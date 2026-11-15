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200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और पीछे छोटी स्क्रीन, Xiaomi के नए फोन में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Xiaomi भारत में अपने नए स्मार्टफोन Xiaomi 18 Pro और Redmi Note 17 Aura को जल्द लॉन्च कर सकता है. लीक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों फोन जनवरी 2027 में दस्तक दे सकते हैं. Xiaomi 18 Pro में 200MP के दो कैमरे, 7000mAh बैटरी और पीछे छोटी AMOLED स्क्रीन मिलने की उम्मीद है.

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छोटी स्क्रीन और दमदार कैमरा! (Photo: AI)
छोटी स्क्रीन और दमदार कैमरा! (Photo: AI)

Xiaomi भारत में अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी अगले साल की शुरुआत में Xiaomi 18 Pro और Redmi Note 17 Aura को भारतीय बाजार में उतार सकती है.

इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर लॉन्च टाइमलाइन और संभावित कीमत की जानकारी सामने आई है. खास बात यह है कि Xiaomi 18 Pro में 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे और पीछे की तरफ एक छोटी स्क्रीन मिल सकती है.

जनवरी में हो सकती है दोनों फोन की एंट्री

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टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Xiaomi के अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च टाइमलाइन शेयर की है. लीक के मुताबिक, Xiaomi 18 Pro और Redmi Note 17 Aura को जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, Xiaomi 18 Pro की बिक्री जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है.

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इस फोन की संभावित कीमत करीब 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. इसके अलावा Xiaomi 18T को भी मार्च या अप्रैल 2027 के आसपास भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

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Xiaomi 18 Pro में मिल सकती है पीछे छोटी स्क्रीन

Xiaomi 18 Pro के चीनी वेरिएंट में 6.4 इंच की मेन डिस्प्ले दी गई है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है. फोन के पिछले हिस्से में 2.7 इंच की AMOLED स्क्रीन भी दी गई है. इस छोटी स्क्रीन की मदद से यूजर्स कुछ जरूरी जानकारी देख सकेंगे.

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है. यह Android 17 पर बेस्ड HyperOS 4 पर काम करता है. इसमें 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है.

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200MP के दो कैमरे और 7000mAh बैटरी

फोटोग्राफी के लिए Xiaomi 18 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें OIS सपोर्ट वाला 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

फोन में 7000mAh की बैटरी मिलती है. यह 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फिलहाल ये सभी फीचर्स चीनी वेरिएंट पर आधारित हैं. भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में बदलाव हो सकते हैं. इसलिए कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

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