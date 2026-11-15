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अमेरिका में सस्ता हुआ डीजल, दो महीने बाद 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे फिसले दाम

अमेरिका में डीजल की औसत कीमत दो महीने बाद 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ गई है. अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने और मांग में गिरावट के बीच ईंधन बाजार में कीमतों का दबाव घटा है. इससे आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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अमेरिका में सस्ता हुआ डीजल. (File Photo)
अमेरिका में सस्ता हुआ डीजल. (File Photo)

अमेरिका में डीजल की कीमतों में गिरावट आई है. शनिवार को इसकी औसत कीमत दो महीने बाद 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे पहुंच गई. इससे पहले लगातार दो महीने तक डीजल के दाम इस स्तर से ऊपर बने हुए थे.  यह दबाव अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने और मांग घटने से कीमतों पर कम हुआ है.

डीजल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों पर नहीं पड़ता. इससे सामान ढोने वाले ट्रकों का खर्च बढ़ता है. खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनों से लेकर कारोबार तक पर इसकी मार पड़ती है. ऐसे में कीमतों का नीचे आना आम लोगों, किसानों और कारोबारियों के लिए राहत की खबर है.

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे डीजल के दाम

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अमेरिका में डीजल की कीमतें कुछ समय पहले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं. इसकी बड़ी वजह तेल की सप्लाई में आई रुकावट थी. अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के चलते तेल की सप्लाई प्रभावित हुई. वहीं, यूक्रेन के लगातार हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों में उत्पादन पर असर पड़ा. इन घटनाओं के चलते बाजार में तेल की उपलब्धता को लेकर दबाव बढ़ा. इसका असर डीजल की कीमतों पर भी पड़ा. नतीजा यह हुआ कि इसकी औसत कीमत 6 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर बनी रही.

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तनाव कम होने से कीमतों पर दबाव घटा

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अब अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी आने से ईंधन बाजार पर दबाव घटा है. इसके साथ ही मौसम के हिसाब से डीजल की मांग भी कमजोर हुई है. इन दोनों वजहों से कीमतों में गिरावट आई है. शनिवार को अमेरिका में डीजल की औसत कीमत 6 डॉलर प्रति गैलन से नीचे आ गई. करीब दो महीने बाद ऐसा हुआ है. इससे पहले इसकी कीमत लगातार इस सीमा से ऊपर बनी हुई थी.

डीजल महंगा होने से क्यों बढ़ती है महंगाई?

डीजल का इस्तेमाल सामान ढोने वाले ट्रकों और दूसरे वाहनों में बड़े पैमाने पर होता है. खेती में भी कई मशीनें इसी ईंधन से चलती हैं. ऐसे में जब डीजल महंगा होता है तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च बढ़ जाता है. इसका असर किसानों और कारोबारियों पर पड़ता है. कारोबारियों का खर्च बढ़ने से आम लोगों तक पहुंचने वाले सामान की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका में डीजल की ऊंची कीमतों ने महंगाई का दबाव बढ़ाया था. इससे आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को परेशानी हुई.

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