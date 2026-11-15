Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा खराब स्थिति में है और AQI 400 पार है. वहीं, न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इन खबरों के अलावा, अमेरिका में हवाई यात्रा को लेकर आई बाधाएं रविवार को भी जारी रहने की आशंका है. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें

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डीयू, द्वारका, बुराड़ी में AQI 400 पार... सुबह से ही खराब राजधानी दिल्ली की हवा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा खराब स्थिति में है और AQI 400 पार है. CPCB के रविवार, 15 नवंबर को सुबह 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है. सबसे खराब स्थिति IIT दिल्ली की है, जहां AQI 426 दर्ज हुआ. इसके बाद नरेला में 417 और ITO में 415 AQI रिकॉर्ड किया गया.

530 फ्लाइट्स रद्द, 430 डिले... अमेरिका में कई प्लेन नहीं भर पा रहे उड़ान, हजारों यात्री फंसे

अमेरिका में हवाई यात्रा को लेकर आई बाधाएं रविवार को भी जारी रहने की आशंका है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी आने के कारण देश भर में काम ठप हो गया था. इसके बाद एयरलाइंस अब सामान्य सेवाएं बहाल करने की कोशिश में लगी हैं. इसी वजह से हजारों उड़ानें रद्द या डिले भी की गई.

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Ramayana Box Office Collection Day 10: 'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, 10वें दिन 100 करोड़ पार, जानें कुल कमाई

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' के लिए शनिवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार रहा. शनिवार को फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 102 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. इसी के साथ फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,228.00 करोड़ हो गया है. 'रामायण', वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित एक नया रूपांतरण है.

India vs New Zealand 5th ODI Live Score: भारतीय टीम के 5 विकेट धड़ाम, रोहित-कोहली-ऋतुराज सस्ते में निपटे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया. इस मुकाबले के जरिए तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने अपना ओडीआई डेब्यू किया. वहीं, तेज गेंंदबाज मोहम्मद सिराज की भी प्लेइंग-11 में एंट्री हुई.

18 हजार में से सिर्फ 14 छात्र ही NEET-JEE पास! राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अलवर की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने NEET, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिले में करीब 18 हजार विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया, लेकिन केवल 14 विद्यार्थी ही सफल हुए. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है.

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पूर्व IPL चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी को मिली ब्रिटेन की नागरिकता, बोले- UK ही अब मेरा घर

IPL के संस्थापक और भारत से भगोड़े ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिक बनने की पुष्टि की है. ललित मोदी ने शनिवार, 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान इस बात का खुलासा किया. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का गर्व का पल और एक नए अध्याय की शुरुआत बताया.

'कॉकरोच जनता पार्टी' ने बढ़ाया कुनबा, यूपी-बिहार समेत 10 राज्यों में बनाई समितियां

CJP ने शनिवार को यूपी-बिहार समेत 10 राज्यों और क्षेत्रों में जोनल प्रभारियों की नियुक्ति की और राज्य व क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया. क्षितिज पगार को वेस्ट जोन का प्रभारी और डॉ. विवेक सांगवान को नॉर्थ जोन का प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं, मुहम्मद जुनैद और गीगराज को नॉर्थ जोन समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है.

ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट से झटका, गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट पर अदालत का ब्रेक

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से करीब 2 मील दूर एक ऐतिहासिक गोल्फ कोर्स को नया रूप देने की योजना पर फिलहाल एक अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है. यह गोल्फ कोर्स रविवार से 15 महीने के लिए बंद होने वाला था. अब अदालत के आदेश के बाद फिलहाल किसी भी तरह का काम नहीं हो सकेगा.

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अमेरिका में सस्ता हुआ डीजल, दो महीने बाद 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे फिसले दाम

अमेरिकी में डीजल की औसत कीमत दो महीने बाद 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे पहुंच गई. इससे पहले लगातार दो महीने तक डीजल के दाम इस स्तर से ऊपर बने हुए थे. यह दबाव अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने और मांग घटने से कीमतों पर कम हुआ है. अमेरिका में डीजल की ऊंची कीमतों ने महंगाई का दबाव बढ़ाया था. इससे आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को परेशानी हुई.

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