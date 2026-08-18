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23 साल की आयशा खान ने की सगाई? फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, मिस्ट्री मैन की बाहों में हुईं रोमांटिक

आयशा खान ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आई हैं. एक मिस्ट्री मैन की बाहों में उन्हें रोमांटिक होता देख फैंस का दिल टूट चुका है. वो जानना चाहते हैं कि आयशा की सगाई का क्या सच है?

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आयशा की सगाई का सच (Photo Credit: Instagram @ayeshaakhan_official)
आयशा की सगाई का सच (Photo Credit: Instagram @ayeshaakhan_official)

धुरंधर से फेमस हुईं 23 साल की आयशा खान ने एक सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो अपनी उंगली में पहनी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उनके साथ एक मिस्ट्री मैन भी है. दोनों एक खूबसूरत लोकेशन पर हैं, जहां ऐसा समझ आ रहा है कि आयशा को शादी के लिए प्रपोज किया गया है. 

सचमुच आयशा की हुई सगाई?

आयशा खान की इस पोस्ट ने कुछ ही पलों में सनसनी सी मचा दी है. फैंस बेहद दुखी हैं क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है. कई लोगों का दिल टूट गया है. आयशा कई लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक हैं. फैंस के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्होंने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है? तो इसके पीछे की सच्चाई एकदम अलग है.

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आयशा ने अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं, वो किसी ज्वेलरी ब्रैंड के शूट से जुड़ा हुआ लगता है. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में उस ब्रैंड का नाम भी डाला है. हालांकि उन्होंने इसे कोई ऐड-शूट का नाम नहीं दिया है, जिससे कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता. 

आयशा ने जिस अंदाज में अपनी रिंग को फ्लॉन्ट किया, उससे फैंस को भले ही उनकी सगाई का अंदाजा हुआ हो, लेकिन एक्ट्रेस की तरफ से अब तक अपनी सगाई या शादी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को फिलहाल महज अटकलें माना जा सकता है. अभी ये देखना बाकी है कि एक्ट्रेस इस वायरल पोस्ट पर क्या रिएक्शन देती हैं. 

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लाइमलाइट में रहीं आयशा

आयशा खान जबसे बिग बॉस 17 में आई हैं, तबसे लगातार लाइमलाइट में हैं. शो में मुनव्वर फारूकी संग उनकी भिड़ंत किसी से नहीं छिपी है. वो महज 23 की हैं और अपनी खूबसूरती से लोगों को हैरान करती रहती हैं. पिछले साल आई धुरंधर फिल्म में शरारत गाने से उन्होंने खुद का नाम और भी पॉपुलर किया. इसके अलावा आयशा नीट पेपर लीक मामले के दौरान भी स्पॉटलाइट में आई थीं. मुंबई में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था. 

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