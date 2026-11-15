530 फ्लाइट्स रद्द, 430 डिले... अमेरिका में कई प्लेन नहीं भर पा रहे उड़ान, हजारों यात्री फंसे

अमेरिका में हवाई यात्रा को लेकर आई बाधाएं रविवार को भी जारी रहने की आशंका है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी आने के कारण देश भर में काम ठप हो गया था. इसके बाद एयरलाइंस अब सामान्य सेवाएं बहाल करने की कोशिश में लगी हैं. इसी वजह से हजारों उड़ानें रद्द या डिले भी की गई.

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FAA प्रमुख ने शनिवार को कहा था कि रविवार शाम तक सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद कम है. एजेंसी फिलहाल कामकाज को स्थिर करने और इसके पीछे की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए काम कर रही है.

एविएशन ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के मुताबिक, शनिवार शाम 6.45 बजे ET (23:45 GMT) तक, अमेरिका में एयरलाइंस ने 6,150 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं और 7,300 से ज़्यादा उड़ानों में देरी हुई थी. इससे पहले शुक्रवार का दिन और भी खराब रहा था. शुक्रवार को तकनीकी दिक्कतों के कारण लगभग 9,200 उड़ानें रद्द की गई थीं और 7,500 उड़ानों में देरी हुई थी. शनिवार शाम तक, रविवार के लिए तय की गई 530 से ज़्यादा उड़ानें भी रद्द कर दी गई थीं.

कई फ्लाइट्स हुई डिले

शनिवार को डेनवर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों उड़ानें रद्द या विलंबित हुईं. फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम से कम 430 उड़ानों में देरी हुई, जबकि 380 से ज्यादा उड़ानें पूरी तरह रद्द कर दी गईं.

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Photo: Reuters

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ब्रायन बेडफोर्ड ने इस परेशानी के लिए यात्रियों से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि एविएशन सिस्टम स्थिर बना हुआ है और FAA को उम्मीद है कि रविवार देर तक कामकाज बहुत हद तक सामान्य हो जाएगा. लगातार आ रही परेशानियों के कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं. एयरलाइंस के सामने अब विमानों, पायलटों और दूसरे क्रू सदस्यों को फिर से व्यवस्थित करने की चुनौती है.

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तकनीकी खराबी के कारण रोकी गई थी उड़ानें

शुक्रवार को अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड स्टॉप का आदेश दिया था. इसके चलते तकरीबन पांच घंटों तक लगभग सभी उड़ानें रोक दी गई. 9/11 के बाद यह हवाई यात्रा ठप होने की सबसे लंबी घटना थी.

अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी ने शुक्रवार को बताया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का हार्डवेयर काफी पुराना है और इसी में खराबी आई थी. उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति पिछले एक साल से कांग्रेस से नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए पूरा फंड देने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया था कि यह कोई साइबर अटैक नहीं है.

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