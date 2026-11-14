Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में कंगना रनौत के खिलाफ शिमला में FIR दर्ज की गई है. इन खबरों के अलावा, अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचार व्यवस्था में खराबी आने के कारण उड़ानों के संचालन पर लगी रोक को हटा दिया गया है. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

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IND vs PAK U19 Asia Cup Final: पाकिस्तान से बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, अल अमेरात में खिताबी मुकाबला, सहवाग के बेटे आर्यवीर काटेंगे गदर

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में 14 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है. भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पर 8 विकेट से जीत हासिल की. वहीं पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से पस्त किया था. भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 8 बार इस टूर्नामेंट को जीता है.

होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराए दो तेल टैंकर, ईरान का दावा- धमाके के बाद लगी आग

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे दो तेल टैंकरों में धमाके हुए और आग लग गई. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने दावा किया है कि दोनों टैंकर समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से टकराए थे. IRGC ने कहा कि दो तेल टैंकर होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे. आज तक के अनुसार, ईरान के सरकारी टीवी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

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सोनिया गांधी पर टिप्पणी से मुश्किल में कंगना, शिमला में FIR दर्ज

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में FIR दर्ज की गई है. यह मामला कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा है. रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर शिमला के बालूगंज थाने में कंगना रनौत के खिलाफ BNS की तीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया हैं.

Gen-Alpha के लिए योगी सरकार का मेगा डिजिटल प्लान... 50 हजार छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, अगले साल तक 25 लाख का लक्ष्य

यूपी सरकार 15 नवंबर को लखनऊ में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही सरकार ने साल 2026-27 में करीब 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा है. यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित किया जाएगा.

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार, नोएडा के सेक्टर-62 में प्रदूषण सबसे ज्यादा

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब बनी हुई है. CPCB के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी के साथ आसपास के शहरों में भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है. सुबह 7 बजे के आंकड़ों में नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 442 दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली के IIT इलाके में यह 419 और ITO में 414 रहा. इन इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में है.

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अमेरिका में हवाई उड़ानों पर लगी रोक हटी, ट्रंप प्रशासन ने कहा- यह साइबर अटैक नहीं, बताई glitch की असली वजह

अमेरिका में शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचार व्यवस्था में खराबी आने के कारण उड़ानों का संचालन जो रोका गया था उसे हटा दिया गया है. इस रोक के कारण अमेरिका में 13 हजार उड़ानें प्रभावित हुई थी. अमेरिका के परिवहन सचिव शॉन डफी ने बताया कि उन्होंने समस्या ने पहचान कर ली है और एयरस्पेस को खोल दिया गया है.

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के DM बदले, 38 IAS अफसरों का तबादला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 38 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं. इस फेरबदल में कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी में भी बदलाव किया गया है. विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और संभागीय खाद्य नियंत्रक बनाया गया है.

छठ महापर्व पर यूपी सरकार का तोहफा! दिल्ली से पूर्वांचल के लिए चलाएगी ज्यादा बसें, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा किराया

छठ महापर्व पर गांव जाने वाले यात्रियों के लिए यूपी सरकार दिल्ली से पूर्वांचल के कई जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगी. खास बात ये है कि इन बसों का किराया भी महंगा नहीं होगा. सीएम ने किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए

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AIIMS में भर्ती जगदीप धनखड़ से मिले अशोक गहलोत, पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर की. आजतक के अनुसार, फोटो में धनखड़ अस्पताल के बेड पर बैठे और गहलोत से बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

उत्तराखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 72.78 लाख मतदाताओं के नाम शामिल

उत्तराखंड में मतदाता सूची के एसएसआर की शुरुआत हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 12 नवंबर को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इसमें कुल 72 लाख 78 हजार 35 मतदाताओं के नाम शामिल हैं. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 4 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया था.



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