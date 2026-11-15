भारत-न्यूजीलैंड मैच में अंपायर्स से हुआ 'ब्लंडर', अक्षर पटेल की जगह श्रेयस अय्यर ने ले ली स्ट्राइक

रविवार (15 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेल गया है. इस मुकाबले में अंपायरों की एक ऐसी चूक सामने आई, जिसने मैदान पर उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद बल्लेबाजों की स्ट्राइक को लेकर गलती हुई और इसका ध्यान ना तो मैदानी अंपायरों ने दिया और न ही थर्ड अंपायर इसे पकड़ सके.

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मामला भारतीय पारी में 14वें ओवर का है. उस ओवर में ब्लेयर टिकनर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक रन लिया था. ऐसे में 15वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर को स्ट्राइक पर होना चाहिए था. लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर नजर आए. यानी अगला ओवर गलत बल्लेबाज ने शुरू किया.

थर्ड अंपायर भी गलती नहीं पकड़ सके

इस चूक के लिए मैदानी अंपायरों पॉल राइफल और वेन नाइट्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि थर्ड अंपायर कुमार धर्मसेना का ध्यान भी इस गलती पर नहीं गया. अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इस तरह की चूक ने अंपायरिंग की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए.

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मैच के दौरान प्रसारण में भी बाधा आई. वेन्यू पर बिजली गुल होने के कारण ब्रॉडकास्ट टीम को लाइव तस्वीरें नहीं मिल सकीं. इस वजह से दर्शकों को कुछ समय तक मुकाबले का सीधा प्रसारण देखने में परेशानी हुई.

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मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.

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