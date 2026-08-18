Ujjain Tourist Places: उज्जैन जा रहे हैं तो आसपास की इन खूबसूरत जगहों पर जाना ना भूलें, ट्रिप बन जाएगी यादगार!

Ujjain Tourist Places: अगर आप उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ महाकाल मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने की जल्दबाजी न करें. उज्जैन के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में कई ऐसी खूबसूरत और धार्मिक जगहें हैं, जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ यादगार समय बिता सकते हैं. यहां आपको मंदिर, झरने, पहाड़ियां और प्राकृतिक नजारों का शानदार मेल देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं उज्जैन के आसपास घूमने लायक कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में.
ओंकारेश्वर मंदिर
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच बने एक द्वीप पर स्थित है. ऊपर से देखने पर यह द्वीप 'ॐ' के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा. यहां का शांत वातावरण और नर्मदा नदी का खूबसूरत नजारा यात्रियों को बेहद पसंद आते हैं.
जनापाव कुटी
जनापाव कुटी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन संगम है. मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म यहीं हुआ था. चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों से घिरी यह जगह ध्यान, पूजा और सुकून के पल बिताने के लिए शानदार मानी जाती है.
देवास
देवास अपने प्रसिद्ध टेकरी माता मंदिर के लिए जाना जाता है. यहां की छोटी-छोटी पहाड़ियों से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो देवास जरूर जाएं.
बमनिया कुंड
बमनिया कुंड एक खूबसूरत प्राकृतिक झरना है जो हरियाली से घिरा हुआ है. खासकर बारिश के मौसम में इसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है. परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह जगह काफी पसंद की जाती है.
बावन कुंड
देवास के पास स्थित बावन कुंड एक धार्मिक स्थल है. यहां 52 छोटे-छोटे कुंड हैं, जिनका संबंध महाभारत काल से माना जाता है. यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारे मन को सुकून देते हैं.
पातालपानी वॉटरफॉल
लगभग 300 फीट ऊंचा पातालपानी झरना मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. यहां का हरा-भरा माहौल और झरने का नजारा फोटोग्राफी और घूमने के शौकीन लोगों को खूब पसंद आते हैं.
चोरल डैम
अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं तो चोरल डैम बेहतरीन ऑप्शन है. यहां झील का सुंदर नजारा, हरियाली और बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है.
टिंचा फॉल्स
टिंचा फॉल्स भी उज्जैन के आसपास घूमने की शानदार जगहों में शामिल है. मानसून में यहां बहता झरना और आसपास की हरियाली इस जगह को और भी आकर्षक बना देते हैं. पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए यह एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है.
चिंतामन गणेश मंदिर
उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर भगवान गणेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. यहां सालभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. मंदिर का शांत और आध्यात्मिक माहौल मन को सुकून देता है.