शाहरुख खान की कलाई पर दिखी 1.8 करोड़ की घड़ी, दुनिया में सिर्फ 22 लोगों के पास है ये खास मॉडल

Shah Rukh Khan Watch Price: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्मों और एक्टिंग के अलावा अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो में उनकी कलाई पर ऐसी घड़ी दिखाई दी, जिसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. यह कोई Rolex या Apple Watch नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड की लग्जरी वॉच कंपनी Greubel Forsey की खास घड़ी Balancier 3 है.

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इसकी कीमत करीब 1.8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बेबी ब्लू डायल वाले खास वर्जन की दुनिया में सिर्फ 22 घड़ियां बनाई गई हैं. आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या खास है कि इसकी कीमत एक लग्जरी फ्लैट या महंगी कार जितनी है?

शाहरुख खान हाल ही में अपने 61वें जन्मदिन के दौरान एक खास अंदाज में नजर आए. उनके कपड़े, स्टाइल और एक्सेसरीज के बीच सबसे ज्यादा ध्यान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी ने खींचा. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शाहरुख खान के हाथ में नीले रंग की डायल वाली एक बेहद खूबसूरत घड़ी दिखाई दे रही है.

वॉच स्पॉटिंग वेबसाइट WatchPaparazzi ने इस घड़ी की पहचान Greubel Forsey Balancier 3 के तौर पर की है. यह स्विट्जरलैंड की उस कंपनी की घड़ी है जो अपनी बेहद जटिल मशीनरी और हाथ से की जाने वाली बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है.

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इस घड़ी की रिपोर्टेड लिस्ट प्राइस 2,05,000 डॉलर है. भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 1.8 करोड़ रुपये बैठती है. यानी शाहरुख खान की कलाई पर दिखाई देने वाली यह छोटी सी घड़ी कई लग्जरी कारों से भी महंगी है.

कौन सी है शाहरुख खान की 1.8 करोड़ रुपये वाली घड़ी?

शाहरुख खान ने Greubel Forsey की Balancier 3 घड़ी पहनी हुई है. इसका खास बेबी ब्लू डायल वाला टाइटेनियम वर्जन बेहद सीमित संख्या में बनाया गया है.

Greubel Forsey स्विट्जरलैंड की एक लग्जरी वॉच कंपनी है. यह कंपनी बड़े पैमाने पर हजारों घड़ियां बनाने के बजाय बेहद खास मैकेनिकल घड़ियां तैयार करती है. इनकी पहचान घड़ी के अंदर मौजूद मशीनरी, अनोखे डिजाइन और हाथ से की जाने वाली फिनिशिंग है.

Balancier 3 इसी सोच का एक उदाहरण है. पहली नजर में इसका खुला हुआ डायल और उसके अंदर दिखाई देने वाले अलग-अलग हिस्से किसी छोटी मशीन या कलाकृति जैसे लगते हैं.

इस घड़ी का सबसे खास हिस्सा इसका ओपनवर्क डायल है. इसमें सामान्य घड़ियों की तरह पूरी मशीनरी को छिपाया नहीं गया है. इसके बजाय कई हिस्सों को सामने से देखा जा सकता है.

कीमत करीब 1.8 करोड़ रुपये, दुनिया में सिर्फ 22 घड़ियां

इस घड़ी की कीमत इसे और खास बनाती है. WatchPaparazzi के मुताबिक, Greubel Forsey Balancier 3 की लिस्ट प्राइस 2,05,000 डॉलर यानी करीब 1.8 करोड़ रुपये है.

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इसका बेबी ब्लू डायल वाला खास वर्जन सिर्फ 22 पीस तक सीमित है. इसका मतलब है कि कंपनी ने इस रंग और डिजाइन वाले सिर्फ 22 टाइमपीस बनाए हैं.

यहां एक बात समझना जरूरी है कि 22 घड़ियों की संख्या इस खास बेबी ब्लू एडिशन की है, पूरी Balancier 3 सीरीज की नहीं. महंगी घड़ियों की दुनिया में ऐसी लिमिटेड एडिशन मशीनों की काफी अहमियत होती है. इनकी कम संख्या, खास डिजाइन और जटिल मशीनरी इन्हें कलेक्टर्स के बीच खास बनाती है.

घड़ी में लगा है हाथ से चलने वाला मैकेनिकल इंजन

इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका मूवमेंट है. आसान भाषा में कहें तो मूवमेंट घड़ी के अंदर लगा वह पूरा सिस्टम है जो उसके कांटों को चलाता है और समय बताता है. Greubel Forsey Balancier 3 में मैनुअल वाइंडिंग मूवमेंट दिया गया है. यानी इसे चलाने के लिए समय-समय पर हाथ से क्राउन घुमाकर चाबी भरनी पड़ती है. यह बैटरी से चलने वाली घड़ी नहीं है.

इसमें कंपनी का इन-हाउस मैकेनिकल मूवमेंट दिया गया है. इसमें 282 छोटे-बड़े पार्ट्स और 43 ज्वेल्स इस्तेमाल किए गए हैं. यहां ज्वेल्स का मतलब कीमती पत्थरों से सजावट नहीं है.

घड़ी की मशीनरी में इनका इस्तेमाल घर्षण कम करने और मूवमेंट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए किया जाता है. इसका मूवमेंट 21,600 वाइब्रेशन प्रति घंटे की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसमें दो बैरल लगाए गए हैं, जो मिलकर घड़ी को लगातार ऊर्जा देते हैं.

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एक बार चाबी भरने पर 72 घंटे तक चलती है घड़ी

इस घड़ी की एक और खासियत इसका पावर रिजर्व है. Greubel Forsey Balancier 3 में 72 घंटे का पावर रिजर्व मिलता है. आसान भाषा में समझें तो अगर आप इस घड़ी को पूरी तरह चाबी भरकर रख देते हैं तो यह करीब तीन दिन तक चल सकती है. इसके बाद इसे दोबारा वाइंड करना होगा.

इसमें दो बैरल सीरीज में लगाए गए हैं. ये तेजी से घूमते हैं और घड़ी के मूवमेंट को लगातार ऊर्जा देते हैं. कंपनी ने इसमें पावर रिजर्व इंडिकेटर भी दिया है. इसकी मदद से पता चलता है कि घड़ी में कितनी ऊर्जा बची हुई है.

घड़ी के अंदर दिखता है बड़ा बैलेंस व्हील, यही संभालता है समय

इस घड़ी में एक बड़ा बैलेंस व्हील दिया गया है, जो इसके डिजाइन का सबसे आकर्षक हिस्सा है. बैलेंस व्हील को आसान भाषा में घड़ी के दिल की तरह समझ सकते हैं. यह लगातार आगे-पीछे हिलता है और घड़ी की टाइमिंग को नियंत्रित करने में मदद करता है.

Balancier 3 में इसका आकार 12.6 मिलीमीटर है. इसे कंपनी ने खुद तैयार किया है और इसमें सोने के छह छोटे एडजस्टमेंट स्क्रू लगाए गए हैं. घड़ी के डायल पर तीन बड़े ब्रिज भी दिखाई देते हैं. ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि मशीनरी के अलग-अलग हिस्सों को सहारा देते हैं.

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पहला ब्रिज बैरल को सहारा देता है. दूसरा बड़े बैलेंस व्हील से जुड़ा है और तीसरा ब्रिज घंटे और मिनट की सुइयों के साथ छोटे सेकंड काउंटर को सहारा देता है. इन ब्रिज पर हाथ से पॉलिश की गई है. यही बारीक कारीगरी इस घड़ी को आम लग्जरी घड़ियों से अलग बनाती है.

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