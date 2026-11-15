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पैरों, टखनों में सूजन मोटापा नहीं, होती है वॉटर रिटेंशन की समस्या, डॉक्टर ने बताए इसके कारण और इलाज

वॉटर रिटेंशन यानी शरीर में ज्यादा पानी जमा होना एक आम समस्या है जो वजन बढ़ने, सूजन और शरीर में भारीपन का कारण बनती है. खासकर महिलाओं में हार्मोनल बदलावों के कारण ये समस्या ज्यादा देखी जाती है.

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वॉटर रिटेंशन क्या होता है
वॉटर रिटेंशन क्या होता है

अगर आपका वजन बढ़ा हुआ लग रहा है.  शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है या हाथ-पैर और चेहरा फूला हुआ लग रहा है, तो ये मोटापा नहीं बल्कि शरीर में पानी जमा होना यानी वॉटर रिटेंशन की निशानी हो सकती है. लेकिन अधिकतर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है. ऐसे में डॉक्टर से इसका अंतर समझते हैं. 

वाटर रिटेंशन क्या है?

आशा आयुर्वेदा विशेषज्ञ डॉ. चंचल शर्मा कहती हैं कि वॉटर रिटेंशन का मतलब है शरीर के अंदर के हिस्सों में तरल पदार्थ का जमा होना. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के टिश्यू में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने लगता है. इससे शरीर के कुछ खास हिस्सों, जैसे पैरों, टखनों, हाथों पर सूजन आ जाती है. ये सब मोटापा नहीं बल्कि वॉटर रिटेंशन का संकेत होता है. सामान्य मोटापा और वॉटर रिटेंशन में यही अंतर है कि इसमें सूजन जैसा होता है और ये पूरे शरीर में नहीं होता

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डॉ चंचल कहती हैं कि यह समस्या महिलाओं में ज्यादा आम है, खासकर हार्मोनल बदलावों के कारण, जैसे कि पीरियड्स से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. इसके अलावा, ज्यादा नमक खाना, कम पानी पीना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना और दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारियां भी इस समस्या का कारण बन सकती हैं.

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यह भी पढ़ें: मोटापा घटाने वाली दवाओं से अंधेपन का कितना खतरा? FDA ने जारी किया बड़ा अलर्ट

वॉटर रिटेंशन से ये समस्याएं हो सकती हैं

शरीर में भारीपन महसूस होना

जोड़ों में अकड़न होना

तेजी से वजन का बढ़ना

शरीर में सूजन

यह भी पढ़ें: मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता

इससे बचने का उपाय क्या है?

इससे बचने के लिए नमक का सेवन कम करें, खूब पानी पिएं, रोजाना हल्की-फुल्की कसरत करें और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें. अगर सूजन बनी रहती है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. स्वस्थ दिनचर्या और खान-पान अपनाकर शरीर में पानी जमा होने की समस्या से बचा जा सकता है.

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