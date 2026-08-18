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शाहरुख खान के घर 'मन्नत' में घुसा 8 फुट लंबा सांप, टीम ने किया रेस्क्यू, Video

शाहरुख खान के मुंबई स्थित मन्नत बंगले में सांप देखा गया. रेस्क्यू टीम ने एक 8 फुट लंबा इंडियन रेट स्नेक सुरक्षित पकड़ा, जो जहरीला नहीं था.

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'मन्नत' से आई शॉकिंग खबर (Photo: Pooja Dadlani/Instagram))
'मन्नत' से आई शॉकिंग खबर (Photo: Pooja Dadlani/Instagram))

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले मन्नत में सांप के मिलने की खबर आई. 17 अगस्त को किंग खान के घर के लॉन में एक सांप को देखा गया. मौके पर तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. उन्होंने पूरी सुरक्षा के साथ हालात को संभाला. सांप को रेस्क्यू कर लिया गया है.

किंग खान के 'मन्नत' में दिखा सांप
जानकारी के मुताबिक, सांप पकड़ने वाले रेक्यूअर विक्की दुबे को मन्नत के अंदर सांप देखे जाने की जानकारी दी गई. इसके बाद पूरे घर में सर्च ऑपरेशन चला. सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. इस सांप की पहचान धामन यानी इंडियन रैट स्नेक के तौर पर हुई है. ये करीबन 8 फुट लंबा है. राहत की बात ये रही कि पकड़ा गया सांप जहरीला नहीं था. ये बात जानकर मन्नत के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स ने राहत की सांस ली.

सबसे खास बात ये रही कि 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर किंग खान के घर के अंदर सांप को देखा गया. फैंस के बीच जैसे ही किंग खान के घर में सांप घुसने की न्यूज फैली, वो घबरा गए. राहत है कि सभी सुरक्षित हैं. किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

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मालूम हो, शाहरुख का आलीशान बंगला मन्नत मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित है. ये शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार है. शाहरुख का ये आलीशान बंगला टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है. दूसरे इलाकों से मुंबई घूमने आए लोग किंग खान का ये खूबसूरत बंगला देखने आते हैं. कभी शाहरुख ने ये बंगला 18 करोड़ की कीमत में खरीदा था. आज इसकी कीमत 300 करोड़ के करीब बताई जाती है.

'किंग' का फैंस को इंतजार

वर्कफ्रंट पर, किंग खान की अपकमिंग फिल्म किंग है. इसे सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है. ये मूवी इसी साल 24 दिसंबर को रिलीज होगी. इसमें दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, राघव जुयाल, रानी मुखर्जी अहम रोल में दिखेंगे. फैंस को शाहरुख की इस मल्टीस्टारर फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. बैक टू बैक कई फ्लॉप्स के बाद शाहरुख ने पठान और जवान जैसी हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में शानदार कमबैक किया. फैंस को उम्मीद है किंग के साथ वो फिर से गर्दा उड़ाएंगे.
 

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