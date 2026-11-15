'Don't Come' का मैसेज, महिला मित्र का फ्लैट और... कानपुर में कारोबारी के बेटे की 6th फ्लोर से गिरकर मौत

कानपुर के बिठूर में शनिवार को एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट के नीचे मिला. युवक अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरा था. उसकी पहचान आरके नगर निवासी संभव खंडेलवाल के रूप में हुई है. वह शहर के प्रतिष्ठित कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल का इकलौता बेटा था. संभव एक महिला मित्र से मिलने उसके फ्लैट पर गया था. घटना को लेकर दोनों परिवारों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं. जहां लड़की के परिजन इसे दुर्घटना बता रहे हैं, वहीं संभव के परिवार ने उसके साथ मारपीट कर नीचे गिराए जाने का संदेह जताया है.

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संभव के पिता विशाल खंडेलवाल का गुरू पेपर हाउस के नाम से कागज का कारोबार है. परिवार में पत्नी प्रीती, बेटा संभव और बेटी काव्या हैं. काव्या की शादी हो चुकी है. संभव अपने पिता के व्यावसायिक काम में भी सहयोग करता था.

परिवार के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे संभव कार लेकर घर से निकला था. उसने किसी दोस्त से मिलने जाने की बात कही थी. करीब डेढ़ घंटे बाद परिवार को उसके मोबाइल से कॉल आया. फोन पर बताया गया कि संभव रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे पारस अस्पताल ले जाया गया है. परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके थे.

लड़की के मामा का दावा- गेंद पकड़ने के दौरान हुआ हादसा

अपार्टमेंट के टावर-2 में छठी मंजिल पर रहने वाला परिवार मेटल कारोबार से जुड़ा है. लड़की के मामा ने बताया कि संभव और उनकी भांजी के बीच दोस्ती थी. वह पहले भी उससे मिलने फ्लैट पर आता था. दिवाली की छुट्टियों में लड़की मुंबई से कानपुर आई हुई थी.

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मामा के मुताबिक घटना के वक्त घर में वह, उनकी भांजी और भांजा मौजूद थे. परिवार के बाकी सदस्य बाहर थे. सभी लोग कॉफी पीने जाने की योजना बना रहे थे. इसी बीच संभव और छोटा बच्चा फ्लैट में बॉल से खेलने लगे. खेलते समय गेंद बालकनी की तरफ चली गई. उसे लेने के लिए संभव तेजी से आगे बढ़ा.

मामा का कहना है कि दिवाली के दौरान जलाए गए दीयों का तेल बालकनी के पास गिरा हुआ था. संभव का पैर उसी पर पड़ गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे जा गिरा. इसके बाद घर के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

शरीर पर चोट के निशान देखकर परिवार ने उठाए सवाल

संभव की मौत के बाद उसके परिजनों ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि संभव के दाहिने पैर पर रगड़ के निशान थे. इसके अलावा कमर, पीठ और हाथ पर भी खरोंच दिखाई दीं. परिवार को आशंका है कि नीचे गिरने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी.

परिजनों ने मोबाइल फोन में संभव और लड़की के बीच हुई बातचीत का डेटा डिलीट होने की बात भी कही है. उनके मुताबिक दोपहर करीब दो बजे लड़की की ओर से संभव को आखिरी मैसेज भेजा गया था, जिसमें 'Don't Come' लिखा था. परिवार इन परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हुए युवक को अपार्टमेंट से धक्का दिए जाने का आरोप लगा रहा है.

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पुलिस ने जुटाए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना की सूचना पर एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ अपार्टमेंट पहुंचे. टीम ने फ्लैट और घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस के सामने फिलहाल घटना के दो अलग-अलग पक्ष हैं. लड़की के मामा इसे बालकनी में पैर फिसलने से हुई दुर्घटना बता रहे हैं, जबकि संभव के परिवार ने मारपीट और धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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