7900 फीट की ऊंचाई पर है ये जगह, जहां से लड़की ने दिखाया बादलों के बीच उगते सूरज का जादुई नजारा, Video

शाहरुख खान की फिल्म 'माइ नेम इज खान' में वो काजोल को शहर की एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं, जहां से सनराइज का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई देता है. सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों को सनराइज का खूबसूरत नजारा देखना बहुत अच्छा लगता है और खासतौर इस एक नजारे को देखने के लिए लोग पहाड़ों की सैर करते हैं.

और पढ़ें

ऊंचे पहाड़ों पर ही सनराइज और सनसेट का सीन दिखता है, जिसे जिंदगीभर आप भूल नहीं पाएंगे. यही वजह है कि कई लोग इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए अपनी नींद तक कुर्बान कर देते हैं. अगर आप भी भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच सुकून भरी सुबह देखना चाहते हैं, तो केरल की एक खास जगह आपको जरूर पसंद आएगी.

सोशल मीडिया पर हाल ही में कंटेंट क्रिएटर मनोनीत ने यहां पहुंचकर अपना एक्सपीरियंस बताते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे देखकर लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. अगर आप भी अपने परिवार के साथ मनाली-कश्मीर जैसी जगहों की बजाय किसी नई और शानदार टूरिस्ट स्पॉट की तलाश कर रहे हैं तो केरल के पास स्थित इस जगह को आप अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

अगर आप सोच रहे हैं कि इस जगह पर जाकर आपको सिर्फ सूर्योदय ही देखने को मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं. केरल का यह स्थान अपने खूबसूरत चाय बागानों, ताजी पहाड़ी हवा, एक ऐतिहासिक 100 साल पुराने चाय कारखाने के लिए भी जाना जाता है.

7900 फीट की ऊंचाई पर दिखेगा अनोखा नजारा

हम केरल के मुन्नार के पास स्थित कोलुक्कुमलाई की बात कर रहे हैं, जो इन दिनों अपने शानदार सूर्योदय के नजारे को लेकर चर्चा में है. यहां करीब 7900 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागानों में से एक से सूरज निकलते हुए देखना बेहद खास अनुभव है.

सुबह 3 से 4 बजे ही शुरू हो जाती है चढ़ाई

कंटेंट क्रिएटर ने अपने वीडियो में बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे सूर्योदय देखने के लिए कोलुक्कुमलाई जा रही हैं. यहां सूरज की पहली किरण देखने के लिए टूरिस्ट्स को काफी सुबह निकलना पड़ता है. कई लोग तो रात की नींद छोड़कर सुबह 3 बजे ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं.

यहां तक पहुंचने का रास्ता भी किसी एडवेंचर राइड से कम नहीं है. ठंडे मौसम, घुमावदार पहाड़ी रास्तों और धुंध से ढकी वादियों के बीच सफर करते हुए पर्यटक इस खूबसूरत जगह तक पहुंचते हैं. जैसे-जैसे सूरज पहाड़ियों के पीछे से ऊपर आता है, पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भरने लगता है. नीचे फैली हरी पहाड़ियां और बादलों से ढकी घाटियां इस नजारे को और भी खूबसूरत बना देती हैं.

Advertisement

प्राकृतिक चट्टान (लायन जॉ) है पॉपुलर स्पॉट

कोलुक्कुमलाई में सूर्योदय के अलावा एक और खास अट्रैक्शन पाइंट है. यहां प्राकृतिक रूप से बनी एक चट्टान मौजूद है, जिसे लायन जॉ यानी शेर का जबड़ा कहा जाता है. यहां घूमने जाने वाले लोगों के मुताबिक, इस चट्टान के पास से उगते सूरज का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है.

कैसे पहुंचें कोलुक्कुमलाई?

कोलुक्कुमलाई पहुंचने के लिए केरल के मुन्नार या सूर्यनेल्ली के रास्ते जाना सबसे आसान ऑप्शन में से एक है. मुन्नार से यह जगह करीब 32 से 35 किलोमीटर दूर है. टूरिस्ट मुन्नार से टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए सूर्यनेल्ली पहुंच सकते हैं.

सूर्यनेल्ली इस पहाड़ी सफर का खास शुरुआती पड़ाव है, उसके बाद पहाड़ी रास्ते पर जीप से सफर करना पड़ता है. तमिलनाडु की तरफ से आने वाले पर्यटक थेनी या बोदिनायकनूर के रास्ते भी सूर्यनेल्ली पहुंच सकते हैं. हालांकि, रास्ता ऊबड़-खाबड़ और घुमावदार होने के कारण स्थानीय जीप सेवा लेना बेहतर रहता है.

सितंबर से मार्च तक घूमने का अच्छा समय

कोलुक्कुमलाई घूमने के लिए सितंबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है, ऐसे में आप इस समय यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं, इस दौरान मौसम बेहद सुहावना रहता है और आसमान साफ होने पर सूर्योदय का नजारा बेहतर दिखाई दे सकता है.

Advertisement

---- समाप्त ----