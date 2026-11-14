छठ महापर्व पर यूपी सरकार का तोहफा! दिल्ली से पूर्वांचल के लिए चलाएगी ज्यादा बसें, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा किराया

छठ महापर्व पर गांव जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी खुशखबरी लाई है. राज्य सरकार दिल्ली से पूर्वांचल के कई जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगी. खास बात ये है कि इन बसों का किराया भी महंगा नहीं होगा.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएं, ताकि लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकें. सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा, 'किसी भी यात्री से तय किराए से ज्यादा किराया नहीं लिया जाना चाहिए.

वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर समेत तमाम जिलों में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार (13 नवंबर) शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की.

15 नवंबर को सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु

सीएम ने किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए. बता दें कि 15 नवंबर को श्रद्धालु अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को अर्घ्य देंगे, जबकि 16 नवंबर को उदीयमान (उगते) सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा. सीएम योगी ने कहा, 'छठ गहरी लोक आस्था, अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है.'

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घाटों पर गोताखोरों की तैनाती और गहरे पानी में जाने पर रोक

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों पर जलस्तर और गहराई का आकलन कर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाए और श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका जाए. उन्होंने संवेदनशील जल निकायों पर बैरिकेडिंग लगाने, चेतावनी बोर्ड लगाने और प्रशिक्षित गोताखोरों, नावों और जल पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा.

महिला पुलिसकर्मियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ प्रमुख घाटों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से की जाएगी. जिला प्रशासनों को कंट्रोल रूम स्थापित करने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग स्थल तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा. उन्होंने घाटों पर पर्याप्त रोशनी, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और सुगम संपर्क मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.



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