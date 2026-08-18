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IND vs SL: 211 रन बनाकर देवदत्त पड‍िक्क्ल का गॉल में बड़ा कारनामा... टूटने से बचा राहुल द्रव‍िड़ का महार‍िकॉर्ड

देवदत्त पडिक्कल ने गॉल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच में कुल 211 रन बनाए. पहली पारी में 167 रन की बड़ी पारी खेलने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में भी 44 रन जोड़े. वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर राहुल द्रविड़ के 215 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज पांच रन दूर रह गए.

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देवदत्त पड‍िक्कल का बल्ला गरजा, रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंचे (Photo: PTI)
देवदत्त पड‍िक्कल का बल्ला गरजा, रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंचे (Photo: PTI)

गॉल टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल का बल्ला जमकर बोला. भारतीय बल्लेबाज ने मैच की दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 211 रन बनाए. हालांकि, वह राहुल द्रविड़ के एक लंबे समय से कायम रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ पांच रन दूर रह गए.

पडिक्कल ने पहली पारी में 230 गेंदों पर 167 रन की शानदार पारी खेली. इसके बाद दूसरी पारी में भी वह अच्छी लय में नजर आए. लेकिन 75 गेंदों पर 44 रन बनाकर उनकी पारी का अंत हो गया. उन्होंने अपनी इस पारी में छह चौके लगाए. केशरा नुवान्था की गेंद पर वह LBW आउट हुए.

211 रन बनाकर भी रिकॉर्ड से 5 रन दूर
पडिक्कल का मैच में कुल स्कोर 211 रन रहा. इसके साथ ही वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए.

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भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम है. द्रविड़ ने 2009 में अहमदाबाद में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट में कुल 215 रन बनाए थे. उन्होंने उस मुकाबले की पहली पारी में 177 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 38 रन का योगदान दिया था.

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यानी पडिक्कल ने कुल 211 रन बनाकर द्रविड़ के रिकॉर्ड को लगभग छू लिया, लेकिन उनकी दूसरी पारी 44 रन पर खत्म होने के कारण वह इस रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं कर सके. दोनों के बीच अब सिर्फ पांच रन का अंतर रह गया है.

द्रविड़ के नाम नंबर-3 बल्लेबाज का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ ही नहीं, बल्कि विदेशी टेस्ट में भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर भी बेहद खास है. द्रविड़ ने भारत के लिए घर से बाहर कुल 93 टेस्ट मैच खेले और इनमें पांच बार एक मैच में 200 या उससे ज्यादा रन बनाए.

विदेशी टेस्ट में भारतीय नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी द्रविड़ के नाम है. उन्होंने दिसंबर 2003 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. द्रविड़ ने पहली पारी में 233 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 72 रन की पारी खेली. इस तरह उन्होंने उस टेस्ट में कुल 305 रन बनाए.

द्रविड़ की 233 रन की पारी और इसके बाद नाबाद 72 रन के दम पर भारत ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास में द्रविड़ की सबसे यादगार पारियों में गिना जाता है.

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दुनिया में कुमार संगकारा सबसे आगे
विदेशी टेस्ट में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा मैच रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बाएं हाथ के बल्लेबाज कुमार संगकारा के नाम है. संगकारा ने फरवरी 2014 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट में कुल 424 रन बनाए थे. उन्होंने मुकाबले की पहली पारी में शानदार तिहरा शतक जड़ते हुए 319 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में भी उनका बल्ला नहीं रुका और उन्होंने 105 रन की पारी खेली.

इस तरह संगकारा के नाम एक विदेशी टेस्ट में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर 424 रन का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है. पडिक्कल भले ही द्रविड़ का 215 रन वाला रिकॉर्ड तोड़ने से पांच रन दूर रह गए, लेकिन गॉल में 211 रनों ने भारतीय नंबर-3 बल्लेबाजों की सूची में उन्हें खास मुकाम पर पहुंचा दिया है. 

मैच की बात करें तो  भारत ने पहली पारी में 462 का स्कोर बनाया, फ‍िर श्रीलंका टीम पहली पारी में 284 रन बना पाई. दूसरी पारी में भारतीय टीम 193 रनों पर स‍िमट गई. अब श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य है. 19 अगस्त को पहले टेस्ट का पांचवां द‍िन होगा.  

 

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