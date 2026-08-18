IND vs SL: ऋषभ पंत ने टेस्ट में जड़ा सबसे तेज छक्कों का शतक, दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़ रचा इतिहास

गॉल टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रीलंका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए. भारतीय टीम मैच में तेजी से रन बनाकर श्रीलंका को बड़ा लक्ष्य देने के इरादे से उतरी थी और पंत ने क्रीज पर आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए.
शुरुआत में पिच पर ऋषभ पंत ने समय लिया और गेंदबाजों को संभलकर खेलने का काम किया. लेकिन पिच पर जमने के बाद उन्होंने अपना गियर चेंज करते हुए मैदान पर चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी.
इसके साथ ही पंत ने पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि अपने टेस्ट डेब्यू के ठीक आठ साल बाद हासिल की.
Rishabh Pant stepped out and sent that one straight into the Galle skyline. 🚀
Watch #SLvIND, 1st Test | Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/rqOJoGZChq— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 18, 2026
पंत ने पूरा किया छक्कों का शतक
अपनी दूसरी पारी के दौरान पंत बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने तेज़ गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा. इसके बाद उन्होंने कुमारा की ही गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक ट्रेडमार्क हुक शॉट खेलकर छक्कों का शतक पूरा किया. इसी छक्के के साथ पंत ने मात्र 53 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया.
KL Rahul goes straight over Jayasuriya’s head with a towering strike! 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 18, 2026
Watch #SLvIND, 1st Test | Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/drXESe3Ctl
छक्का जड़ते ही बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ऋषभ पंत ने अपने करियर की 89वीं टेस्ट पारी में 100 छक्के पूरे कर यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. इससे पहले यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बल्लेबाजों को अधिक समय लगा था. इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले मैच की पहली पारी में भी पंत ने 39 रनों की अपनी पारी के दौरान एक छक्का लगाया था.