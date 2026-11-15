डीयू, द्वारका, बुराड़ी में AQI 400 पार... सुबह से ही खराब राजधानी दिल्ली की हवा

दिल्ली में AQI (एअर क्वालिटी इंडेक्स) बुरी स्थिति में दर्ज किया जा रहा है. कई इलाकों में हवा खराब स्थिति में है और AQI 400 पार है. वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रविवार, 15 नवंबर को सुबह 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया है. सबसे खराब स्थिति IIT दिल्ली की है, जहां AQI 426 दर्ज हुआ. इसके बाद नरेला में 417 और ITO में 415 AQI रिकॉर्ड किया गया.

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दिल्ली के आनंद विहार में AQI 365 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. वहीं, द्वारका में AQI 407, जाफरपुर में 406, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में 404-404 दर्ज हुआ. पूसा में AQI 402 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 401 रहा. इन सभी इलाकों की हवा 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है.

राजधानी के दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है. मथुरा रोड पर AQI 394, पंजाबी बाग में 387, चांदनी चौक में 386, जेएनयू में 385 और वसुंधरा एन्क्लेव में 380 दर्ज किया गया. वहीं, तालकटोरा गार्डन में 375, विवेक विहार में 374, सिरीफोर्ट में 369 और छावला में 366 AQI रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली के इन इलाकों में AQI 400 के पार

इलाका AQI

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IIT दिल्ली 426

नरेला 417

ITO 415

द्वारका 407

जाफरपुर 406

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 404

नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय 404

पूसा 402

बुराड़ी क्रॉसिंग 401

CPCB के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में माना जाता है. सुबह 6 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों में दिल्ली के 9 निगरानी केंद्रों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि दिए गए बाकी 23 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही. ऐसे प्रदूषण स्तर पर सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकता है.

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