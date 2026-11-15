माइक फेंका, चलाई कुर्सियां और सीएम को दी चुनौती... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के मंच पर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए. उन्होंने पहले माइक फेंका, फिर मंच से नीचे उतरकर साउंड ऑपरेटर की ओर कुर्सी फेंकी. वीडियो में वह कुर्सी से साउंड ऑपरेटर को मारने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं. इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धारचूला से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी.

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यह पूरा मामला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद शुरू हुआ. हरीश धामी का आरोप है कि जौलजीबी मेले में उन्हें अध्यक्षता की जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया. इसी बात पर वह नाराज हो गए. उनके समर्थक भी हंगामे में शामिल हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की.

पिथौरागढ़ के मेले में भड़के कांग्रेस विधायक हरीश धामी. (Photo: ITG)

माइक बंद होने पर भड़के विधायक

हरीश धामी का कहना है कि जब उन्हें मेले की अध्यक्षता सौंपी गई थी, तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी मिलना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. माइक बंद किए जाने के बाद उन्होंने मंच पर विरोध जताया. इसी दौरान उन्होंने माइक फेंका और फिर साउंड ऑपरेटर की ओर कुर्सी फेंक दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है.

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हंगामे के दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री को धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी. हरीश धामी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आदेश देती है, तो वह किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि वह जनता के समर्थन से मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा सकते हैं.

सत्ता के भूखे ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतारू हैं। मंच से जनता के सामने गाली दे रहे हैं, माइक फेंक रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी का यह व्यवहार इसका जीता जागता सबूत है। कांग्रेस को यह ध्यान कर लेना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, वह सब देख रही है और समय आने पर इसका उचित जवाब जरूर देगी। — BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 14, 2026

इस पर उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस विधायक हरीश धामी के व्यवहार की आलोचना की है. पार्टी ने आरोप लगाया कि विधायक ने सार्वजनिक मंच पर गाली-गलौज की, माइक फेंका और अपशब्द कहे. बीजेपी ने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

बीजेपी ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की

जौलजीबी मेले में हुए हंगामे पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी जिला मंत्री रघुवीर सिंह ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश धामी ने पांच साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया. इसी वजह से वह चुनाव में हार के डर से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं. रघुवीर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह हंगामा करना ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना से विधायक परेशान हैं.

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जौलजीबी मेले में हुआ यह घटनाक्रम अब राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया है. विधायक ने मंच से बोलने का मौका नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है, जबकि बीजेपी ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

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