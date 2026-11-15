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ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट से झटका, गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट पर अदालत का ब्रेक

वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास स्थित ऐतिहासिक ईस्ट पोटोमैक गोल्फ कोर्स को नया रूप देने की ट्रंप की योजना पर फिलहाल रोक लग गई है. अदालत ने निर्माण से जुड़े किसी भी काम को रोकने का आदेश दिया है. इस योजना को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई थी कि इससे गोल्फ कोर्स आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकता है.

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अमेरिकी कोर्ट ने वाशिंगटन गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट पर लगाई रोक. (Photo: Reuters)
अमेरिकी कोर्ट ने वाशिंगटन गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट पर लगाई रोक. (Photo: Reuters)

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से करीब 2 मील दूर एक ऐतिहासिक गोल्फ कोर्स को नया रूप देने की योजना पर फिलहाल रोक लग गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जगह को बड़े स्तर के गोल्फ कोर्स में बदलना चाहते थे. लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले अमेरिकी अदालत ने इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया.

यह गोल्फ कोर्स रविवार से 15 महीने के लिए बंद होने वाला था. ट्रंप ने इसी दिन से वहां काम शुरू करने का ऐलान किया था. हालांकि, अदालत के आदेश के बाद फिलहाल किसी भी तरह का काम नहीं हो सकेगा. इस मामले में स्थानीय लोगों और एक संरक्षण संगठन ने कानूनी लड़ाई शुरू की थी.

आम लोगों की पहुंच से दूर होने का डर

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विवाद वॉशिंगटन के ईस्ट पोटोमैक गोल्फ लिंक्स को लेकर है. यह पोटोमैक नदी के किनारे बना पुराना सार्वजनिक गोल्फ कोर्स है. यहां आम लोग भी गोल्फ खेलने जा सकते हैं. इस योजना को चुनौती देने वाले लोगों का कहना है कि नए प्रोजेक्ट से गोल्फ कोर्स का पुराना स्वरूप बदल जाएगा.  दरअसल, उन्हें डर है कि इसे इतना महंगा बना दिया जाएगा कि आम लोग यहां खेल नहीं सकेंगे. हालांकि ट्रंप ने इन आशंकाओं को खारिज किया है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीसी प्रिजर्वेशन लीग और दो स्थानीय गोल्फ खिलाड़ियों ने फरवरी में इस योजना के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी. उनका कहना था कि गोल्फ कोर्स बंद करके निर्माण शुरू करने से उन्हें और आम लोगों को ऐसा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी.

सरकार ने सुरक्षा का दिया तर्क

शुक्रवार को अदालत में करीब पांच घंटे तक सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से दलील दी गई कि ईस्ट पोटोमैक पार्क को सुरक्षा कारणों से बंद किया जा रहा है. इस पार्क में तीन गोल्फ कोर्स, एक छोटा गोल्फ कोर्स, साइकिल चलाने के रास्ते और मनोरंजन की दूसरी सुविधाएं भी हैं. सरकार के वकील ने यह भी कहा कि पार्क का मौजूदा संचालन करने वाली संस्था नेशनल लिंक्स ट्रस्ट के साथ सरकार का समझौता रविवार को खत्म हो रहा है.

हालांकि, जज एना रेयेस ने इस दलील पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि कई महीनों से पार्क बंद करने की वजह के तौर पर सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाया गया था. उन्हें यह भी लगा कि समझौता खत्म होना पार्क बंद करने की वजह से ज्यादा, उसे बंद करने का आधार बनाने जैसा है.

ट्रंप ने अदालत के फैसले पर जताई नाराजगी

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अदालत का आदेश आने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा कि जज गोल्फ कोर्स की मरम्मत जल्दी और कम खर्च में करने के पक्ष में नहीं हैं. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वॉशिंगटन इलाके में रहने वाले लोगों को गोल्फ खेलने की फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उनका कहना था कि इस जगह को एक खास गोल्फ कोर्स के रूप में विकसित किया जाएगा. हालांकि, अदालत के आदेश के बाद फिलहाल इस योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सकेगा.

ट्रंप की दूसरी योजनाओं पर भी कानूनी रोक

वॉशिंगटन में ट्रंप की कई दूसरी योजनाएं भी कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं. इनमें एक बड़ा स्मारक द्वार और व्हाइट हाउस में प्रस्तावित बॉलरूम शामिल हैं. हाल ही में एक दूसरी अदालत ने स्मारक द्वार के निर्माण पर 14 दिन की रोक लगाई थी.

गोल्फ कोर्स मामले में भी अदालत पहले निर्माण रोकने की मांग पर तुरंत फैसला देने से बचती रही थी. लेकिन अक्टूबर में पार्क के पेड़ काटे जाने के बाद जज ने प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए. उन्होंने यह जांचने की प्रक्रिया भी शुरू की है कि क्या सरकारी अधिकारियों और वकीलों ने इस मामले में नैतिक नियमों का उल्लंघन किया या अदालत को गलत जानकारी दी.

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सरकार के न्याय विभाग ने जज को इस मामले से हटाने की मांग भी की थी. हालांकि, जज ने खुद को सुनवाई से अलग नहीं किया है.

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