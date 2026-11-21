झारखंड के जामताड़ा में बैठे साइबर ठगों का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला था. ये लोग WhatsApp पर APK फाइल भेजकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाते थे. दिल्ली पुलिस ने इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पांच दिन तक चार राज्यों में ऑपरेशन चलाया. 11 से 15 नवंबर के बीच हुई छापेमारी में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन आरोपियों का संबंध साइबर ठगी की 2,080 शिकायतों से मिला है.

और पढ़ें

जांच में पता चला कि ठग बैंक KYC, पेंशन कार्ड, बिजली बिल और गैस कनेक्शन जैसी सेवाओं के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. WhatsApp पर फर्जी ऐप भेजकर उसे डाउनलोड करवाते और फिर मोबाइल में मौजूद निजी जानकारी के साथ बैंक से जुड़ी डिटेल तक पहुंच बना लेते थे. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क ने देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बनाया और 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की.

इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस ने 64 जवानों की सात टीमें बनाई थीं. पहले शिकायतों और डिजिटल सबूतों के जरिए ठगों की पहचान की गई. इसके बाद उनके गांवों और ठिकानों की रेकी हुई. फिर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई. पुलिस ने आरोपियों के पास से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद किया है.

Advertisement

बैंक अधिकारी बनकर बुजुर्गों को फंसाते थे

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में मालिशियस यानी नुकसान पहुंचाने वाली APK फाइल के जरिए बैंक खातों पर कब्जा करने और साइबर ठगी की 1,000 से ज्यादा शिकायतें सामने आई थीं. जांच में पता चला कि ठग मुख्य रूप से बुजुर्गों को निशाना बना रहे थे. इसके लिए आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताते थे. वे लोगों से कहते थे कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफाई करना है या KYC अपडेट करनी है. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जारी कराने, उसकी लिमिट बढ़ाने, बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं के नाम पर भी लोगों से संपर्क किया जाता था.

बातचीत के दौरान आरोपी लोगों को WhatsApp पर एक APK फाइल भेजते थे. उनसे कहा जाता था कि बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है. लोग जैसे ही ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते, उसमें बैंक से जुड़े फर्जी फॉर्म दिखाई देने लगते थे. ये ऐप मोबाइल की कई जरूरी जानकारियों तक पहुंच मांगते थे. इनमें निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल, SMS, OTP, कॉल और मोबाइल की गैलरी शामिल थी. लोग जब ऐप को ये अनुमतियां दे देते थे, तो ठगों को उनके मोबाइल और बैंक से जुड़ी जानकारी तक पहुंच मिल जाती थी.

Advertisement

इसके बाद आरोपी बैंक खातों पर कब्जा कर लेते थे. वे खातों से पैसे निकालते, फर्जी लेनदेन करते और पीड़ितों की जानकारी के बिना उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट का भी इस्तेमाल करते थे. कई लोगों को ठगी का पता तब चलता था, जब उनके खाते से पैसे निकल चुके होते थे.

तीन स्तरों पर काम कर रहा था ठगी का नेटवर्क

जांच में सामने आया कि यह गिरोह तीन स्तरों पर काम करता था. हर स्तर पर अलग-अलग लोगों की जिम्मेदारी थी.

पहला स्तर - APK और पैनल बनाने वाले: ये लोग ठगी में इस्तेमाल होने वाली फर्जी APK फाइल और उन्हें चलाने के लिए पैनल तैयार करते थे.

दूसरा स्तर - डिस्ट्रीब्यूटर और सब-डिस्ट्रीब्यूटर: ये लोग तैयार फाइलों और पैनल को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे.

तीसरा स्तर - लोगों को ठगने वाले: ये लोग सीधे पीड़ितों से संपर्क करते थे. बैंक अधिकारी या किसी सेवा का कर्मचारी बनकर उन्हें ऐप डाउनलोड करने के लिए तैयार करते थे.

इस तरह एक ही नेटवर्क में फर्जी ऐप तैयार करने, उन्हें आगे पहुंचाने और लोगों को ठगने का काम अलग-अलग लोग संभाल रहे थे.

