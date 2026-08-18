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IND vs SL: ऋषभ पंत ने टेस्ट में जड़ा सबसे तेज छक्कों का शतक, दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़ रचा इतिहास

ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. पंत ने कुछ ऐसा किया जिसे करना हर बल्लेबाज का ख्वाब होता है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज छक्कों का शतक पूरा किया.

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पंत ने किया कमाल. (PHOTO: AP)
पंत ने किया कमाल. (PHOTO: AP)

गॉल टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रीलंका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. भारतीय टीम मैच में तेजी से रन बनाकर श्रीलंका को बड़ा लक्ष्य देने के इरादे से उतरी थी और पंत ने क्रीज पर आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए.

शुरुआत में पिच पर ऋषभ पंत ने समय लिया और गेंदबाजों को संभलकर खेलने का काम किया. लेकिन पिच पर जमने के बाद उन्होंने अपना गियर चेंज करते हुए मैदान पर चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी.

इसके साथ ही पंत ने पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि अपने टेस्ट डेब्यू के ठीक आठ साल बाद हासिल की.

पंत ने पूरा किया छक्कों का शतक

अपनी दूसरी पारी के दौरान पंत बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने तेज़ गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा. इसके बाद उन्होंने कुमारा की ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक ट्रेडमार्क हुक शॉट खेलकर छक्कों का शतक पूरा किया. इसी छक्के के साथ पंत ने मात्र 53 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया.

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छक्का जड़ते ही बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने अपने करियर की 89वीं टेस्ट पारी में 100 छक्के पूरे कर यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. इससे पहले यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बल्लेबाजों को अधिक समय लगा था. इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले मैच की पहली पारी में भी पंत ने 39 रनों की अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया था. 
 

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