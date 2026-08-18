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सीता बनीं 'कच्चा बादाम गर्ल', 'हीरोपंती' एक्टर बने राम, ‘रामायण’ के बीच आया ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर, चौंके यूजर्स

Mahakavya Shri Ramayan Katha teaser: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के बीच अंजलि अरोड़ा और देव शर्मा की ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का टीजर आया है. जानिए टीजर में क्या खास है और कास्टिंग पर क्यों उठे सवाल.

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अंजलि अरोड़ा की रामायण का टीजर जारी (Photo: YT Screengrabs)
अंजलि अरोड़ा की रामायण का टीजर जारी (Photo: YT Screengrabs)

कलयुग है लेकिन दौर रामायण का है. ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नमित मल्होत्रा की मेगा-बजट फिल्म रामायण के बीच एक और फिल्म के टीजर ने दस्तक दे दी है. कच्चा बादाम गर्ल के नाम से जानी जाने वालीं अंजलि अरोड़ा और हीरोपंती जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके देव शर्मा की 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का टीजर जारी हुआ, जो कि आते के साथ ही सवालों के घेरे में आ गया है. 

कैसा है अंजलि अरोड़ा की रामायण का टीजर?

ये फिल्म वीएफएक्स और भव्यता के लिहाज से भले ही रणबीर कपूर की रामायण जितने ग्रैंड स्केल पर होने का दावा नहीं करती लेकिन कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और देवी सीता की ही है, जिन्हें हमने पहले भी कई बार पर्दे पर देखा है. ऐसे में ये फिल्म क्या नया रूप दिखाती है, बड़ा सवाल होगा. टीजर ने दर्शकों के कान जरूर खड़े कर दिए हैं.

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पहले बात करते हैं टीजर की जिसकी शुरुआत होती है, राम बने देव शर्मा, सीता बनीं अंजलि अरोड़ा के स्वयंवर से. लेकिन सीन फिर सीधा जंप लेती है वनवास की तरफ. डायलॉग आता है- रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई. बैकग्राउंड में रामायण की चौपाई, सामने राम-सीता की केमिस्ट्री दिखाते वनवास वाले सीन्स. और फिर वो पल जब सीता लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती हैं, और शुरू होती है रावण के संहार की गाथा.

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यहां देखें टीजर...

टीजर बेहद सीधे तरीके राम-सीया की प्रेम कहानी पर फोकस करती है. उनके विवाह से शुरू हुई एक कहानी कैसे वनवास के साथ ही वियोग यानी बिछड़ने का दर्द कहती है- 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' इसी की कहानी को दिखाती है. टीजर अपनी कहानी पर खरा उतरता दिखता है. इसे कई लोग पसंद भी कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि ये फिर भी आदिपुरुष से बेहतर होगी. वहीं कई इसे रणबीर कपूर की रामायण के वीएफएक्स को टक्कर देती हुई बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है जिसे उस फिल्म से दिक्कत थी, वो ये देख लें. यहां साधारण तरीके से अपनी बात कही गई है. 

हालांकि टीजर में लक्ष्मण-रावण या हनुमान जैसे किसी किरदार का जिक्र नहीं किया गया है. लक्ष्मण कहीं कहीं दिखे हैं, लेकिन उनपर फोकस नहीं डाला गया है. जो कि देखने में ही अखरता है.

कास्टिंग पर उठे सवाल

लेकिन कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो फिल्म की कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं. एक बड़ा वर्ग अंजलि अरोड़ के सीता माता का किरदार निभाने पर आपत्ति जताता नजर आया. यूजर्स लिख रहे हैं कि मेकर्स ने क्या सोचकर अंजलि को कास्ट कर लिया. उनका इतिहास इस लायक नहीं रहा है. यूजर्स के मुताबिक वो वल्गर डांस करने के लिए फेमस रही हैं. हालांकि फैंस ने उनका बचाव किया है और रिएक्ट किया है कि- अंजलि ने अपना काम बेहद ईमानदारी से निभाया है. वो ये किरदार डिजर्व करती हैं. 

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अंजलि के अलावा देव शर्मा की कास्टिंग पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई है. उनके फेशियल एक्सप्रेशन बेहद अलग से लगे हैं. यूजर्स का कहना है कि ये हर सीन में मुस्कुरा क्यों रहे हैं. मालूम हो कि देव शर्मा पहले हीरोपंति, यारियां, बेखुदी, अंत- द एंड, जंक्शन वाराणसी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' न सिर्फ अंजलि बल्कि देव के लिए भी एक बड़ा मौका है. 

फिल्म को 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. एजे फिल्म एंटरटेनमेंट और महोबिया फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को अभिषेक सिंह ने डायरेक्ट किया है.

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