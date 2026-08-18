पंजाब में दौड़ेंगी 100 नई 'PRTC जूनियर' बसें, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 15 प्रीमियम एयरपोर्ट बस शुरू

पंजाब में ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने वाली है. पंजाब के परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य में सितंबर तक PRTC(पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) के बेड़े में 100 नई PRTC जूनियर बसें शामिल होने वाली हैं.

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हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ये मिडी बसें आयशर कंपनी तैयार और डिलीवर करती है. इन बसों के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा को बेहतर और ज्यादा लोगों तक पहुंच में उपयोगी बनाया जा सकता है. परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद यह घोषणा की गई.

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने उनसे नए सुझाव लाने को भी कहा. चीमा ने PRTC की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कमाई के लिए नए साधन बढ़ाने पर भी जोर दिया.

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परिवहन मंत्री ने बताया कि पंजाब के सरकारी बस के बेड़े में 1279 नई बसों को शामिल करने का फैसला लिया गया है. इसके बाद राज्य में सरकारी बसों की संख्या बढ़कर 3546 हो जाएगी. उनका कहना है कि पिछले 20 सालों यह बसों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

चीमा ने कहा कि मान सरकार प्रवासी भारतीयों, इंटरनेशनल यात्रियों और आम यात्रियों के संपर्क को भी मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा, "हमने जालंधर, लुधियाना से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वॉल्वो कोच सहित 15 प्रीमियम एयरपोर्ट बस चलाई हैं."

इस समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही. परिवहन सचिव वरुण रूजम, मैनेजिंग डायरैक्टर पनबस राजीव कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डायरैक्टर पी.आर.टी.सी. मनीषा राणा, अतिरिक्त मैनेजिंग डायरैक्टर पी.आर.टी.सी. नवदीप कुमार और जनरल मैनेजर पी.आर.टी.सी. चंडीगढ़ अमनवीर टिवाणा बैठक में शामिल हुए.

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