Aaj ka Rashifal 18 अगस्त 2026: वृषभ राशि वालों की कुंडली में बनेंगे लाभ के योग, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: बढ़ सकते हैं खर्चे, विदेश से संबंधित काम में मिलेगी सफलता

मेष राशि के जातकों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए हर काम बेहद सावधानी से करें. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें.

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विदेश से संबंधित कार्य आसानी से बनेंगे. हालांकि शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि व्यापार में थोड़ा नुकसान होने का खतरा बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान जी की आरती करें.

वृष राशि: दूर होगी मन की चिंता, व्यापार में बन रहे हैं लाभ के योग

वृष राशि के जातकों के मन की चिंता दूर होगी. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा. परिवार से जुड़े काम समय पर पूरे होंगे.

आपकी मेहनत का शुभ फल मिलेगा. किसी भी मामले में जल्दबाजी में निर्णय न लें. व्यापार के क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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मिथुन राशि: नौकरी में प्रमोशन के बन रहे हैं योग, मजबूत होगी व्यापारिक स्थिति

मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने काम पर ध्यान देने का समय है. धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है. व्यापार से संबंधित मामलों में सफलता हासिल होगी, सेहत ठीक रहेगी और व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान जी को पान अर्पित करें.

कर्क राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, लंबी यात्राओं से होगा लाभ

कर्क राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है. लंबी दूरी की यात्रा से विशेष लाभ मिलेगा.

मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें. करियर पर ध्यान देने का सही समय है और व्यापार से जुड़े सभी पेंडिंग काम बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज कलर

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

सिंह राशि: न लें किसी से उधार पैसा, व्यापार में नुकसान की आशंका

सिंह राशि के जातकों को हर काम सावधानी से करना होगा. किसी से भी पैसा उधार न लें और आज लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें.

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मन की पुरानी टेंशन दूर होगी और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. हालांकि व्यापार के मामलों में नुकसान हो सकता है, इसलिए बेहद सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी कलर

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान चालीसा का पाठ करें.

कन्या राशि: मिलेंगे काम के अच्छे परिणाम, प्रॉपर्टी से होगा धन लाभ

कन्या राशि के जातकों को कामकाज में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन लाभ के योग हैं. पढ़ाई से जुड़े लोगों को सफलता हासिल होगी.

प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ होगा. अपने स्वभाव में विनम्रता बनाकर रखें, व्यापार से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान जी को फल का भोग लगाएं.

तुला राशि: व्यर्थ के विवादों से बचें, बड़े फैसले लेने में न करें देरी

तुला राशि के जातकों का किसी से झगड़ा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें. मन में नकारात्मक विचार न पालें और उधारी लेन-देन से बचें.

पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा. जीवन में बड़े निर्णय लेने में बिल्कुल देरी न करें. व्यापार के क्षेत्र में हर काम सावधानी से करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

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आज का उपाय (aaj ke upay): दुर्गा जी की आरती करें.

वृश्चिक राशि: बढ़ेगी आपकी नेतृत्व क्षमता, सरकारी काम में मिलेगी सफलता

वृश्चिक राशि के जातकों को पूरी प्लानिंग के साथ काम करना होगा. आपकी नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. किसी काम को लेकर मन में तनाव रह सकता है.

मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा. सरकार से संबंधित सभी पेंडिंग काम बनेंगे. हालांकि व्यापार में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

धनु राशि: प्रॉपर्टी के कार्य होंगे पूरे, व्यवहार में बनाए रखें विनम्रता

धनु राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम आसानी से बनेंगे. अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखें. कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी.

अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है. आलस्य की वजह से अपना कोई काम न टालें. व्यापार के क्षेत्र में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का पीला

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान जी को पान अर्पित करें.

मकर राशि: खुलेंगे धन लाभ के नए रास्ते, तेजी से पूरे होंगे पेंडिंग काम

मकर राशि के जातकों के लिए तेजी से काम करने का दिन है. कोई नया हुनर सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा. अचानक धन लाभ के रास्ते खुलेंगे.

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रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा. व्यापार के क्षेत्र में लाभ के योग बने हुए हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें.

कुंभ राशि: दूर होंगी काम की रुकावटें, वाणी का सोच-समझकर करें प्रयोग

कुंभ राशि के जातकों को परिवार की सलाह से बड़े फैसले करने चाहिए. काम में आ रही तमाम रुकावटें दूर होंगी. अपनी वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें.

धन कमाने के लिए किए गए सभी प्रयास सफल होंगे. जीवनसाथी से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और व्यापार में अच्छा लाभ होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को लाल फल दान करें.

मीन राशि: बीमारियों से मिलेगी राहत, शत्रुओं पर हासिल होगी विजय

मीन राशि के जातकों को अपने काम में थोड़ी और मेहनत बढ़ानी होगी. सीनियर अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा.

किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और व्यापार में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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