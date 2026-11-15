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Bathue Ki Roti: रोज की सादी रोटी छोड़ें, सर्दियों में बनाकर खाएं बथुए की टेस्टी रोटी, दाल-सब्जी संग लगेगी टेस्टी

Bathua Ki Roti: अगर आप भी सर्दियों में रोज-रोज वही एक जैसी रोटी खाकर बोर हो चुके हैं तो यहां हम आपको बथुए की रोटी की रेसिपी बता रहे हैं जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और शरीर को भरपूर पोषण भी देती है.

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बथुए की रोटी (Photo: ITG)
बथुए की रोटी (Photo: ITG)

Bathua Ki Roti: सर्दियों के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इनमें बथुआ सर्दियों का एक ऐसा सुपरफूड है, जो आयरन, कैल्शियम, विटामिंस और फाइबर से भरपूर होता है. अगर आप रोज-रोज वही सादी गेहूं की रोटी खाकर बोर हो चुकी हैं तो इस विंटर सीजन में गरमा-गरम बथुए की पौष्टिक रोटी जरूर ट्राई करें. यह खाने में जितनी स्वादिष्ट और सोंधी लगती है, पेट और पाचन के लिए उतनी ही गुणकारी भी होती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

ताजा बथुआ: 250 ग्राम (अच्छी तरह धुला हुआ)

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गेहूं का आटा: 2 कप

लहसुन की कलियां: 4-5 (बारीक कटी हुई - वैकल्पिक)

हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)

अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

घी या तेल: मोयन और सेकने के लिए

स्वादानुसार नमक

नर्म और बिना फटे रोटी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

बथुए को उबालना और पीसना: बथुए को पानी में केवल 2 मिनट के लिए उबालें (ब्लंच करें), फिर ठंडे पानी में निकालकर पीस लें. ज्यादा पकाने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं.

गुनगुने पानी से आटा गूंथना: बथुए की प्यूरी मिलाने के बाद आटे को गुनगुने पानी से गूंथें, ताकि आटा एकदम चिकना और मुलायम बने, जिससे रोटियां बिल्कुल न फटें.

बनाने की विधि:

बथुआ तैयार करें: धुले हुए बथुए को थोड़े से पानी में 2 मिनट उबाल लें. जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सी में हरी मिर्च के साथ पीसकर स्मूथ प्यूरी बना लें.

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आटा गूंथें: एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें पिसा हुआ बथुआ पेस्ट, अजवाइन, जीरा पाउडर, हींग, लहसुन और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

चिकना डो लगाएं: आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी डालते हुए पूरी या पराठे जैसा नरम आटा गूंथ लें. आटे पर थोड़ा सा घी लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

रोटिया बेलें: आटे की मध्यम आकार की लोइयां तोड़ लें. सूखा आटा लगाकर इन्हें हल्के हाथ से गोल या तिकोना बेल लें.

सेकें: गर्म तवे पर बेली हुई रोटी डालें. दोनों तरफ से हल्का सेकने के बाद घी या बथुए का मक्खन लगाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें.

आपकी बेहद पौष्टिक, नरम और स्वादिष्ट बथुए की रोटी तैयार है! इसे मक्खन, दही या अपनी मनपसंद दाल के साथ गरमा-गरम परोसें.

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