Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत अब टैंक, लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर समेत 405 जरूरी रक्षा सामान खुद ही बनाएगा. वहीं, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इन खबरों के अलावा, तेजस्विन शंकर, विदित गुजराती समेत 17 प्लेयर्स अर्जुन अवॉर्ड 2025 के लिए चुने गए. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

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मिसाइल, टैंक, रडार... भारत अब खुद बनाएगा 405 जरूरी रक्षा सामान, 3070 करोड़ का खेल

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने 405 ज़रूरी रक्षा सामानों की नई सूची जारी की है. इनका निर्माण अब भारत में ही करने की कोशिश की जाएगी. इस सूची में भारतीय तटरक्षक बल के 16 और रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के 389 सामान शामिल हैं. इनमें टैंक, लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल, रडार और सोनार शामिल हैं.



IND vs SL: ऋषभ पंत ने टेस्ट में जड़ा सबसे तेज छक्कों का शतक, दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़ रचा इतिहास

Rishabh Pant ने गॉल टेस्ट के चौथे दिन बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि अपने टेस्ट डेब्यू के ठीक आठ साल बाद हासिल की. पंत ने अपने करियर की 89वीं टेस्ट पारी में 100 छक्के पूरे कर यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया.

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17 ख‍िलाड़‍ियों को अर्जुन पुरस्कार, ल‍िस्ट में एक भी क्रिकेटर नहीं, पी. गोपीचंद की बेटी भी सूची में शाम‍िल

नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स हर साल खेलों में शानदार परफॉर्मेंस को पहचान देने और प्लेयर्स व कोचों के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं. इस बार 17 प्लेयर्स को अर्जुन अवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2025 के लिए चुना गया है. इन खिलाड़ियों में तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी हैं.

इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल किया जाएगा शिफ्ट

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने जेल में इमरान खान से उनके परिवार के सदस्यों की हर हफ्ते मुलाकात की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए.

शाहरुख खान के घर 'मन्नत' में घुसा 8 फुट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, Video

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले मन्नत में 17 अगस्त को सांप मिलने से हड़कंप मच गया. लॉन में सांप दिखने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. रेस्क्यूअर विक्की दुबे ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया. इसकी पहचान इंडियन रैट स्नेक के रूप में हुई, जिसकी लंबाई करीब 8 फीट थी. राहत की बात रही कि सांप जहरीला नहीं था.

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IND vs SL: 211 रन बनाकर देवदत्त पड‍िक्क्ल का गॉल में बड़ा कारनामा... टूटने से बचा राहुल द्रव‍िड़ का महार‍िकॉर्ड

देवदत्त पडिक्कल ने गॉल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच में कुल 211 रन बनाए. पहली पारी में 167 रन की बड़ी पारी खेलने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में भी 44 रन जोड़े. देवदत्त पडिक्कल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर राहुल द्रविड़ के 215 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज पांच रन दूर रह गए.

आंदोलन भड़कने से पहले ही एक्टिव हुई बिहार सरकार! निकाल दी 32,388 टीचर्स की भर्ती

बिहार लोक सेवा आयोग ने 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे और 30 सितंबर तक किए जा सकेंगे. यह कदम गर्दनीबाग में छात्रों के आमरण अनशन शुरू करते ही आया है. कहा जा रहा है कि दबाव बनते ही सरकार अलर्ट मोड में आ गई और चौथे चरण की विद्यालय अध्यापक भर्ती जारी कर दी.

सीता बनीं 'कच्चा बादाम गर्ल', 'हीरोपंती' एक्टर बने राम, ‘रामायण’ के बीच आया ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर, चौंके यूजर्स

महाकाव्य श्री रामायण कथा का टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में अंजलि अरोड़ा सीता और एक्टर देव शर्मा राम के किरदार में हैं. फिल्म को 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. एजे फिल्म एंटरटेनमेंट और महोबिया फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को अभिषेक सिंह ने डायरेक्ट किया है. देव शर्मा पहले फिल्म हीरोपंति में नजर आ चुके हैं.

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अचानक भारत की तारीफ, सर्जियो गोर बोले- इस काम में भारत नंबर-1, US में और निवेश की अपील

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर से ज्‍यादा के नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कंपनियों की सराहना की है. सर्जियो गोर ने IACC में बोलते हुए कहा कि लगभग 70 फीसदी सदस्य भारतीय कंपनियां हैं और 1,400 से अधिक सदस्यों ने पहले ही अमेरिका में निवेश किया है या अमेरिकी फर्मों के साथ साझेदारी की है.

पंजाब में दौड़ेंगी 100 नई 'PRTC जूनियर' बसें, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 15 प्रीमियम एयरपोर्ट बस शुरू

पंजाब में सितंबर तक 100 नई पीआरटीसी जूनियर बसें चलेंगी. राज्य के परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये मिडी बसें आयशर कंपनी तैयार और डिलीवर करती है. इन बसों के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा को बेहतर और ज्यादा लोगों तक पहुंच में उपयोगी बनाया जा सकता है. समीक्षा बैठक के बाद यह घोषणा की गई.

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