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माइक फेंका, चलाई कुर्सियां और सीएम को दी चुनौती... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी माइक बंद होने पर नाराज हो गए. उन्होंने माइक फेंका और मंच से नीचे उतरकर साउंड ऑपरेटर की ओर कुर्सी फेंकी. वीडियो में वह कुर्सी से उसे मारने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ने की चुनौती दी.

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कार्यक्रम के दौरान मंच पर चली कुर्सियां और हुआ विरोध. (Photo: ITG)
कार्यक्रम के दौरान मंच पर चली कुर्सियां और हुआ विरोध. (Photo: ITG)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के मंच पर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए. उन्होंने पहले माइक फेंका, फिर मंच से नीचे उतरकर साउंड ऑपरेटर की ओर कुर्सी फेंकी. वीडियो में वह कुर्सी से साउंड ऑपरेटर को मारने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं. इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धारचूला से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी.

यह पूरा मामला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद शुरू हुआ. हरीश धामी का आरोप है कि जौलजीबी मेले में उन्हें अध्यक्षता की जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला. उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया. इसी बात पर वह नाराज हो गए. उनके समर्थक भी हंगामे में शामिल हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की.

Congress MLA Harish Dhami loses temper at Pithoragarh fair
पिथौरागढ़ के मेले में भड़के कांग्रेस विधायक हरीश धामी. (Photo: ITG)

माइक बंद होने पर भड़के विधायक

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हरीश धामी का कहना है कि जब उन्हें मेले की अध्यक्षता सौंपी गई थी, तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी मिलना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. माइक बंद किए जाने के बाद उन्होंने मंच पर विरोध जताया. इसी दौरान उन्होंने माइक फेंका और फिर साउंड ऑपरेटर की ओर कुर्सी फेंक दी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है.

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हंगामे के दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री को धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी. हरीश धामी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आदेश देती है, तो वह किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि वह जनता के समर्थन से मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा सकते हैं.

इस पर उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस विधायक हरीश धामी के व्यवहार की आलोचना की है. पार्टी ने आरोप लगाया कि विधायक ने सार्वजनिक मंच पर गाली-गलौज की, माइक फेंका और अपशब्द कहे. बीजेपी ने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

बीजेपी ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की

जौलजीबी मेले में हुए हंगामे पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी जिला मंत्री रघुवीर सिंह ने विधायक के व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश धामी ने पांच साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया. इसी वजह से वह चुनाव में हार के डर से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं. रघुवीर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर किसी जनप्रतिनिधि का इस तरह हंगामा करना ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना से विधायक परेशान हैं.

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जौलजीबी मेले में हुआ यह घटनाक्रम अब राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया है. विधायक ने मंच से बोलने का मौका नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है, जबकि बीजेपी ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

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