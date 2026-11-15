India vs New Zealand 5th ODI Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज निर्णायक वनडे मुकाबला, किसने जीता टॉस?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आज (15 नवंबर) आखिरी एवं निर्णायक मुकाबला है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा. वहीं पहली गेंद सुबह 7.30 बजे फेंकी जाएगी.

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भारतीय टीम ने ऑकलैंड और वेलिंगटन में हुए शुरुआती मुकाबले जीते थे. वहीं हेमिल्टन में खेला गया तीसरा मुकाबला बारिश के चलते धुल गया था. फिर न्यूजीलैंड ने बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे में 244 रनों से जीत हासिल की थी. अब भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 127 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 65 मुकाबले जीते. वहीं कीवी टीम को 53 मैचों में जीत मिली. 8 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकला, जबकि एक मैच टाई पर भी छूटा. यानी आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा कीवियों पर भारी रहा है.

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भारत vs न्यूजीलैंड (हेड टू हेड)

कुल ODI मैच: 127

भारत ने जीते: 65

न्यूजीलैंड ने जीते: 53

बेनतीजा: 8

टाई: 1

भारत का फुल स्क्वॉड: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मिचेल हे (विकेटकीपर), ब्रेट रैंडेल और जोश क्लार्कसन.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

मैच तारीख वेन्यू समय नतीजा पहला वनडे 4 नवंबर ऑकलैंड सुबह 7:30 भारत की 5 व‍िकेट से जीत (DLS नियम) दूसरा वनडे 7 नवंबर वेलिंगटन सुबह 7:30 भारत की 4 रनों से जीत (DLS नियम) तीसरा वनडे 10 नवंबर हैमिल्टन सुबह 7:30 बेनतीजा चौथा वनडे 13 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30 न्यूजीलैंड 244 रनों से जीता पांचवां वनडे 15 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30

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