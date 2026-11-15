Ramayana Box Office Collection Day 10: 'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, 10वें दिन 100 करोड़ पार, जानें कुल कमाई

नितेश तिवारी की 'रामायण', जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने अपने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दिवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया. अब इस फिल्म ने 10वें दिन फिर कमाल कर दिखाया है.

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रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत इस पौराणिक महागाथा ने 10वें दिन एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, शनिवार को फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 102 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

10वें दिन फिर कमाए 100 करोड़ रुपये

10वें दिन, 'रामायण' ने 23,451 शोज से ₹72.90 करोड़ की नेट कमाई की. जिसमें हिंदी में फिल्म ने सबसे ज्यादा ₹53.75 करोड़, कन्नड़ से ₹5.40 करोड़, मलयालम से ₹4.75 करोड़, तमिल से ₹4.75 करोड़ और तेलुगु से ₹4.25 करोड़ की कमाई की. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹819.50 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹685.60 करोड़ हो गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 10वें दिन ₹30.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹408.50 करोड़ तक पहुंच गया है. इस तरह, दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,228.00 करोड़ हो गया है.

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कई फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

'रामायण' ने अब शाहरुख खान की 'जवान' (जिसकी कुल कमाई ₹643.87 करोड़ थी) और राजकुमार राव की 'स्त्री 2' (जिसकी कुल कमाई ₹625.27 करोड़ थी) की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले, यह फिल्म शाहरुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की पिछली रिलीज 'एनिमल' की लाइफटाइम कमाई को भी पार कर चुकी थी.

रामायण के बारे में सब कुछ

'रामायण', वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित एक नया रूपांतरण है.. नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा, DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनाई जा रही 'रामायण' को दो पार्ट में रिलीज करने की योजना है.

इस फिल्म में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे और भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे. पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुआ, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज़ किया जाएगा.



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