1,000 से ज्यादा शिकायतों की जांच से मिला सुराग

दिल्ली पुलिस ने इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सबसे पहले साइबर ठगी की शिकायतों का विश्लेषण किया. पुलिस के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में APK फाइल के जरिए बैंक खातों पर कब्जा करने से जुड़ी 1,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं. इसके अलावा एक जैसे तरीके से दर्ज 20 से ज्यादा ई-FIR की भी जांच की गई. जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 32 मालिशियस APK फाइलों की फॉरेंसिक जांच की. इससे यह समझने की कोशिश की गई कि ये ऐप कैसे काम करते हैं और मोबाइल से कौन-कौन सी जानकारी हासिल कर सकते हैं. पुलिस ने ठगी के इसी तरीके से जुड़े 56 Telegram प्रोफाइल और उनसे जुड़े WhatsApp नंबरों की भी पड़ताल की.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, APK फाइल से जुड़ी 1,300 से ज्यादा NCRP शिकायतों की जांच की गई. वहीं, गिरफ्तार आरोपियों का सीधा संबंध NCRP पर दर्ज 2,080 शिकायतों से मिला. इन शिकायतों, डिजिटल सबूतों और तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने ऐप बनाने वालों, उन्हें आगे पहुंचाने वालों और ठगी करने वालों की पहचान की.

झारखंड के जामताड़ा समेत 4 राज्यों में पुलिस की बड़ी छापेमारी. (Photo: ITG)

छापेमारी से पहले गांवों और ठिकानों की रेकी

डिजिटल सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू की. संदिग्ध लोगों के पते और ठिकानों की पहचान की गई. इसके बाद गांवों में जाकर रेकी की गई. पुलिस ने यह पता लगाया कि संदिग्ध कहां रहते हैं, उनके घर तक पहुंचने के रास्ते कैसे हैं और छापेमारी के दौरान वे किस रास्ते से भाग सकते हैं. इसके लिए गांवों की संकरी गलियों, खुले खेतों और आसपास के रास्तों की जानकारी जुटाई गई. स्थानीय स्तर पर भी लोगों से जानकारी ली गई. पुलिस ने डिजिटल सबूतों से मिली जानकारी का जमीन पर मिले सुरागों से मिलान किया. कई बार रेकी करने के बाद छापेमारी की योजना तैयार की गई.

64 जवानों की 7 टीमों ने 17 ठिकानों पर की छापेमारी

पूरी तैयारी के बाद दिल्ली से 64 पुलिसकर्मियों की टीम ऑपरेशन के लिए रवाना हुई. सातों टीमों को अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई. 11 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक लगातार छापेमारी की गई. पुलिस ने झारखंड के बिराजपुर, करमाटांड़, मारगोमुंडा, सारवां, नारायणपुर, सारठ, मुरली पहाड़ी, धुमरिया, पारटोल, गिरिडीह, पाथरोल, नौआडी, नगादरी और फतेहपुर में कार्रवाई की. इसके अलावा बिहार के चकाई-जमुई, पश्चिम बंगाल के आसनसोल और कोलकाता में भी छापेमारी की गई. पुलिस के मुताबिक, पूरे ऑपरेशन में 17 ठिकानों पर रेड की गई.

Advertisement

कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा. कुछ आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की. वे खुले खेतों और आसपास के रास्तों से निकलने लगे, लेकिन पुलिस टीमों ने पीछा करके उन्हें पकड़ लिया. पूरे ऑपरेशन के दौरान सातों टीमें एक-दूसरे के संपर्क में रहीं. किसी जगह से नया सुराग मिलने पर जरूरत के मुताबिक टीमों को दूसरी जगह भेजा गया. इस कार्रवाई में झारखंड और बिहार पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस का सहयोग किया.

11 ठगी समूहों से जुड़े 22 आरोपी गिरफ्तार

पांच दिन तक चले इस ऑपरेशन में कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी 11 अलग-अलग साइबर ठगी समूहों और APK पैनल बनाने वाले नेटवर्क से जुड़े थे. गिरफ्तार लोगों में फर्जी APK फाइल तैयार करने वाले लोग भी शामिल हैं.

