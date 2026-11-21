Winter Clothes Storage Tips: ठंड का मौसम आते ही गर्म कपड़ों की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे में अलमारी में स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर और दूसरी विंटर एक्सेसरीज धीरे-धीरे जमा होने लगती हैं. मोटे कपड़े ज्यादा जगह घेरते हैं, जिससे अलमारी जल्दी भर जाती है और रोज पहनने वाले कपड़े निकालने में भी परेशानी होती है. कई बार कपड़ों को एक के ऊपर एक रख देने से उनकी शेप बिगड़ जाती है या ऊनी कपड़े दबकर खराब होने लगते हैं.

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अगर आप भी सर्दियों में अलमारी में कपड़े रखने की जगह को लेकर परेशान रहते हैं, तो कुछ आसान स्टोरेज ट्रिक्स आपकी परेशानी कम कर सकती हैं. सही तरीके से कपड़ों को रखने से न सिर्फ अलमारी में जगह बचती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कपड़े ढूंढना भी आसान हो जाता है.

आइए जानते हैं सर्दियों के कपड़ों को कम जगह में व्यवस्थित रखने के 5 आसान तरीके.

1. स्वेटर को हैंगर पर टांगने के बजाय फोल्ड करें

ठंड में स्वेटर लोग ज्यादा पहनते हैं, लेकिन उनको सीधे हैंगर पर टांगने से बचें. मोटे और ऊनी स्वेटर को हैंगर पर टांगने से कई बार उनके कंधे ढीले हो जाते हैं या कपड़े की शेप बिगड़ने लगती है. इसलिए इन्हें अच्छी तरह फोल्ड करके अलमारी के शेल्फ पर रखें. आप स्वेटर को रोल करके भी रख सकते हैं, जिससे कम जगह में ज्यादा कपड़े रखे जा सकते हैं और हर स्वेटर आसानी से दिखाई देता है.

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2. जैकेट और कोट के लिए अलग जगह बनाएं

जैकेट, कोट और ब्लेजर जैसे कपड़े मोटे होते हैं और फोल्ड करने पर ज्यादा जगह घेरते हैं. इसलिए इनको अलमारी में हमेशा एक ही तरफ हैंगर पर रखें. अगर आपके पास बहुत ज्यादा जैकेट हैं, तो रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को आगे और बाकी कपड़ों को पीछे रखें. इससे अलमारी में कपड़े बिखरे नहीं रहेंगे और जरूरत के समय आसानी से मिल जाएंगे.

3. शॉल और मफलर को बॉक्स में रखें

सर्दियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शॉल, मफलर, टोपी और ग्लव्स जैसी छोटी विंटर एक्सेसरीज अक्सर अलमारी में इधर-उधर पड़ी रहती हैं. इन्हें अलग-अलग रखने के बजाय एक छोटे बॉक्स, बास्केट या ऑर्गेनाइजर में रखें. चाहें तो अलग-अलग चीजों के लिए अलग सेक्शन बना लें. इससे सामान ढूंढने में समय नहीं लगेगा और अलमारी भी व्यवस्थित रहेगी.

4. वैक्यूम स्टोरेज बैग का इस्तेमाल करें

अगर अलमारी में जगह बहुत कम है, तो वैक्यूम स्टोरेज बैग काम आ सकते हैं. इनमें जैकेट, शॉल और दूसरे ऐसे कपड़े रखे जा सकते हैं जिन्हें रोज इस्तेमाल नहीं करना है. बैग से हवा निकालने पर कपड़े कम जगह घेरते हैं. हालांकि, ऊनी और नाजुक कपड़ों को लंबे समय तक दबाकर रखने से पहले उनकी देखभाल के निर्देश जरूर देखें.

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5. कपड़ों को कैटेगरी के हिसाब से रखें

अलमारी में सभी कपड़ों को एक साथ रखने से जगह जल्दी भर जाती है. बेहतर होगा कि स्वेटर, जैकेट, शॉल और थर्मल कपड़ों के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाएं. जो कपड़े रोज पहनते हैं, उन्हें सामने रखें और कम इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को ऊपर या पीछे की तरफ रखें. इससे अलमारी में जगह भी बचेगी और कपड़ों का ढेर भी नहीं लगेगा.

सर्दियों में कपड़ों को व्यवस्थित रखने के लिए महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद बॉक्स, बास्केट और पुराने कपड़े के बैग की मदद से भी अलमारी को आसानी से सेट किया जा सकता है.

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