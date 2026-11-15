पैरों, टखनों में सूजन मोटापा नहीं, होती है वॉटर रिटेंशन की समस्या, डॉक्टर ने बताए इसके कारण और इलाज

अगर आपका वजन बढ़ा हुआ लग रहा है. शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है या हाथ-पैर और चेहरा फूला हुआ लग रहा है, तो ये मोटापा नहीं बल्कि शरीर में पानी जमा होना यानी वॉटर रिटेंशन की निशानी हो सकती है. लेकिन अधिकतर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है. ऐसे में डॉक्टर से इसका अंतर समझते हैं.

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वाटर रिटेंशन क्या है?

आशा आयुर्वेदा विशेषज्ञ डॉ. चंचल शर्मा कहती हैं कि वॉटर रिटेंशन का मतलब है शरीर के अंदर के हिस्सों में तरल पदार्थ का जमा होना. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के टिश्यू में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने लगता है. इससे शरीर के कुछ खास हिस्सों, जैसे पैरों, टखनों, हाथों पर सूजन आ जाती है. ये सब मोटापा नहीं बल्कि वॉटर रिटेंशन का संकेत होता है. सामान्य मोटापा और वॉटर रिटेंशन में यही अंतर है कि इसमें सूजन जैसा होता है और ये पूरे शरीर में नहीं होता

डॉ चंचल कहती हैं कि यह समस्या महिलाओं में ज्यादा आम है, खासकर हार्मोनल बदलावों के कारण, जैसे कि पीरियड्स से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. इसके अलावा, ज्यादा नमक खाना, कम पानी पीना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना और दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारियां भी इस समस्या का कारण बन सकती हैं.

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वॉटर रिटेंशन से ये समस्याएं हो सकती हैं

शरीर में भारीपन महसूस होना

जोड़ों में अकड़न होना

तेजी से वजन का बढ़ना

शरीर में सूजन

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इससे बचने का उपाय क्या है?

इससे बचने के लिए नमक का सेवन कम करें, खूब पानी पिएं, रोजाना हल्की-फुल्की कसरत करें और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें. अगर सूजन बनी रहती है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. स्वस्थ दिनचर्या और खान-पान अपनाकर शरीर में पानी जमा होने की समस्या से बचा जा सकता है.

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