आरोपियों के पास से पुलिस ने ये सामान बरामद किया है:

63 मोबाइल फोन

2 लैपटॉप

2 मैकबुक

1 टैबलेट

पुलिस ने इन डिवाइस से ठगी में इस्तेमाल होने वाली APK फाइलों और नेटवर्क से जुड़े डिजिटल सबूत जुटाए हैं. अब इनकी जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही दूसरे साइबर ठगी समूहों से इनके संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है.

Advertisement

2,080 शिकायतों से जुड़ा मिला आरोपियों का नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों का सीधा संबंध NCRP पर दर्ज 2,080 शिकायतों से मिला है. वहीं, इस गिरोह ने देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बनाया था. आरोपियों पर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने का आरोप है. यहां NCRP का मतलब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है. इस पोर्टल पर लोग ऑनलाइन ठगी और दूसरे साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पुलिस ने इसी पोर्टल पर मिली शिकायतों का विश्लेषण करके ठगी के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ीं.

दो मामलों में दर्ज की गई FIR

दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई से जुड़े दो मामले साइबर वेस्ट थाने में दर्ज किए हैं.

पहली ई-FIR नंबर 0567/2026 में BNS की धारा 318(4), 319(2), 112(2), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया.

दूसरी ई-FIR नंबर 0522/2026 में BNS की धारा 318(4), 319(2), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को संबंधित अदालतों में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद आरोपियों और जब्त किए गए सामान को दिल्ली लाया गया. पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस की जांच कर रही है.

जांच में सामने आईं 32 APK फाइलों के नाम

Advertisement

पुलिस ने जांच के दौरान 32 मालिशियस APK फाइलों की फॉरेंसिक जांच की. इनमें बैंक, KYC, पेंशन कार्ड, बिजली बिल, गैस बिल, ई-चालान और PM Kisan जैसी सेवाओं से मिलते-जुलते नाम शामिल हैं.

ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया इस तरह थी

1. तैयारी और रणनीति बनाना

सबसे पहले पुलिस ने 1,000 से ज्यादा शिकायतों का विश्लेषण किया. एक जैसे तरीके से दर्ज 20 से ज्यादा ई-FIR की जांच की गई. 32 APK फाइलों की फॉरेंसिक जांच हुई और 56 संदिग्ध Telegram प्रोफाइल की पड़ताल की गई. इसके बाद ऐप बनाने वालों, उन्हें बांटने वालों और ठगी करने वालों की पहचान की गई. ऑपरेशन के लिए 64 पुलिसकर्मियों की सात टीमें बनाई गईं.

2. पुलिस टीमों को दिल्ली से रवाना करना

डिजिटल जांच और रणनीति तैयार होने के बाद पुलिसकर्मियों को दिल्ली से ऑपरेशन वाली जगहों के लिए रवाना किया गया. सभी टीमों के आने-जाने और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं की गईं. उन्हें अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया.

3. जमीन पर तैयारी और रेकी

पुलिस ने संदिग्ध गांवों और ठिकानों की रेकी की. आरोपियों के पते की पुष्टि की गई. गांवों के रास्तों, संकरी गलियों, खुले खेतों और भागने के संभावित रास्तों की जानकारी जुटाई गई. डिजिटल सबूतों का जमीनी जानकारी से मिलान किया गया.

4. योजना के मुताबिक छापेमारी

11 से 15 नवंबर तक सात टीमों ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की. नए सुराग मिलने पर टीमों को दूसरी जगह भेजा गया. कुछ आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा करके उन्हें पकड़ लिया.

5. दूसरे राज्यों की पुलिस से सहयोग

ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने झारखंड और बिहार पुलिस के साथ तालमेल बनाकर कार्रवाई की. स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई.

6. गिरफ्तारी और डिजिटल सबूत जुटाना

पुलिस ने 11 अलग-अलग ठगी समूहों से जुड़े 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद किया गया. इन उपकरणों में ठगी से जुड़े डिजिटल सबूत की जांच की जा रही है.

7. कानूनी प्रक्रिया और आगे की जांच

गिरफ्तारी और जब्ती से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. आरोपियों को संबंधित अदालतों में पेश किया गया. ट्रांजिट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें और जब्त सामान को दिल्ली लाया गया. इसके बाद डिजिटल सबूतों की जांच और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान का काम आगे बढ़ाया गया.



---- समाप्त ----