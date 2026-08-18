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National Sports Awards: 17 ख‍िलाड़‍ियों को अर्जुन पुरस्कार, ल‍िस्ट में एक भी क्रिकेटर नहीं, पी. गोपीचंद की बेटी भी सूची में शाम‍िल

खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान कर दिया है. देश के अलग-अलग खेलों में शानदार परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स, कोचों और खेल प्रेमियों को इस बार नेशनल खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कारों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई है.

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तेजस्व‍िन शंकर को भी अर्जुन पुरस्कार म‍िला है (Photo: Getty)
तेजस्व‍िन शंकर को भी अर्जुन पुरस्कार म‍िला है (Photo: Getty)

नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स हर साल खेलों में शानदार परफॉर्मेंस को पहचान देने और प्लेयर्स व कोचों के योगदान को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं. इस बार 17 प्लेयर्स को अर्जुन अवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2025 के लिए चुना गया है. खास बात है कि इस बार अर्जुन अवॉर्ड के लिए एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं है. 

तेजस्विन शंकर, विदित गुजराती समेत 17 प्लेयर्स को अर्जुन अवॉर्ड
अर्जुन अवॉर्ड उन प्लेयर्स को दिया जाता है जिन्होंने पिछले चार सालों के दौरान खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो. इसके साथ ही प्लेयर में लीडरशिप कैपेसिटी, खेल भावना और डिसिप्लिन जैसे गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है. इस साल अर्जुन अवॉर्ड पाने वाले प्लेयर्स में एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी शामिल हैं.

बैडमिंटन में तृषा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद को यह सम्मान मिलेगा. बॉक्सिंग में नरेंद्र, जबकि शतरंज में विदित संतोष गुजराती और दिव्या पत्रकार देशमुख को अर्जुन प्रेरित के लिए चुना गया है.

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डेफ शूटिंग में धनुष श्रीकांत को सम्मान मिलेगा. हॉकी से लाल रेम्सियामी और राजकुमार पाल अर्जुन प्रेरित हासिल करेंगे. कबड्डी में सुरजीत और पूजा को चुना गया है. पैरा स्पोर्ट्स में भी इस सूची में दो नाम हैं. पैरा-शूटिंग के रुद्रांश खंडेलवाल और पैरा एथलेटिक्स की एकता भ्याण को अर्जुन प्रेरित दिया जाएगा. वहीं रोइंग में अरविंद सिंह और शूटिंग में अखिल श्योराण को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है.

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अर्जुन अवॉर्ड लाइफटाइम भी दिया जाएगा
इस बार अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम) के लिए फुटबॉल से आई अरुमैनयागम ( I Arumainayagam) का चयन किया गया है. अर्जुन अवॉर्ड लाइफटाइम उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल प्रदर्शन के ज़रिए योगदान दिया और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका जारी रखी.

5 कोचों को मिलेगा द्रोणाचार्य अवॉर्ड
खिलाड़ियों के साथ-साथ उन कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा जिनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं. खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य अवॉर्ड 2025 के रेगुलर कैटेगरी में तीन कोचों को चुना गया है. एथलेटिक्स में परवीर सिंह, बॉक्सिंग में छोटे लाल यादव और शूटिंग में नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा. वहीं लाइफटाइम कैटेगरी में बॉक्सिंग के धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती के पहलवान कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है.द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे कोचों को दिया जाता है जो लगातार बेहतरीन और बेहतर काम करते हों और जिनकी ट्रेनिंग से खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद मिली हो.

आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 के लिए आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को चुना गया है. यह पुरस्कार उन स्वयंसेवकों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की इकाइयों और गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाता है जो खेलों के प्रचार और विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हो. आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को इसी योगदान के लिए इस साल के पुरस्कार के लिए चुना गया है.

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ऑनलाइन आवेदन के बाद हुआ चयन
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे. खिलाड़ियों, कोचों और स्वयंसेवकों को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खुद आवेदन करने की सुविधा दी गई थी. इस साल नामांकित लोगों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए. इन सभी आवेदनों पर न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया.

इस समिति में देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग और खेल प्रशासक भी शामिल थे. समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग-अलग संस्थाओं में खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं के नामों को मंजूरी दी.

इस तरह नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, शूटिंग, हॉकी, कबड्डी, पैरा स्पोर्ट्स, रोइंग, फुटबॉल और कुश्ती समेत कई खेलों के योगदान को जगह मिली है.

अर्जुन अवॉर्ड्स 2025 की पूरी लिस्ट

  1. तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स)
  2. मोहम्मद अजमल वी (एथलेटिक्स)
  3. प्रियंका गोस्वामी (एथलेटिक्स)
  4.   तृषा जॉली ( बैडमिंटन)
  5. पुल्लेला गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन)
  6. नरेंद्र (बॉक्सिंग)
  7. विदित संतोष गुजराती (शतरंज)
  8. दिव्या जॉनसन देशमुख (शतरंज)
  9. धनुष श्रीकांत डेफ (शूटिंग)
  10. लालरेम्सियामी (हॉकी)
  11. राजकुमार पाल (हॉकी)
  12. सुरजीत (कबड्डी)
  13. पूजा (कबड्डी)
  14. रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग)
  15. एकता भ्याण पैरा (एथलेटिक्स)
  16. अरविंद सिंह (रोइंग)
  17. अखिल श्योराण (शूटिंग)

अर्जुन अवॉर्ड लाइफटाइम
आई अरुमैनयागम (फुटबॉल)
द्रोणाचार्य अवॉर्ड 2025
रेगुलर कैटेगरी
परवीर सिंह (एथलेटिक्स)
छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग)
नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग)

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लाइफटाइम कैटेगरी
धर्मेंद्र सिंह यादव (बॉक्सिंग)
वीरेंद्र कुमार (रेसलिंग)

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025
आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे

 

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