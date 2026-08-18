पति के दोस्त से प्यार, 6 साल की बेटी ने दी पोल खोलने की धमकी, कलयुगी मां ने प्रेमी संग घोंटा गला, कुएं में फेंकी लाश

मध्य प्रदेश के भिंड से 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है. हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. लहार थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक, बच्ची की मां ज्योति ने अपने प्रेमी रामशंकर के साथ मिलकर बच्ची की गला दबाकर हत्या की और शव कुएं में फेंक दिया. पूरा मामला लहार थाना क्षेत्र के मेहरा गांव का है. पुलिस के अनुसार, 15 जून को गांव में एक कुएं के अंदर 6 साल की बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर बच्ची की पहचान कराने की कोशिश शुरू की. बाद में एक व्यक्ति ने बच्ची की पहचान की. बच्ची का नाम सृष्टि बताया गया.

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पुलिस ने जब बच्ची की मौत की जांच आगे बढ़ाई तो एक अहम बात सामने आई. बच्ची की मां ज्योति अपने घर से लापता थी. पुलिस ने बच्ची को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, इसकी पड़ताल शुरू की. जांच में सामने आया कि सृष्टि को आखिरी बार उसकी मां ज्योति के साथ देखा गया था. पुलिस ने ज्योति के बारे में जानकारी जुटाई तो उसके रामशंकर नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंध होने की बात सामने आई. रामशंकर कोई अनजान व्यक्ति नहीं था. वह ज्योति के पति धर्मेंद्र का दोस्त था. धर्मेंद्र गुजरात में रहकर मजदूरी करता है. रामशंकर भी गुजरात में मजदूरी करता था.

कुएं में मिला था मासूम बच्ची का शव

पुलिस के मुताबिक, धर्मेंद्र और रामशंकर की दोस्ती गुजरात में मजदूरी के दौरान हुई थी. रामशंकर के फोन का इस्तेमाल धर्मेंद्र अपनी पत्नी ज्योति से बात करने के लिए करता था. इसी दौरान ज्योति और रामशंकर के बीच भी बातचीत होने लगी. धीरे-धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती गई और बाद में यह बातचीत प्रेम संबंध में बदल गई. जांच में पुलिस को पता चला कि करीब दो महीने पहले ज्योति अपनी 6 साल की बेटी सृष्टि को साथ लेकर रामशंकर के साथ भाग गई थी. इसके बाद ज्योति ने बच्ची को रामशंकर के साथ अलग-अलग स्थानों पर रखा. इस दौरान बच्ची अपनी मां और रामशंकर के साथ रही.

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पुलिस के अनुसार, इसी दौरान सृष्टि को अपनी मां और रामशंकर के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया था. बच्ची ने यह बात घर वालों को बताने की धमकी दी थी. पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर ज्योति और रामशंकर ने बच्ची को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार, ज्योति ने अपने प्रेमी रामशंकर के साथ मिलकर 6 साल की सृष्टि की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने बच्ची के शव को कुएं में फेंक दिया. इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए. कुएं में बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की थी.

मामले की जांच के दौरान पुलिस को ज्योति और रामशंकर के बारे में अहम जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ आगे बढ़ने पर ज्योति और रामशंकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. लहार पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. लहार थाने की एसआई गीता सिकरवार ने बताया कि मेहरा गांव में बच्ची का शव कुएं में मिलने की सूचना मिली थी.

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पहचान कराने पर बच्ची की पहचान सृष्टि के रूप में हुई. जांच में पता चला कि बच्ची को आखिरी बार उसकी मां ज्योति के साथ देखा गया था. ज्योति अपने प्रेमी रामशंकर के साथ भाग गई थी. एसआई गीता सिकरवार के अनुसार, पुलिस ने दोनों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया. शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जिस मामले की शुरुआत कुएं में 6 साल की बच्ची का शव मिलने से हुई थी, उसकी जांच आगे बढ़ने पर बच्ची की मां और उसके प्रेमी तक पहुंची.

पुलिस जांच में खुला मासूम के कत्ल का राज

पुलिस ने बच्ची की पहचान से लेकर उसकी मां के लापता होने और फिर उसके प्रेम संबंधों की जानकारी जुटाई. इसके बाद पुलिस ने ज्योति और रामशंकर को पकड़कर मामले का खुलासा किया. लहार थाना पुलिस ने इस मामले में ज्योति और रामशंकर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने मिलकर सृष्टि की हत्या की और शव कुएं में फेंक दिया था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस तरह पुलिस ने मेहरा गांव में 6 साल की मासूम बच्ची के अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया.

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