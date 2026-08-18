scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल किया जाएगा शिफ्ट

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जेल में बंद पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ दिनों के अंदर ही मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट किया जाए.

Advertisement
X
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (photo: ITG)
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (photo: ITG)

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने  जेल में इमरान खान की उनके परिवार के सदस्यों के साथ हफ्ते में मुलाकात सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया है.

इमरान खान के स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती कराने से संबंधित याचिका दायर की, जिस पर  मंगलवार को जस्टिस शाहिद वाहिद की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच विस्तार से सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को पूर्व पीएम के मेडिकल चेकअप के लिए उन्होंने इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

बेंच के सदस्य जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए.

सम्बंधित ख़बरें

terror module
अमित शाह के ISI वाले बयान पर पाकिस्तान बौखलाया, टेरर लिंक पर कही ये बात
Hafiz Muhammad Saeed.
'हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे 10 हजार आतंकी', मौलाना ने बताई सच्चाई
pakistan, donkey race
कराची की गधों की रेस देख लोग बोले- पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है!
Is India one of the reason behind Egypt staying out of the Mecca Agreement?
क्या भारत की वजह से मक्का पैक्ट से दूर है मिस्र? समझें पूरी कहानी
Pakistan saudi turkey
बांग्लादेश को 'इस्लामिक NATO' में लाने की तैयारी? टर्किश अखबार ने बढ़ाई टेंशन

अदालत के निर्देशानुसार इमरान खान को कुछ ही दिनों के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इमरान खान से उनके परिवार के सदस्यों की हर हफ्ते मुलाकात की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए.

Advertisement

वहीं, रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधिकारियों ने सोमवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इमरान खान आंखों की रोशनी अब लगभग सामान्य हो चुकी है. जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि इमरान खान की आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में अदालत में जमा की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    शराबी प्रिंसिपल सस्पेंड, 4 नए टीचर भी मिले! अभिजीत दिपके की मांग पर एक्शन |
    '2 दिन में लौटूंगा' कहकर मां को छोड़ गया बेटा, मौत पर भी नहीं आया... रुला देगी इंदौर के वृद्धा आश्रम की ये कहानी |
    TDPL की करतूतों ने 3000 लोगों को बेरोजगार कर दिया... रांची आंदोलन में सिक्के का दूसरा पहलू |
    300-400 कमा लेते हैं... गंगा में सिक्के और सोना खोजकर ऐसे पैसे कमा रहे लोग? |
    Virat-Anushka Sprituality: विराट-अनुष्का की ये 2 आध्यात्मिक जगह हैं सबसे फेवरेट, जहां दोनों नहीं जाना करते स्किप! |
    इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल किया जाएगा शिफ्ट |
    National Sports Awards: 17 ख‍िलाड़‍ियों को अर्जुन पुरस्कार, ल‍िस्ट में एक भी क्रिकेटर नहीं, पी. गोपीचंद की बेटी भी सूची में शाम‍िल |
    अस्पताल हिल रहा था, बिजली गुल थी… फिर भी डॉक्टरों ने कराई डिलीवरी, भूकंप के बीच पैदा हुई 'जेम्पिता' |
    अमित शाह के ISI वाले बयान पर पाकिस्तान बौखलाया, शाहजाद भट्टी नेटवर्क लिंक से इनकार |
    गॉल टेस्ट में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास
    Advertisement