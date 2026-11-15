गंगा का ऐसा रूप देख लोग रह गए हैरान, VIDEO वायरल हुआ तो फिर छिड़ी बहस

हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में गंगा का पानी इतना साफ और पारदर्शी नजर आ रहा है कि नीचे की तलहटी तक दिखाई दे रही है. इस नजारे को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं, जबकि कुछ लोगों ने तो वीडियो को AI से बना हुआ तक समझ लिया. हालांकि, वीडियो असली है और हरिद्वार में गंग नहर की 18 दिन की सालाना बंदी और सफाई के बाद सामने आया है. 7 नवंबर की रात पानी दोबारा छोड़े जाने के बाद हर की पौड़ी समेत दूसरे घाटों पर जल प्रवाह लौट आया.

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वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग गंगा के इस साफ रूप की तारीफ कर रहे हैं और इसे देखकर पुराने दिनों की याद आने की बात कह रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स का सवाल है कि अगर कुछ दिनों की सफाई के बाद नदी इतनी साफ दिख सकती है, तो फिर इसमें दोबारा कचरा क्यों नजर आने लगता है?

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आइये देखते हैं इस वायरल वीडियो पर लोगों ने क्या कहा

इसी मुद्दे पर आध्यात्मिक वक्ता आचार्य प्रशांत ने भी पोस्ट किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि गंगा में 18 दिनों तक सफाई चली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर कपड़ों के ढेर दिखाई देने लगे. उन्होंने इसे सिर्फ नदी की सफाई का मुद्दा न मानकर लोगों की आदतों और सोच से जोड़ते हुए कहा कि बाहरी प्रकृति का विनाश हमारे भीतर की उपेक्षा का भी प्रतिबिंब है. उनका यह पोस्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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नदी गंदी है, क्योंकि हमने अपने भीतरी प्राकृतिक प्रवाह को गंदा कर दिया है। गंगा में 18 दिनों तक सफ़ाई चली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर कपड़ों के ढेर दिखाई देने लगे। आखिर हमारी नदियाँ कभी साफ़ क्यों नहीं होतीं? बाहर प्रकृति का जो विनाश दिखाई दे रहा है, उसका एक समानांतर हमारे भीतर भी मौजूद है। हमने अपने भीतर प्राकृतिक प्रवाह की उपेक्षा की है, अपने ही अस्तित्व का अपमान किया है। प्रकृति का नाश कोई दूसरी प्रजाति नहीं कर रही, इंसानी प्रजाति ही पूरी पृथ्वी को खाए जा रही है। जब अपने भीतर समझदारी और प्रेम पैदा होता है, तो पर्यावरण संरक्षण कोई फ़र्ज़ नहीं रह जाता, बल्कि सहज प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब करना क्यों चाहता हूँ? — Acharya Prashant (@Advait_Prashant) November 14, 2026

नमामि गंगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा-मां गंगा का ये रूप देखा आपने? नजरें ठहर जाएंगी. इस वीडियो में हरिद्वार में गंगा का साफ और मनमोहक रूप नजर आ रहा है. वीडियो का क्रेडिट इंस्टाग्राम अकाउंट Vihar.Yatra को दिया गया है.

माँ गंगा का ये रूप देखा आपने? नज़रें ठहर जाएंगी। VC: Vihar.Yatra (Instagram) #haridwar #ganga https://t.co/DuSl1LbATm — Namami Gange (@cleanganganmcg) November 14, 2026

दरअसल, गंग नहर की सालाना बंदी के दौरान पानी का प्रवाह रोककर सफाई, गाद निकालने और मरम्मत जैसे काम किए जाते हैं. इस दौरान पानी कम होने पर नदी और घाटों पर जमा पुराने कपड़े, प्लास्टिक और दूसरी पूजा सामग्री साफ दिखाई देने लगती है.

अब वायरल वीडियो ने गंगा की सफाई को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. सवाल यही है कि क्या समय-समय पर होने वाली सफाई से समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है, या गंगा में कपड़े, प्लास्टिक और दूसरी चीजें डालने की आदत पर रोक लगाना भी उतना ही जरूरी है?

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