छंटनी से खुश हुआ कर्मचारी! मिली 15 महीने की सैलरी, बोला- अब जिंदगी जीना चाहता हूं

गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और कई अन्य कंपनियों में कुछ समय पहले छंटनी के बादल मंडरा रहे थे. किसी को नौकरी से इस्तीफा देने तो कहा गया तो किसी को नौकरी छोड़ने के बदले पैसे मिले. नौकरी छूटने की खबर सुनकर किसी भी कर्मचारी के मन में सबसे पहले भविष्य और आर्थिक सुरक्षा की चिंता आती है लेकिन Qualcomm के एक इंजीनियर के लिए छंटनी की खबर राहत लेकर आई.

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वह पिछले कुछ समय से अपनी टीम के खराब वर्क कल्चर से परेशान थे और रोज नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते थे. अब कंपनी से बाहर होने के बाद उन्हें करीब 15 महीने की सैलरी के बराबर आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है. ऐसे में उन्होंने तुरंत दूसरी नौकरी तलाशने के बजाय कुछ समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का फैसला किया है.

इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने बताया कि Qualcomm में करीब पांच साल काम करने के बाद इस साल की शुरुआत में उनका दूसरी टीम में ट्रांसफर हुआ था. नई टीम में उन्हें अब 6 महीने हो चुके थे लेकिन उनके लिए काम का माहौल काफी मुश्किल हो गया था.

नई टीम में जाने के बाद बिगड़ गया काम का अनुभव

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इंजीनियर के मुताबिक, वह अपनी पिछली टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. घर के करीब रहने की उम्मीद में उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया था लेकिन नई टीम में जाने के बाद से उनका काम का एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल गया. उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि नई टीम में काम का माहौल अच्छा नहीं था.

काम के दबाव से ज्यादा उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणियों और सहयोग की कमी से परेशानी थी. इस दौरान उन्होंने नई टीम में हुए एक घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू के दौरान उनके Python स्किल्स और प्रदर्शन को खराब बताया गया था.

यह बात उन्हें इसलिए भी चुभी क्योंकि पिछली टीम में उनके मैनेजर उन्हें Python में अच्छा मानते थे. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे काम करने की प्रेरणा कम होने लगी थी. वह लगभग रोज नौकरी छोड़ने के बारे में विचार करते थे लेकिन फिर वह अपने कदम पीछे कर लेते थे क्योंकि उन्हें अपना रिलॉकेशन बोनस वापस करना पड़ सकता था.

छंटनी की खबर सुनकर मैनेजर से खुद की गुजारिश

इसी बीच Qualcomm के CEO Cristiano Amon की ओर से कर्मचारियों को वर्कफोर्स को कम करने का मैसेज मिला. इंजीनियर ने बताया कि इस खबर को पढ़कर उन्हें निराशा के बजाय राहत महसूस हुई. उन्हें लगा कि कंपनी से बाहर निकलने का यह एक मौका हो सकता है.

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उन्होंने उसी दिन अपने डायरेक्टर और मैनेजर से कहा कि अगर छंटनी की प्रक्रिया में उनका नाम शामिल किया जा सकता है तो इस पर विचार करें. उनके मुताबिक, मैनेजर ने उनकी बात पर ध्यान देने का भरोसा दिया. इसके बाद कुछ दिनों तक वह इस इंतजार में रहे कि उनका नाम छंटनी में आएगा या नहीं. आखिरकार उन्हें बताया गया कि उनकी भूमिका खत्म की जा रही है.

15 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा पैसा?

इंजीनियर ने रेडिट पोस्ट में अपने एग्जिट पैकेज का पूरा हिसाब भी शेयर किया. उन्होंने दावा किया है कि इसमें तीन महीने की सैलरी बतौर सेवरेंस, कंपनी में बिताए समय के आधार पर पांच महीने की अतिरिक्त सैलरी और सेपरेशन एग्रीमेंट जल्दी साइन करने पर एक महीने की अतिरिक्त सैलरी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्हें रिलॉकेशन बोनस के तौर पर करीब दो महीने की सैलरी भी मिलेगी, जिसे वापस नहीं करना होगा. छुट्टियों के बदले मिलने वाला भुगतान यानी लीव एनकैशमेंट भी करीब एक से दो महीने की सैलरी के बराबर हो सकता है.

इन सभी को जोड़कर उन्होंने करीब 12 महीने की सैलरी के बराबर भुगतान मिलने का अनुमान लगाया है. इसके साथ जनवरी के आखिर तक नियमित सैलरी मिलने की बात भी कही है. इस तरह उनके मुताबिक, कुल आर्थिक सुरक्षा करीब 15 महीने की सैलरी के बराबर हो सकती है. हालांकि, यह रकम कर्मचारी का अपना अनुमान है.

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नौकरी नहीं, परिवार के साथ बिताना है समय

इंजीनियर ने पोस्ट में आगे लिखा कि वह नई नौकरी के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते. उनका इरादा कुछ समय परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बिताने का है. इसके बाद वह दोबारा पढ़ाई और नई नौकरियों के लिए आवेदन करने की तैयारी करेंगे. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि फिलहाल वह जिंदगी का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं. उनके लिए यह छंटनी एक मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का मौका बन गई है. जिस नौकरी को छोड़ने के बारे में वह रोज सोचते थे, उससे अब उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ कुछ समय अपने लिए बिताने का अवसर मिल रहा है.

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