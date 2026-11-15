पूर्व IPL चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी को मिली ब्रिटेन की नागरिकता, बोले- UK ही अब मेरा घर

IPL के संस्थापक और भारत से भगोड़े ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिक बनने की पुष्टि की है. ललित मोदी ने शनिवार, 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में संबोधन के दौरान इस बात का खुलासा किया. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का गर्व का पल और एक नए अध्याय की शुरुआत बताया.

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ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक विशेष समारोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई सालों से उनका घर रहा है और यहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है.

ललित मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ब्रिटिश नागरिक बनना मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है. मैं इसे गर्व, आभार और अपनेपन की भावना के साथ स्वीकार करता हूं.'

उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सफर अलग-अलग संस्कृतियों और अनुभवों से होकर गुजरा है. अब वह उस देश के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं, जिसे वह गर्व से अपना घर कहते हैं. उन्होंने इस मौके पर परिवार, दोस्तों और ऑक्सफोर्ड यूनियन का भी आभार जताया.

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ललित मोदी ने कहा कि ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा उनके लिए इसलिए भी खास रही, क्योंकि यह ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के मौके पर हुई. उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में 'गॉड सेव द किंग' लिखकर ब्रिटिश राजपरिवार के प्रति सम्मान जताया.

2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गए ललित मोदी

ललित मोदी को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत करने और इसे एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है. साल 2008 में शुरू हुई IPL ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया व्यावसायिक मॉडल पेश किया.

ललित मोदी ने इसके पहले चेयरमैन और कमिश्नर के तौर पर काम किया था. हालांकि, IPL के शुरुआती वर्षों के बाद वह कई विवादों में घिर गए. साल 2010 में IPL से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच शुरू होने के बीच वह भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे. इसके बाद से वह लंदन में रह रहे हैं.

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