूद फर्श पर बैठ गए पहली बार मैंने उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए देखे थे। थोड़े देर के बाद वो उठे... जेब से फोन निकाला और बोले, “हैलो पुलिस”

महमूद आलम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये उनकी एक और और कोशिश थी कि शायद इस तरह फैसल उन्हें माफ कर दे। थोड़ी देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी अंधेरी रात में महमूद आलम को ले जा रही थी... और दरवाज़े पर खड़े हुए मैं और फैसल उन्हें जाता हुए देख रहे थे।

फैसल इन दिनों अपने दादा के साथ रहता है... वो बिल्कुल ठीक है, नार्मल बच्चों की तरह... महमूद आलम पर अपनी बीवी के कत्ल का केस चल रहा है। और मैं... मैं बहुत खुश हूं कि मैंने एक बच्चे को एक नर्क से आज़ाद कर दिया।

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