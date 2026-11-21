क्रिकेट के मैदान पर हार और जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जब बिना एक भी गेंद फेंके किसी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है. ढाका में खेले गए पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 के फाइनल में कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला वाकया देखने को मिला, जिसने पूरे खेल जगत को हैरान कर दिया है.

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बारिश के कारण फाइनल मुकाबला पूरी तरह धुल जाने के बावजूद पाकिस्तान को बेहतर नेट रन रेट के आधार पर चैम्पियन घोषित कर दिया गया. इस फैसले पर भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान दुर्गा राव का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने इसे भारत के साथ सीधा अन्याय और धोखा बताया है.

इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में कप्तान दुर्गा राव ने उस पूरे दिन की आपबीती सुनाई. दुर्गा राव ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही भारतीय टीम मैदान पर मौजूद थी. लगातार बारिश हो रही थी और अंपायर बार-बार मैच में देरी होने की बात कह रहे थे. भारतीय टीम को बताया गया था कि मैच शुरू होने का कट-ऑफ समय शाम 4:15 बजे तक है.

लेकिन कट-ऑफ समय से ठीक पहले शाम 4 बजे मैच रेफरी ने भारतीय कप्तान, टीम मैनेजर और पाकिस्तानी टीम के प्रतिनिधियों को बुलाया और जो फैसला सुनाया, उसने सभी के होश उड़ा दिए. अधिकारियों ने कहा कि बेहतर नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान को विजेता घोषित किया जा रहा है.

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दुर्गा राव ने साफ शब्दों में कहा कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (WBCC) के किसी भी नियम में यह नहीं लिखा है कि अगर फाइनल में एक भी गेंद न फेंकी जाए तो नेट रन रेट से विजेता तय होगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई नियम होता तो हम उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते. लेकिन नियमों में कहीं भी यह दर्ज नहीं था कि बिना खेल हुए रन रेट पर चैम्पियन घोषित किया जाएगा. हमने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, यह हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है.

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जब भारतीय टीम के मैनेजर ने मैच रेफरी के सामने नियमों का हवाला देते हुए सवाल उठाए कि नेट रन रेट का नियम तभी लागू होता है जब मैच शुरू हुआ हो तो आयोजकों के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था. दुर्गा राव के मुताबिक एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है, लेकिन वहां नियम-कायदों को ताक पर रख दिया गया.

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पाकिस्तान को दी गई ट्रॉफी?

इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ा खेल भी सामने आया है. खबरों के मुताबिक टूर्नामेंट की तकनीकी समिति ने बारिश के कारण मैच रद्द होने पर भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित करने का फैसला किया था. लेकिन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (WBCC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख सुल्तान शाह ने कथित तौर पर तकनीकी समिति के इस फैसले को पलट दिया और पाकिस्तान को अकेला चैम्पियन घोषित कर दिया.

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अब पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेगी भारतीय टीम!

डिफेंडिंग चैम्पियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतरी भारतीय टीम को यह बर्ताव बिल्कुल रास नहीं आया और विरोध स्वरूप पूरी भारतीय टीम ट्रॉफी प्रेजेंटेशन समारोह से दूर रही. ढाका में हुए इस विवाद की आंच अब भविष्य के मुकाबलों तक पहुंच गई है. क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया है कि भारतीय टीम भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी.

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इस फैसले पर कप्तान दुर्गा राव ने भी बोर्ड का पूरा समर्थन किया. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पास इस तरह के फैसले लेने का पूरा अधिकार है और बोर्ड जो भी तय करेगा, सभी खिलाड़ी उसका पूरी तरह पालन करेंगे.

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