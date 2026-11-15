scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गंगा का ऐसा रूप देख लोग रह गए हैरान, VIDEO वायरल हुआ तो फिर छिड़ी बहस

हरिद्वार में गंगा की सफाई के बाद सामने आया साफ पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गंगा का पानी इतना साफ नजर आ रहा है कि तलहटी तक दिखाई दे रही है.

Advertisement
X
हर की पौड़ी समेत दूसरे घाटों पर जल प्रवाह लौट आया (Photo Credit: ANI)
हर की पौड़ी समेत दूसरे घाटों पर जल प्रवाह लौट आया (Photo Credit: ANI)

हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में गंगा का पानी इतना साफ और पारदर्शी नजर आ रहा है कि नीचे की तलहटी तक दिखाई दे रही है. इस नजारे को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं, जबकि कुछ लोगों ने तो वीडियो को AI से बना हुआ तक समझ लिया. हालांकि, वीडियो असली है और हरिद्वार में गंग नहर की 18 दिन की सालाना बंदी और सफाई के बाद सामने आया है. 7 नवंबर की रात पानी दोबारा छोड़े जाने के बाद हर की पौड़ी समेत दूसरे घाटों पर जल प्रवाह लौट आया.

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग गंगा के इस साफ रूप की तारीफ कर रहे हैं और इसे देखकर पुराने दिनों की याद आने की बात कह रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स का सवाल है कि अगर कुछ दिनों की सफाई के बाद नदी इतनी साफ दिख सकती है, तो फिर इसमें दोबारा कचरा क्यों नजर आने लगता है?

यह भी पढ़ें: गंगा इतनी साफ कि दिखने लगी तलहटी! हरकी पैड़ी का VIDEO वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Haryana man gets Rs 2,000 challan, but the location recorded leaves him baffled
101 की स्पीड पर ₹2 हजार का चालान, लोकेशन देख दंग रह गया शख्स
Neha Bora, Neha Bora non-binary,
महिला-पुरुष नहीं... खुद को नॉन-बाइनेरी मानती हैं नेहा बोरा! ये क्या होता है?
haridwar-ganga-water-clean-viral-video
गंगा इतनी साफ कि दिखने लगी तलहटी! हरकी पैड़ी का VIDEO वायरल
indians-celebrate-abroad-usa
सात समंदर पार छठ की तैयारी... अमेरिका में बिहारी परिवारों ने खुद सजाया घाट
Vietnam bride's bridal look takes a hit as car flips, leaves her covered in mud
दुल्हन की शादी में बस कुछ घंटे थे बाकी, तभी खेत में पलट गई कार

आइये देखते हैं इस वायरल वीडियो पर लोगों ने क्या कहा

इसी मुद्दे पर आध्यात्मिक वक्ता आचार्य प्रशांत ने भी पोस्ट किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि गंगा में 18 दिनों तक सफाई चली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर कपड़ों के ढेर दिखाई देने लगे. उन्होंने इसे सिर्फ नदी की सफाई का मुद्दा न मानकर लोगों की आदतों और सोच से जोड़ते हुए कहा कि बाहरी प्रकृति का विनाश हमारे भीतर की उपेक्षा का भी प्रतिबिंब है. उनका यह पोस्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

Advertisement

नमामि गंगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा-मां गंगा का ये रूप देखा आपने? नजरें ठहर जाएंगी. इस वीडियो में हरिद्वार में गंगा का साफ और मनमोहक रूप नजर आ रहा है. वीडियो का क्रेडिट इंस्टाग्राम अकाउंट Vihar.Yatra को दिया गया है.

दरअसल, गंग नहर की सालाना बंदी के दौरान पानी का प्रवाह रोककर सफाई, गाद निकालने और मरम्मत जैसे काम किए जाते हैं. इस दौरान पानी कम होने पर नदी और घाटों पर जमा पुराने कपड़े, प्लास्टिक और दूसरी पूजा सामग्री साफ दिखाई देने लगती है.

अब वायरल वीडियो ने गंगा की सफाई को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. सवाल यही है कि क्या समय-समय पर होने वाली सफाई से समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है, या गंगा में कपड़े, प्लास्टिक और दूसरी चीजें डालने की आदत पर रोक लगाना भी उतना ही जरूरी है?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    देखते ही बना लेंगे खरीदने का मन! हुंडई ला रही अपनी सबसे लग्ज़री कार Genesis GV90 |
    Bathue Ki Roti: रोज की सादी रोटी छोड़ें, सर्दियों में बनाकर खाएं बथुए की टेस्टी रोटी, दाल-सब्जी संग लगेगी टेस्टी |
    'Don't Come' का मैसेज, महिला मित्र का फ्लैट और... कानपुर में कारोबारी के बेटे की 6th फ्लोर से गिरकर मौत |
    200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और पीछे छोटी स्क्रीन, Xiaomi के नए फोन में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स |
    माइक फेंका, चलाई कुर्सियां और सीएम को दी चुनौती... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा |
    Ramayana: '9 घंटे तक भूखे रहते थे दारा सिंह', रामायण में हनुमान बनने के लिए की थी कड़ी तपस्या |
    बातचीत, बहस और फिर काट दिया गला... चेंजिंग रूम में शबनम के कत्ल की खौफनाक कहानी |
    Tirupati Balaji Temple: तिरुपति बालाजी में क्यों दान करते हैं भक्त अपने बाल? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा |
    छठ पूजा पर घाट जाने का है प्लान? दिल्ली में इन रास्तों से जाने से बचें, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी |
    इस विभाग में 8वीं पास को भी मिल रही सरकारी नौकरी, 63000 है सैलरी, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन 
    Advertisement