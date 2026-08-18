मरने से पहले इंजीनियर ने मां को भेजा था WhatsApp वॉइस मैसेज- 'ये घर मेरा है', बेंगलुरु में कपल की मौत से सनसनी

बेंगलुरु के लैगेरे इलाके में एक कपल की मौत के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है. 32 साल के सिविल इंजीनियर सुमंत जैन ने गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे अपनी मां को WhatsApp पर एक वॉइस मैसेज भेजा था. इसके कुछ ही समय बाद सुमंत और उनकी 29 साल की पत्नी पद्मावती अपने किराए के मकान में मृत पाए गए. पुलिस अब इस वॉइस मैसेज और पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक, सुमंत नंदिनी लेआउट की एक कंपनी में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी पद्मावती व्हाइटफील्ड की एक टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं. दोनों की शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी. पद्मावती मूल रूप से धारवाड़ जिले की रहने वाली थीं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना से पहले दोनों के बीच घर को लेकर विवाद हुआ था.

बताया जा रहा है कि इसी झगड़े के बाद सुमंत ने अपनी मां को वॉइस मैसेज भेजा था. बताया जा रहा है कि वॉइस मैसेज में सुमंत ने अपनी मां से कहा था कि पद्मावती ने उसे कहा है, 'ये घर मेरा है.' इससे परेशान होकर सुमंत ने कथित तौर पर अपनी मां को बताया कि था वह अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है. उसने मां से अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा और घर में रखा सामान ले जाने के लिए भी कहा था.

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पुलिस के अनुसार, इसके बाद पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि सुमंत ने गुस्से में पद्मावती के चेहरे पर वार किया और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला. पुलिस के मुताबिक बाद में सुमंत ने पद्मावती को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि वह सांस नहीं ले रही थीं तो वह घबरा गए. इसके बाद उन्होंने अपनी मां को फोन कर कथित तौर पर घटना के बारे में बताया और फिर उन्हें वॉइस मैसेज भेजा.

मैसेज सुनने के बाद सुमंत की मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद परिवार ने मकान मालिक से संपर्क किया. घर खोले जाने पर सुमंत हॉल में पंखे से लटके मिले, जबकि पद्मावती घर के अंदर मृत पड़ी थीं. पद्मावती के परिवार ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि सुमंत ने पहले उनकी हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली.

हालांकि पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि पद्मावती की मौत हत्या की वजह से हुई या उन्होंने भी आत्महत्या की थी. उत्तर-पश्चिम बेंगलुरु के डीसीपी नागेश डीएल ने कहा कि पुलिस दोनों मौतों के बीच घटनाक्रम की सही कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. राजगोपाल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव कब्जे में लिए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं से जांच जारी है.

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