Ramayana: '9 घंटे तक भूखे रहते थे दारा सिंह', रामायण में हनुमान बनने के लिए की थी कड़ी तपस्या

इन दिनों सिनेमाघरों में फिल्म रामायण का जादू छाया हुआ है. अब बात रामायण की हो रही हो तो ऐसे में रामानंद सागर की रामायण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि इस महाकाव्य के सबसे लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन टीवी शो में से एक है. इसके कलाकारों को आज भी उनके प्रशंसक बहुत प्यार से याद करते हैं, खासकर दारा सिंह को, जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था.

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दारा सिंह को लेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि दारा सिंह के लुक को सही ढंग से तैयार करना कितना मुश्किल काम था. उन्होंने यह भी बताया कि मेकअप होने के बाद दारा सिंह घंटों तक कुछ खा नहीं पाते थे, और उनकी पूंछ के साथ बैठने के लिए उनके लिए एक खास सीट बनाई गई थी. प्रेम सागर ने दारा सिंह की खूब तारीफ की.

घंटों में तैयार होते थे दारा सिंह

'लेहरें' (Lehren) से बातचीत में, प्रेम ने दारा सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था, 'उनके मेकअप में लगभग तीन से चार घंटे लग जाते थे. उस समय प्रोस्थेटिक्स (कृत्रिम अंग या बनावट) नहीं होते थे, और हमें उनके लुक को हनुमान जी के स्वरूप से बिल्कुल मेल खाता हुआ बनाना था. और फिर बात आती थी उनकी पूंछ की. अगर उन्होंने पूंछ लगाई हुई है, तो वे बैठेंगे कैसे? उनके लिए एक खास स्टूल था, जिसमें एक कट (जगह) बनी हुई थी, ताकि वे अपनी पूंछ के साथ उस पर बैठ सकें.'

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उन्होंने आगे कहा, 'एक बार जब उनके चेहरे पर मोल्ड (सांचा) लगा दिया जाता था, तो वे खाना कैसे खाते? और मेकअप शूट शुरू होने से तीन घंटे पहले ही कर दिया जाता था. इस तरह, वे लगभग आठ से नौ घंटे तक कुछ भी नहीं खा पाते थे. यह उनका समर्पण था.'

उन्होंने आगे बताया, 'पापाजी (रामानंद सागर) किसी दीवाने की तरह काम करते थे. रात में उन्हें कोई दृश्य (सीन) सूझता, तो वे तुरंत संवाद (डायलॉग) बदल देते थे. वे मुझसे कहते कि सबको जगा दो, और हम सुबह 4 बजे ही कैमरे चालू कर देते थे. यह 24×7 चलने वाली प्रक्रिया थी.'

सामने आई चुनौतियों के बारे में बात करते हुए, प्रेम सागर ने कहा, 'सबसे बड़ी समस्या 'वानर सेना' थी. अगर आपको वानर सेना के लिए 500 लोगों की जरूरत हो, तो आप सोच सकते हैं कि उनके मेकअप में कितना समय लगेगा?' प्रेम ने बताया कि 'वानर सेना' के कलाकारों के लिए माउथपीस (मुंह का हिस्सा) बनाने के लिए उन्होंने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया था.

खैर, आज, तकनीक में हुई प्रगति के कारण, CGI और VFX तकनीकों का उपयोग करके इस हिंदू महाकाव्य के कई आधुनिक रूपांतर पेश किए गए हैं. फिर भी, रामानंद सागर के संस्करण का आकर्षण आज भी बेजोड़ है.

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